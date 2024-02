Die Ballveranstaltung im März eines jeden Jahres ist nach wie vor ein großer Publikumsmagnet. Viele Gäste aus Nah und Fern freuen sich immer wieder auf tolle Tanzmomente. Umso besser also, dass das Team der Stadthalle Limbach-Oberfrohna, in Zusammenarbeit mit unserer Tanzschule, am 16. März 2024 die Limbacher Ballnacht ausrichtet.

Wir heißen Sie an diesem Tag ab 19 Uhr herzlich willkommen in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna und versprechen einen glanzvollen Abend.

Programm

17:00 Uhr | exklusiver ChaChaCha Workshop mit Oana Nechiti und Erich Klann in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna (Teilnahme begrenzt)

18:00 Uhr | Einlass Ballnacht

19:00 Uhr | Beginn Ballnacht

Ballnacht

Kategorie 1 | 65 €

Kategorie 2 | 60 €

Workshop | 30 €

Preise je nach Platzwahl.

Hier Tickets buchen

Tickets auch erhältlich über:

Stadthalle Limbach-Oberfrohna

Jägerstraße 2

0922 Limbach-Oberfrohna

03722 469319

ADTV Tanzschule Köhler-Schimmel

Brückenstraße 6

09111 Chemnitz

0371 6947900