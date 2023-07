akz-i Pfirsichfarbene Töne liegen aktuell voll im Trend. Nun kommt die beliebte Frucht als leichter Sommerdrink ins Glas.

Das Kultgetränk dieses Sommers kommt mit einer feinen Fruchtnote daher. Peachtree ist ein hochwertiger Pfirsichlikör aus dem Hause De Kuyper, der den Geschmack von baumreifen Pfirsichen in sich trägt und nach einem schonenden Destillationsverfahren hergestellt wird. Mit seinem sommerlich-fröhlichen Design und dem Duft nach frischen Pfirsichen inspiriert der hochwertige Likör dazu, sonnige Momente mit Freunden und Familie in vollen Zügen zu genießen.

So mixt du dir deinen Sommerdrink: Am besten serviert man das Kultgetränk als "Fizzy Peachtree", gemixt mit Limettensaft und Soda. Die Zubereitung dieses fruchtig leichten Aperitifs ist super einfach. Drei Zutaten, 30 Sekunden und fertig ist der Drink.

Ein Weinglas mit Eiswürfeln füllen, den Saft einer ¼ Limette sowie 40 ml des Likörs dazugeben und mit 100 ml Soda aufgießen. Vorsichtig umrühren, mit zwei Limettenspalten garnieren und genießen.

In diesem Sommer gibt es noch eine besondere Aktion: Die Münchener Band Femme5 und der Likörhersteller haben sich für eine aufregende Kooperation zusammengeschlossen. Unter dem Motto "Show us your moves" sind alle Fans und Tanzbegeisterte ab 18 Jahren herzlich dazu eingeladen, ihre eigenen Interpretationen des Tanzes zum neu erschienenen Song "Star" zu erstellen und unter den Hashtags #showusyourmoves und #FizzyPeachtree zu teilen.

Für den Likörhersteller ist die Zusammenarbeit mit der Girl-Band das perfekte Match. "Lebensfroh, selbstbewusst, energetisch und eine Prise Extravaganz: Das ist auch der Lifestyle, den unsere Konsument:innen verkörpern, und daher freuen wir uns sehr, dass wir die sympathische Band Femme5 für unsere Idee und den Drink begeistern konnten", so Godelief van Erve, Global Marketing Director von De Kuyper Royal Distillers.

"Alkohol genussvoll genießen - Weitergabe nur an Erwachsene"

