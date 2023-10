FriedWald Waldenburg spendet Trost beim Abschied. In der beruhigenden Idylle der Natur sind Bestattungen unter Bäumen möglich.

Schon zu Lebzeiten ist der Wald ein Ort, an dem Menschen zur Ruhe kommen, wo sich ihre Anspannung löst. Doch auch bei der Bewältigung eines Verlustes spielt der Wald eine immer größere Rolle.

Im FriedWald Waldenburg ist der Wald zugleich letzte Ruhestelle der Verstorbenen und Tröster für die Hinterbliebenen. In ihm wird der ewige Kreislauf von Werden und Vergehen besonders deutlich: Im Herbst ziehen die Bäume ihre Lebensenergie aus den Blättern zurück, lassen sie als Laub auf den Boden fallen, um im Frühling wieder mit neuer Kraft auszutreiben.

Beruhigende Idylle in der Natur

Es ist die besondere Atmosphäre, die den FriedWald Waldenburg so beliebt macht: im gemischten Laubwald sind auf einer Kuppe Beerdigungen unter Bäumen möglich. Roteiche, Eiche, Buche oder Bergahorn runden gemeinsam mit Fichte, Lärche und Kiefer das vielfältige Waldbild ab.

Kleine Namenstafeln an den Bäumen machen auf die Grabstätten aufmerksam und erinnern an die Verstorbenen. Vereinzelt findet man auch Heidelbeere, Wald-Sauerklee und Drahtschmiele. Am Waldrand ergeben sich viele schöne Fernblicke, unter anderem bis zum Erzgebirge, ins Muldental und über die Waldenburger Altstadt mit den historischen Türmchen der Stadtkirche St. Bartholomäus.

FriedWald kostenlos kennenlernen

Wer die Atmosphäre des Waldes erleben und gleichzeitig mehr über FriedWald erfahren möchte, kann zu einer der kostenlosen Waldführungen mitkommen. An zwei Samstagen im Monat zeigt die FriedWald-Försterin oder der FriedWald-Förster die Besonderheiten des Bestattungswaldes.

Die einstündige Waldführung ist eine Mischung aus Waldspaziergang und Informationstour. Sie startet an der Informationstafel, die alle wichtigen Daten zu FriedWald enthält, und führt vorbei an den schönen und besonderen Orten des Waldes. Etwa dem Andachtsplatz, der im FriedWald Waldenburg zentraler Ort des Gedenkens und Erinnerns ist.

Den eigenen Baum entdecken

Neben diesen Impressionen und Informationen bietet eine Waldführung auch immer die Möglichkeit, seinen eigenen persönlichen Baum zu entdecken.

Die Wahl des Ortes der letzten Ruhe ist oft eine emotionale, intuitive Entscheidung. Viele Menschen haben aber auch konkrete Vorstellungen, wie "ihr" Baum aussehen soll, welche Wuchsform und welche Baumart gewünscht sind.

Sie können einen individuellen Termin zur Baumauswahl vereinbaren. Bei dem privaten Termin werden gemeinsam mit der FriedWald-Försterin oder dem -Förster die Vorstellungen besprochen. Die Fachleute kennen den Wald wie die eigene Westentasche und können dadurch optimal beraten und gezielt passende Bäume ansteuern.

Anmeldung

Wer den Wald mit eigenen Augen sehen und mehr über FriedWald erfahren will, kann sich unter 06155 848-100 oder www.friedwald.de/waldenburg zu einer kostenlosen Waldführung anmelden. Die Vereinbarung eines Termins zur Baumauswahl ist ebenso unter genannter Telefonnummer möglich.

Über FriedWald®:

Die FriedWald GmbH hat mit der Naturbestattung eine Veränderung in der Bestattungskultur angestoßen. 2001 wurde mit dem FriedWald Reinhardswald bei Kassel der erste Bestattungswald als Alternative zum herkömmlichen Friedhof in Deutschland eröffnet. Seitdem ermöglicht FriedWald in Kooperation mit Ländern, Kommunen, Kirchen und Forstverwaltungen Baumbestattungen in gesondert ausgewiesenen Bestattungswäldern. Inzwischen gibt es bundesweit 86 FriedWald-Standorte, jeder ist ein nach öffentlichem Recht genehmigter Friedhof im Wald.

Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Griesheim bei Darmstadt beschäftigt rund 190 Mitarbeitende am Unternehmenssitz (Verwaltung, Kundenbetreuung) und bundesweit (Standort- und Forstbetreuung). Zudem betreuen rund 300 FriedWald-Försterinnen und -Förster die FriedWald-Standorte vor Ort und begleiten Kundinnen und Kunden bei Waldführungen, Baumauswahl und Beisetzung. Die Marke FriedWald® ist in Deutschland geschützt. Ziel ist, in schönen Waldregionen ein einheitliches und ökologisch anerkanntes Naturbestattungskonzept zu gewährleisten. FriedWald ist bekannt: Rund zwei Drittel der über 50-Jährigen kennen die Marke (kantar/emnid 9/2022).