Tommy Strauch, Filialleiter von RATIO MOBIL Zwönitz, blickt auf zwei erfolgreiche Jahre zurück. "Im Jahr 2021 haben wir den Zwönitzer Standort an der Lenkersdorfer Straße in unsere Autohausgruppe integriert. Wir freuen uns sehr, dass die Stammkunden uns die Treue gehalten haben und wir sie mit gleichbleibend guter Leistung überzeugen konnten. Darüber hinaus haben wir auch einige neue Kundinnen und Kunden gewinnen können."

Im Jahre 1991 gegründet, blickt RATIO MOBIL auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche zurück. Mittlerweile zählt die Gruppe mehr als 130 Mitarbeiter an neun Standorten im Erzgebirge. Bestandteil des Unternehmens sind acht Autohäuser und ein Premio Auto- & Reifenservice. Unter dem Slogan "Ihr Partner fürs Auto" vertritt die Gruppe vordergründig die Marken SEAT, CUPRA und Škoda. Mit dem Autohaus in Zwönitz wurde das Markenportfolio um VW Service, Audi Service und VW Nutzfahrzeuge Service erweitert.



Filialleiter Tommy Strauch, RATIO MOBIL Zwönitz GmbH



Škoda Service in Zwönitz

Der Škoda Service bildet in Zwönitz mittlerweile einen ebenso großen Anteil im Tagesgeschäft wie der VW und Audi Service. Aufgrund der strengen Vorgaben des VW Konzerns arbeiten die Autohausmitarbeiter mit modernster Technik und hochwertigem Werkzeug. Kontinuierlich stattfindende Schulungen gehören zum Alltag des Service- und Werkstatteams. Auch der Teiledienst spielt in Zwönitz eine zentrale Rolle. Denn als NORA Leistungszentrum hat das Autohaus nicht nur selbst direkten Bezug zu Originalteilen des VW Konzerns, sondern beliefert auch freie Werkstätten mit Zubehör. Dass bei RATIO MOBIL in Zwönitz Škoda Originalteile eingesetzt werden, versteht sich dadurch von selbst. Um den Werterhalt des Škoda Modells zu garantieren sowie langfristig sicher und zuverlässig im Straßenverkehr unterwegs zu sein, empfiehlt das Team von RATIO MOBIL die Durchführung regelmäßiger Inspektionen und Wartungen nach Herstellervorgaben. Als offizieller Škoda Service Partner können Garantiearbeiten und Kulanzansprüche sorgfältig abgewickelt werden.



Rundumsorglos-Paket im Autohaus

Im Falle eines Unfalles ist RATIO MOBIL ebenfalls "Ihr Partner fürs Auto". Neben der Reparatur des Fahrzeugs und der Instandsetzung von Karosserie-Schäden, kümmert sich das Team um die bürokratische Abwicklung mit der Versicherung und dem Gutachter. Bei kleineren Schäden, wie beispielsweise einem Kratzer im Lack, einem Steinschlag in der Scheibe oder Schrammen in der Felge, bietet sich eine smarte Lösung: Škoda Clever Repair. Mit moderner Technik und innovativem Verfahren nach gewohnter Škoda Qualität werden hierbei kleine Mängel nach Möglichkeit ausgebessert. Und das ohne ganze Teile des Fahrzeuges austauschen zu müssen. Dies ist in den meisten Fällen kostengünstiger, schneller und ressourcenschonend.



Blick in die Werkstatt, RATIO MOBIL Zwönitz GmbH

Kompetente Dienstleistungen rund ums Automobil

Bei RATIO MOBIL in Zwönitz kümmern sich rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Service, Teiledienst, Verkauf sowie der Werkstatt um die automobilen Belange im Erzgebirge. Die Fachwerkstatt hat ein breites Portfolio an Serviceleistungen: zum Beispiel Inspektionen, Ölwechsel, Klimaanlagenservice sowie Glasreparaturen. Zudem gibt es im Frühjahr und Herbst ein attraktives Paket zum Radwechsel inklusive Räderwäsche und Einlagerung. Auch die Haupt- und Abgasuntersuchungen werden in Zusammenarbeit mit der DEKRA und dem TÜV durchgeführt.

Große Auswahl an Neuwagen und Gebrauchtwagen

Mit rund 400 Neuwagen und Gebrauchtwagen im Bestand dürften keine Wünsche offenbleiben. Die Bandbreite reicht vom Kleinwagen bis hin zum familienfreundlichen SUV. Neben den klassischen Verbrennern sind auch einige Hybrid- sowie Elektrofahrzeuge kurzfristig verfügbar. "Das Thema Elektromobilität gewinnt auch im ländlichen Bereich einen höheren Stellenwert als noch vor ein paar Jahren. Daher haben wir uns entschieden, den Standort in Zwönitz als Hochvoltstützpunkt auszurüsten. Damit verbunden war die Ausbildung von qualifizierten Hochvoltexperten und die Schaffung eines abgesicherten und professionellen Elektroarbeitsplatzes. So können wir Wartungs-, Reparatur- und Garantiearbeiten an Elektromodellen kompetent durchführen", erläutert Tommy Strauch.

Autohaus ist sozial engagiert

"In der Region für die Region" lautet die Devise der RATIO MOBIL Gruppe. Auch das Autohaus in Zwönitz unterstützt mit Blick auf das soziale und kulturelle Engagement regionale Vereine und Veranstaltungen im Erzgebirge.



Sie wollen eine Beratung oder einen Servicetermin vereinbaren? Dann melden Sie sich gerne bei uns!



RATIO MOBIL Zwönitz GmbH

Lenkersdorfer Str. 2 a

08297 Zwönitz

Telefon: 037754 3363 - 0



Öffnungszeiten

Verkauf Montag bis Freitag

09:00 bis 18:00 Uhr Samstag

09:00 bis 12:00 Uhr Werkstatt Montag bis Freitag

07:00 bis 18:00 Uhr Samstag

08:00 bis 12:00 Uhr

