Am 4. November 2023 ist es soweit! Unter dem Motto "Frauen in die Rathäuser" lädt das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung Sie herzlich ein, am Sächsischen Frauenkongress.kommunal teilzunehmen. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag e.V., unterstützt durch den Deutschen Städte- und Gemeindebund e.V.

Mit einem Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 werden Faktoren und Lösungsansätze erarbeitet, die Frauen dabei unterstützen, kommunale Mandate und Wahlämter zu erlangen und erfolgreich auszuüben - sei es als Stadt- oder Gemeinderätin, Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin oder Landrätin. Frauen sollen ermutigt werden, sich für kommunale Mandate und Ämter zu bewerben und somit aktiv zur demokratischen Gestaltung der Gemeinden beitragen.

Bildquelle: photobuay via stock.adobe.com

Der Sächsische Frauenkongress.kommunal verspricht nicht nur informative Vorträge zur Situation der Frauen in der Politik, sondern auch inspirierende Redebeiträge von bereits erfolgreichen Kommunalpolitikerinnen.

Zudem können sich alle Teilnehmerinnen in vier interaktiven Workshops einbringen und an bereichernden Diskussionen teilnehmen.

Nutzen Sie die Chance und melden Sie sich bis zum 26. Oktober 2023 zur Teilnahme am Sächsischen Frauenkongress.kommunal an.

Die Veranstalter freuen sich, Sie auf diesem wegweisenden Kongress willkommen zu heißen. Hier haben Sie die Möglichkeit, nicht nur Informationen über kommunale Mandate und Wahlämter zu erhalten, sondern auch in den inspirierenden Austausch mit bereits aktiven Kommunalpolitikerinnen und -politikern zu treten.

Alle Fakten im Überblick

Wann? Samstag, 04.11.2023 | 10:00 - 16:30 Uhr

Wo? Messe Dresden | Messering 6, 01067 Dresden

Hier kostenlos anmelden.

Anmeldezeitraum: 25.09.2023, 12:00 Uhr - 26.10.2023