Vom 05. bis 09. Juli 2023 werden die Innere Klosterstraße und der Jakobikirchplatz erneut in ein wahres Paradies für Bierliebhaber verwandelt.

Der allseits beliebte Brauereimarkt Chemnitz kehrt zurück und lädt Besucher ein, eine Vielfalt an Biersorten von über 40 Chemnitzer Gastronomen, Brauereien und Biermanufakturen zu entdecken.

Der Brauereimarkt Chemnitz erfreut sich seit 2017 großer Beliebtheit und bringt Aussteller und Bierfreunde jedes Jahr in bester Stimmung zusammen. In diesem Jahr dürfen Besucher sich erneut auf eine unvergleichbare Atmosphäre freuen, in der sie die Biervielfalt gebührend zelebrieren können. Eine Neuheit ist die Erweiterung der Eventfläche auf dem Jakobikirchplatz bis hinter das Rathaus, hier soll eine besonders gemütliche Biergartenatmosphäre geschaffen werden.

Biervielfalt

Die Biervielfalt auf dem Brauereimarkt Chemnitz ist beeindruckend. Neben internationalen Marken wie dem griechischen Mythos und beliebten Klassikern wie Benediktiner, sind auch lokale Chemnitzer Biermarken vertreten. Besucher können sich zum Beispiel auf die Braumanufaktur Munzer, Marx Städter und Bier aus dem Turmbrauhaus freuen. Insgesamt werden über 100 verschiedene Biersorten präsentiert, darunter auch tschechisches, griechisches und irisches Bier. Einige exklusiv für den Brauereimarkt kreierte Biersorten werden ebenfalls angeboten. Darüber hinaus gibt es eine Auswahl an Cocktails sowie weitere alkoholische und alkoholfreie Getränke.

Kulinarik

Neben dem breiten Angebot an Bieren erwartet die Besucher auch eine kulinarische Vielfalt, die perfekt zum Bier passt. Neben den zahlreichen Restaurants, Cafés und Bars entlang der Gastromeile in der Inneren Klosterstraße stehen, verschiedenste Snacks zur Auswahl. Von griechischen Spezialitäten vom Grill über Bratwurst, Brezel, Currywurst, Cookies mit flüssigem Kern, Steak, Burger, Süßkartoffelpommes, süßen und herzhaften Waffelspezialitäten, Fischbrötchen, libanesischen Spezialitäten, wie Falafel Wraps bis hin zum Langos ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Unterhaltung

Das Entertainment-Programm des Brauereimarktes Chemnitz verspricht abwechslungsreiche Live-Musik. Die Künstler treten an verschiedenen Spielorten, verteilt auf der Inneren Klosterstraße und dem Jakobikirchplatz, auf. Zu den Highlights gehören die Rocket Kings, Duo Hörspiel und die Horseless Riders sowie verschiedene DJs, die das Publikum begeistern werden.



Brauereimarkt Chemnitz // © exclusiv events

Das ist Neu

ProBIERglas - ein 0.12l Bierglas zum Umhängen in limitierter Brauereimarkt Edition. Mit dem ProBIERglas können die Besucher sich an jedem Stand eine Probiergröße zum Einheitspreis von 1,50€ ausschenken lassen. Dies soll vor allem dazu animieren, auch neue Biersorten zu kosten.

ProBIERglas - ein 0.12l Bierglas zum Umhängen in limitierter Brauereimarkt Edition. Mit dem ProBIERglas können die Besucher sich an jedem Stand eine Probiergröße zum Einheitspreis von 1,50€ ausschenken lassen. Dies soll vor allem dazu animieren, auch neue Biersorten zu kosten.

Bierpass - die Besucher können auf dem Flyer an jedem Stand einen anderen Stempel sammeln. Haben sie 10 verschiedene Stempel gesammelt, werfen sie den Bierpass auf dem Jakobikirchplatz in eine Losbox und bekommen so die Chance auf tolle Gewinne, wie beispielsweise Gutscheine für die Rathaus Passagen.



Erweiterung der Eventfläche auf dem Jakobikirchplatz bis hinter das Rathaus, hier soll eine besonders gemütliche Biergartenatmosphäre geschaffen werden

Abstimmung über den schönsten Schankwagen auf der Brauereimarkt Webseite



Abstimmung über den schönsten Schankwagen auf der Brauereimarkt Webseite

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag: 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Samstag: 14:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Sonntag: 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Weitere Informationen zum Brauereimarkt Chemnitz findet ihr unter www.brauereimarkt.de.

Seid dabei und erlebt vom 05. bis 09. Juli 2023 unvergessliche Tage voller Genuss, Spaß und guter Stimmung auf dem Brauereimarkt Chemnitz!

Weitere Infos finden Sie hier.