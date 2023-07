Einige Dinge im Leben kauft man nicht einfach so, sondern nach reiflicher Überlegung. Ein Auto zum Beispiel. Da ist es doch gut zu wissen, dass sich das neue Fahrzeug während und auch nach dem Kauf in guten Händen befindet. Im Idealfall in den besten Händen von zuverlässigen Service-Mitarbeitern, wie in der Werkstatt von RATIO MOBIL Zschopau bei der ESSO Tankstelle. Denn die Meisterwerkstatt des Autohauses direkt am ehemaligen MZ-Werk Zschopau ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger ŠKODA Service Partner mit fairen Preisen.



Erfahrenes Werkstatt-Team

Natürlich übernimmt die Fachwerkstatt am Standort Zschopau neben Inspektionen und Reparaturen auch alle weiteren Arbeiten, die regelmäßigen Ölwechsel, Arbeiten an der Kfz-Elektrik und der Klimaanlage sowie den Austausch von defekten Scheiben. Zum umfangreichen Felgen- und Reifenservice gehören, neben dem Wechsel der Reifen samt Räderwäsche, auch die professionelle Einlagerung. In Verbindung mit einer amtlich anerkannten Prüforganisation, wie z.B. DEKRA und TÜV, werden hier auch Haupt- und Abgasuntersuchungen durchgeführt.



Alternative zu Autohaus Heinzebank in Wolkenstein

Die ŠKODA Service Werkstatt von RATIO MOBIL ist nach der Schließung des Autohauses Heinzebank in Wolkenstein mittlerweile einzigartig in Zschopau und Umgebung. Wartung, Inspektion, Reparatur und Instandsetzung von Fahrzeugen erfolgen bei RATIO MOBIL Zschopau nach strengen Richtlinien der ŠKODA-Familie und garantieren über die Jahre Sicherheit, Zuverlässigkeit und den Werterhalt des Fahrzeugs. Mit dem vielseitig ausgebildeten und erfahrenen ŠKODA-Werkstatt-Team stehen dafür die richtigen Experten zur Verfügung. Das Team verwendet auf Wunsch ŠKODA Original-Teile und setzt Werkzeuge ein, die genau auf die Anforderungen des ŠKODA Service abgestimmt sind. Kunden der Heinzebank finden also im Autohaus von RATIO MOBIL Zschopau nicht nur eine Alternative im Erzgebirge, sondern einen echten Partner fürs Auto.

Die clevere Reparatur

Vom kleinen Kratzer bis zum Rahmenschaden nach einem Unfall übernimmt RATIO MOBIL übrigens auch sämtliche Arbeiten rund um Karosserie und Lackierung. Bei kleinerem Schaden wie Dellen im Blech, Kratzer im Lack, Steinschlag in der Scheibe oder Schrammen in der Felge bietet sich ŠKODA Clever Repair an. Dabei wird in der Werkstatt mit gewohnter ŠKODA Qualität nach Möglichkeit ausgebessert und nicht gleich ein ganzes Bauteil getauscht.



Autohaus mit Rundum-Service

Das Leistungsspektrum des Autohändlers im Erzgebirge deckt darüber hinaus den Verkauf und die Inzahlungnahme von Gebrauchtwagen aller Marken sowie Finanzierungsangebote zu günstigen Konditionen ab. Zudem profitieren Kunden beim Kauf eines Gebrauchtwagens von der eigenen Fahrzeuggarantie der RATIO MOBIL Gruppe. Die SAFETYCAR Garantie schützt über die gesetzlichen Rechte aus dem Fahrzeugkaufvertrag hinaus auch langfristig vor finanziellen Risiken. In der umfassenden Fahrzeuggarantie sind die wichtigsten mechanischen und elektrischen Baugruppen nämlich inbegriffen. Darüber hinaus ist die Schadenshotline an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, erreichbar. Wartungspakete zum monatlichen Festpreis machen die Werkstattkosten im Bedarfsfall kalkulierbarer.



Seit 2020 bietet der Standort auch 9-Sitzer-Busse und Transporter zur Vermietung an.



Im Jahre 1991 gegründet, blickt RATIO MOBIL auf eine mehr als 30-jährige Erfahrung in der Automobilbranche zurück. Der zuverlässige Partner fürs Auto betreibt mittlerweile neun Standorte in Sachsen - darunter acht Autohäuser mit den Marken SEAT, CUPRA, SKODA, VW Service, Audi Service, VW Nutzfahrzeuge Service sowie einen Premio Auto- & Reifenservice.



► Sie wollen eine Beratung oder einen Servicetermin vereinbaren? Dann melden Sie sich gerne bei uns!



RATIO MOBIL Autohandel und Service GmbH

Neue Marienberger Straße 189

09405 Zschopau

Telefon: 03725 344 888-0



Öffnungszeiten

Verkauf Montag bis Freitag

09:00 bis 18:00 Uhr Samstag

09:00 bis 12:00 Uhr Werkstatt Montag bis Freitag

07:00 bis 18:00 Uhr Samstag

08:00 bis 12:00 Uhr

Weitere Informationen unter ratiocar.de