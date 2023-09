Drei Abende voller Kunst, Inspiration & Visionen: Vom 21. bis 23. September beleuchten Künstler und Künstlerinnen an sieben Standorten die verborgenen Potenziale von Chemnitz in einem neuen Licht.

Vom Hauptbahnhof über den Theaterplatz bis in die Innenstadt wird das Passendste aus 46 eingereichten Arbeiten internationaler Lichtkünstler und Lichtkünstlerinnen als Illuminationen, leuchtende Projektionen und fantastische 3D-Videomappings an Fassaden und auf Plätze reflektiert. Eingeladen sind alle Chemnitzer und Chemnitzerinnen sowie interessierte Gäste von außerhalb täglich ab 19.30 Uhr bis 23 Uhr, das schillernde Spektakel zu bestaunen. Der Eintritt ist frei, um Spenden vor Ort wie auch über eine Crowdfunding-Plattform (www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/lov) wird gebeten.

Gemeinsam heller leuchten

Die Idee und Ausrichtung des Lichterfestivals "Light our Vision" (kurz LOV) wird ehrenamtlich getragen von dem Verein "Baukultur für Chemnitz e. V.", unterstützt durch eine Vielzahl an Sponsoren, Unternehmen und Freiwilligen aus der Bevölkerung. Jeder Beitrag trägt zur monetären Absicherung des Events bei, welche auch entscheidendes Kriterium für die Wiederholung des Lichterfestes im nächsten Jahr sein wird.

Visionen sichtbar machen

Im Juli 2021 hat sich unter dem Dach der Architektenkammer Sachsen ein neuer Arbeitskreis "Chemnitz - Kulturhauptstadt 2025" gebildet. Ein kleines Team aus Chemnitzer Architekten und Architektinnen unter Leitung von Claudia Fischer sammelt Ideen und plant interessante Projekte rund um die Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025. Das Lichterfestival Chemnitz "Light our Vision" ist so ein Projekt.

Gemeinsam mit Linda Hüttner, Architektin und Geschäftsführerin der GUNTER HÜTTNER + Co. GmbH festigte sich die Vision der LOV-Initiatorinnen von einem Chemnitz in zwanzig Jahren: weltoffen, gewachsen und weit bekannt über die Grenzen hinaus.

Neues Flair für Chemnitz

Die Fläche hinter der Parteifalte, die für die drei Tage des Lichterfestivals den neuen Namen "Marienplatz" trägt, wird zum Herzstück und Kulturquartier. "Wir brauchen ein neues Flair in der Stadt, eine lebendige Innenstadt, voller Straßencafés, bunter Läden, vielfältiger Gastronomie - anziehend für tausende begeisterte Besucher und Besucherinnen jeglicher Couleur", so Fischer. "Mit dem Lichterfestival zeigen wir auf ganz besondere, einzigartige Weise, was möglich wäre. Wir wollen Bilder von Chemnitz erstrahlen lassen, die unserer Stadt gerecht werden, solange bis unsere Vision gebaute Realität ist."

Das Lichterfestival soll für stimmungsvolle Abende in einer lebendigen Innenstadt sorgen, die Sehnsucht nach mehr wecken ­- nach mehr Farbe und Mut zur Gestaltung im öffentlichen Raum, nach mehr Vision bei der Stadtgestaltung und mehr Wille zur Umgestaltung. Denn nichts muss bleiben, wie es ist. Ganz besonders in Chemnitz nicht.

Alle Informationen zum Lichterfestival und dem Programm gibt's unter www.lightourvision.de