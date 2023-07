MFL Immobilien aus Sachsen ist vertrauenswürdige Partner beim Bau des eigenen Hauses. Von der Suche nach einem passenden Grundstück bis zur Schlüsselübergabe MFL Immobilien hat über 20 Jahre Erfahrung.

Der Bau eines Hauses ist immer ein bedeutender Schritt im Leben. Von der Suche nach einem passenden Grundstück bis zur Schlüsselübergabe ist es deshalb ratsam, vertrauenswürdige Partner und Gewerke an der Seite zu haben. Schließlich soll der Entstehungsprozess der eigenen vier Wände ein stressfreies und reibungsloses Erlebnis sein, an das man auch Jahrzehnte später gerne zurückdenkt.

Das Unternehmen MFL Immobilien von Frank Löffler stellt seit mehr als 20 Jahren zuverlässig die Weichen für Bauherren.

Als lizensierter Vertriebspartner des Massivhausunternehmens Heinz von Heiden vereint MFL Immobilien in Sachsen die erstklassige Beratung vor Ort mit der überzeugenden Qualität eines Bauunternehmens, das mittlerweile auf eine über 90-jährige Erfahrung und rund 52.000 Häuser zurückblicken kann.

Eine 15-monatige Festpreisgarantie, die garantierte Bauzeit, eine ausgezeichnete Bonität sowie starke und verlässliche Handwerks- und Industriepartner sind Indizien für höchste Qualität und eine sehr hohe Zuverlässigkeit.

Ein Partner aus Sachsen mit langjähriger Erfahrung

Mit dem Entschluss, bald ein eigenes Haus beziehen zu wollen, fängt er an: Der Dschungel an Informationen, der nicht immer leicht verständlich ist. Und gerade zu Beginn weiß niemand, wo man bei einem Bauvorhaben eigentlich anfangen soll: Die Suche nach dem passenden Grundstück, Bankengespräche zur Baufinanzierung, Gutachten, Angebote, Bebauungsplan, Bauantrag - in der Summe prasselt einiges auf die künftigen Eigenheimbesitzer ein.

Das eigene Haus ist der Traum vieler Familien. MFL-Immobilien unterstützt ganz individuell. | Foto: Heinz von Heiden

"Die erste Devise lautet deshalb: viel Zeit nehmen und nichts überstürzen", sagt Frank Löffler, der aber auch weiß: "Gerade in Familien ist Zeit ein kostbares Gut. Neben den Kindern noch in Ruhe alle Informationen rund um den Hausbau geordnet zu bekommen, ist eine Herausforderung. Meine Beratungsgespräche finden deshalb fast immer bei den künftigen Häuslebauern vor Ort statt - nicht selten auch samstags und sonntags."

Dabei weiß der Inhaber von MFL Immobilien wovon er redet. Frank Löffler wechselte 1991 in die Immobilienbranche, zuvor sammelte er 28 Jahre lang Erfahrung als bauleitender Monteur.

Dass er seit mehr als 20 Jahren als offizielles Beratungsbüro des Massivhausunternehmens Heinz von Heiden tätig ist, hat gute Gründe: "Die Leistungen sind absolut überzeugend: keine Bauverzögerung, keine zusätzlichen oder versteckten Kosten, keine Vorauszahlungen für Handwerksleistungen oder Ähnliches. Die vertragsgebundenen Handwerker kommen außerdem aus der Region und bringen eine jahrelange Erfahrung beim Hausbau mit."

Betreuung von der Suche nach dem Grundstück bis zum schlüsselfertigen Bau

Vor diesem Hintergrund konnte Frank Löffler während der letzten Jahre zahlreiche Baufamilien in Sachsen in die eigenen vier Wände begleiten.

Das Komplettpaket des kompetenten Ansprechpartners reicht von vielen Gesprächen während des Prozesses der Planung über die konkrete Projektierung und Bemusterung bis hin zur Begleitung und Betreuung während der Bauphase und der finalen Schlüsselübergabe.

MFL-Immobilien betreut seine Kunden von der Planung bis zur finalen Schlüsselübergabe. | Foto: tierramallorca via unsplash

Ein Vorteil, den vor allem Familien zu schätzen wissen. Ob Einfamilienhaus, Bungalow oder Stadtvilla - MFL Immobilien berät umfassend zum Portfolio an massiv gebauten Objekten und findet gemeinsam das Traumhaus, das ganz den individuellen Wünschen entspricht.

Auf Anfrage kümmert sich Frank Löffler auch um die Vermittlung von Baugrundstücken. Vertrauensvolle Kontakte zu Maklern der Region seien über die letzten Jahrzehnte gewachsen. So sind Grundstücksvermittlungen beispielsweise mit Top-Lage im Erzgebirgskreis, in der Region Zwickau und dem Umland möglich.

So hilft MFL Immobilien auch bei der Suche nach dem perfekten Baugrundstück, das den individuellen Vorstellungen entspricht.

Ist das Grundstück erstmal gefunden, bauen Kunden mit Heinz von Heiden schlüsselfertige Häuser - Bauherren bekommen bis auf Bodenbeläge und Malerarbeiten eine bezugsfertige Immobilie ganz nach ihren Wünschen.

Massivhaus: Ein Kauf fürs Leben und darüber hinaus

Eine der ersten Entscheidungen, die beim Bau eines Hauses getroffen werden, betrifft die Frage nach dem Haustyp: Soll das Eigenheim ein Massivhaus, Fertighaus oder Holzhaus werden?

Bei Heinz von Heiden liegt der Fokus auf dem Bau von Massivhäusern.

Die massive Bauweise fußt auf traditionellem Handwerk in bewährter Bauweise Stein auf Stein. Maurer erstellen zunächst den Rohbau, Zimmerleute bauen den Dachstuhl, Dachdecker decken das Dach. Bei dieser Bauweise sind viele Gewerke beim Bauablauf beteiligt, ein Handwerksbetrieb übergibt den Staffelstab an den nächsten.

Beim Massivhausbau sind viele Gewerke am Bauablauf beteiligt. | Foto: eskaylim via unsplash

Der Vorteil: Diese Bauweise ist besonders solide, da massive Baustoffe zum Einsatz kommen. Diese sorgen dafür, dass die Bausubstanz nicht nur witterungsbeständig und robust, sondern auch wärmeisolierend und -regulierend ist.

"Jedes von Heinz von Heiden gebaute Massivhaus ist standardmäßig in der Energieeffizienzklasse A+ eingestuft", erklärt Frank Löffler.

Die Baustoffe und das stabile Mauerwerk sind außerdem ein Garant für die gleich bleibende Gebäudequalität der Massivhäuser - auch über mehrere Generationen hinweg.

Ein weiteres Argument für eine massive Bauweise ist die Wertbeständigkeit. Diese schlägt sich im Wiederverkaufswert nieder, der die Massivhäuser zu einer sicheren Geldanlage macht.

Kompletter Versicherungsschutz sowie Festpreis- und Bauzeitgarantie

Eines der herausragenden Merkmale des Anbieters für Massivbauhäuser ist die Festpreisgarantie: Heinz von Heiden weiß, wie wichtig es ist, den finanziellen Rahmen einzuhalten. Aus diesem Grund bietet das Unternehmen eine transparente Preisstruktur, bei der sich Bauherren von unerwarteten Kostensteigerungen verabschieden können.

Wie wertvoll dieser Service ist, stellte sich besonders im vergangenen Baujahr 2022 heraus, als exorbitante Preissteigerungen vielen Häuslebauern einen unerwarteten Strich durch die Rechnung machten.

Als Großhändler bezieht Heinz von Heiden seine Baustoffe direkt ab Werk und kann so Preisschwankungen abfedern. Mit der 15-monatigen Festpreisgarantie gibt es die Gewissheit, dass der vereinbarte Preis fürs Traumhaus unverändert bleibt.

Bei der Planung des Hauses wird auf individuelle Wünsche eingegangen. | Foto: cocoparisienne via pixabay

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Bauzeitgarantie. "Wir wissen, dass Verzögerungen beim Hausbau zu Frustration führen können, so Frank Löffler. "Daher setzen wir auf eine verbindliche Bauzeitvereinbarung, die wir zuverlässig einhalten. Mit der Bauzeitgarantie können Bauherren ihren Einzugstermin fest planen."

Darüber hinaus bietet Heinz von Heiden den kompletten Versicherungsschutz für das gesamte Bauvorhaben. Im 5-Sterne Bauherren-SchutzbriefPlus sind fünf starke Leistungsbausteine enthalten: Baufertigstellungsversicherung, Bauherren-Haftpflicht, Bauleistungsversicherung, Feuer-Rohbauschutz und die Wohngebäudeversicherung.

Zahlung des Kaufpreises erst bei der Übergabe

Um während des Hausbaus noch mehr Sicherheit zu bieten, geht Heinz von Heiden noch einen Schritt weiter: So gibt es die Möglichkeit, die Zahlung des Kaufpreises nicht Häppchenweise nach Baufortschritt, sondern erst bei der Übergabe des fertigen Hauses vorzunehmen.

Auch eine Zahlung des Kaufpreises erst bei Hausübergabe ist möglich. | Foto: anncapictures via pixabay

"Das ist vor allem für Bauherren interessant, die ihr altes Eigenheim verkaufen, um anschließend die neue Immobilie zu beziehen", weiß Frank Löffler. "Außerdem gibt diese Zahlungsoption die Gewissheit, dass alle am Bau beteiligten Gewerke bestrebt sind, ein qualitativ hochwertiges und beeindruckendes Ergebnis zu liefern."

Der Berater fasst zusammen: "Unser erfahrenes Team von Architekten, Bauleitern und Fachhandwerkern steht Kunden während des gesamten Prozesses zur Seite. Wir hören Ihnen aufmerksam zu, nehmen uns Zeit, um Ihre Wünsche zu verstehen, und setzen all unsere Expertise ein, um Ihr individuelles Traumhaus zu gestalten. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl von Grundrissen, Materialien und Ausstattungsdetails, um sicherzustellen, Ihre Vision zu verwirklichen. Als langjähriger Vertriebspartner von Heinz von Heiden kann ich mit Stolz sagen, dass das Unternehmen ein ausgezeichneter Partner für den individuellen Hausbau ist."

MFL-Immobilien GbR

Frank Löffler

Hoher Weg 19

09394 Hohndorf

Büro Chemnitz

Theaterstraße 76

09111 Chemnitz

Termine jederzeit auf Vereinbarung

Kontakt:

Telefon: 037204 88591

Mobil: 0151 23425286

Mail: mfl-immobilien@t-online.de

Mehr Informationen unter www.heinzvonheiden.de