Der REWE-Markt von Manuela Greger punktet u.a. mit Postfiliale, Abholservice und ganz viel Kundenorientierung.

Alle aktuellen REWE-Angebote im Vita Center Chemnitz ▸

REWE Manuela Greger: Stets ein offenen Ohr für Kundenwünsche

Wenn der REWE-Markt im Vita Center, Wladimir-Sagorski-Straße 22, um 7 Uhr die Türen für seine Besucher öffnet, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits seit zwei Stunden auf Achse. Schließlich wollen die Regale vor dem Start ins Tagesgeschäft aufgefüllt sein - und das sind nicht wenige!

Insgesamt mehr als 14.000 Artikel finden auf der rund 2.300 Quadratmeter großen Verkaufsfläche Platz.

REWE-Kauffrau Manuela Greger hat über 25 Jahre Erfahrung im Einzelhandel. | Foto: Rico Hinkel

Als die Filiale im Jahr 2010 in das Obergeschoss des beliebten Centers im Chemnitzer Süden einzog, waren es noch 500 Quadratmeter weniger. "Wir konnten mit dem Umbau 2018 unsere Fläche und somit auch das Sortiment vergrößern, um den vielfältigen Bedürfnissen und Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden", freut sich Filialleiterin Manuela Greger. Besonders der Getränkebereich wurde damals erweitert, ebenso das Tiefkühlsortiment.

"Unser Aushängeschild ist die große Obst- und Gemüseabteilung. Darauf legen wir besonderen Wert. Darüber hinaus haben wir jederzeit ein offenes Ohr für unsere Kundinnen und Kunden, wenn es um die Vielfalt des Warensortiments geht. Wer das ein oder andere Produkt im Sortiment vermisst, kann jederzeit gerne auf uns zukommen", sagt die Chefin.

2.300 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten viel Platz für tolle Produkte. | Foto: Rico Hinkel

Eigene Postfiliale & mehr im Markt

Neben der Sortimentserweiterung brachte der Umbau eine modernere Ästhetik und eine noch angenehmere Einkaufsatmosphäre mit sich. Das zeigt sich bereits im Eingangsbereich, wo ein einzigartiger Duft die Besucherinnen und Besucher empfängt.

Quelle dieser sinnlichen Begrüßung sind die frisch zubereiteten Back- und Konditoreiwaren. Brot und Brötchen in zahlreichen Variationen bis hin zu Snacks für den kleinen Hunger und Kuchenkreationen für die Kaffeetafel bleiben hier keine Wünsche offen.

Nicht weit davon entfernt - gleich hinter dem Kassenbereich -, befindet sich ein besonderer Dienstleistungsbereich: die hauseigene Postfiliale. Kundinnen und Kunden können im REWE-Markt also nicht nur ihre Einkäufe erledigen, sondern auch alle Postdienstleistungen an einem Ort erledigen. Das spart Zeit und Aufwand.

Die hauseigene Postfiliale ist nur ein kleiner Teil des Gesamtpakets vom REWE im Vita Center. | Foto: Rico Hinkel

Ob Pakete verschicken, Briefe aufgeben, Briefmarken erwerben oder Einschreiben abholen - die Kunden haben Zugang zu einem breiten Spektrum an postalischen Dienstleistungen. Wochentags hat die Postfiliale von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags 9 bis 13 Uhr.

Zeit sparen mit dem Abholservice

Ein weiteres Highlight, das vor zwei Jahren eingeführt wurde, ist der praktische Abholservice. Damit bietet die REWE-Filiale eine zeitgemäße Antwort auf den oftmals hektischen Alltag.

Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, ihre Einkäufe online zu tätigen und zu einem vereinbarten Termin bequem in der Filiale abzuholen.

Mit dem Abholservice von REWE wird der Einkauf immens vereinfacht. | Foto: Rico Hinkel

Manuela Greger: "Vor allem junge Familien nutzen diesen Service zunehmend, um den Wocheneinkauf etwas entspannter zu gestalten. Trotzdem lohnt es sich natürlich immer auch, persönlich durch die Regale im Markt zu stöbern, um tolle Angebote und Aktionen zu entdecken."

Apropos Angebote: Mit der Kampagne #umdenkbar verlagert REWE seine Angebotsübersicht vom klassischen Handzettel aus Papier jetzt ins Internet. Für Manuela Greger ist die Umstellung von Papier hin zur digitalen Übersicht ein Meilenstein in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Umdenken für eine nachhaltige Zukunft

Am 1. Juli dieses Jahres ging bei REWE eine Ära zu Ende. Das Lebensmittelunternehmen verabschiedete sich vom gedruckten Papier-Prospekt. Der Schritt ist für REWE ein weiterer konsequenter Schritt innerhalb der Nachhaltigkeitsstrategie. Mit dem Abschied vom Handzettel spart REWE jährlich mehr als 73.000 Tonnen Papier, 70.000 Tonnen CO2 und 1,1 Millionen Tonnen Wasser ein.

Aber keine Sorge, die wöchentlich rund 300 Sonderangebote wird es auch künftig noch geben: in der REWE App, bei Whatsapp, im REWE Newsletter und auf der Webseite des Unternehmens.

Unter rewe.de/angebote können Kundinnen und Kunden ihre Filiale in der Nähe beispielsweise per Postleitzahl, Ort oder Straße suchen und direkt durch alle Angebote scrollen - oder "Angebote als Prospekt" wählen, um die gewohnten Prospektseiten zu sehen.

Nachhaltigkeit ist wichtig - alle aktuellen Angebote gibt es auf verschiedenen digitalen Plattformen. | Foto: Rico Hinkel

Noch einfacher geht's mit der REWE App fürs Smartphone, die im App Store oder im Play Store heruntergeladen werden kann. Die App lohnt sich im wahrsten Sinne, denn die Anwendung beinhaltet spezielle Rabatt-Coupons und Payback. Die in der App reduzierten Artikel sind in den REWE-Märkten entsprechend gekennzeichnet.

Der Verzicht auf die Papier-Prospekte ist Teil der Kampagne #umdenkbar. Diese macht die Transformation zu einem klimaneutralen, nachhaltigen Unternehmen sichtbar, die REWE bereits vor Jahren gestartet hat und weiterhin mit Nachdruck verfolgt.

Auch die inhabergeführten Märkte in Chemnitz haben sich dem Thema verschrieben und begrüßen ihre Kundinnen und Kunden mit einzigartigen und innovativen Konzepten.

Nachhaltigkeit beginnt im Kleinen

Doch auch im Kleinen achtet Manuela Greger auf einen nachhaltigen Umgang - auch bezogen auf ihr Personal.

"Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnen sich bei uns nicht nur durch ihr umfangreiches Fachwissen, sondern auch durch ihren freundlichen Umgang aus. Damit das in Zukunft so bleibt, bilden wir unsere Fachkräfte von morgen gerne selber aus. Aktuell haben wir fünf Azubis, die in der Regel nach der Ausbildung auch übernommen werden."

Insgesamt 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Manuela Greger, die 25 Jahre Erfahrung im Einzelhandel mitbringt und vor 13 Jahren in das REWE Partnerschaftsmodell eingestiegen ist.

Sie schätzt vor allem die Arbeit im Team und die individuellen Stärken ihrer Mitarbeiter: "So gibt es zum Beispiel Mitarbeiterinnen, die gerne und sehr gut Präsentkörbe zusammenstellen. Diese können vor Ort oder telefonisch bestellt werden."

Für alle, die gerne selbst Gutes tun, hat Manuela Greger noch einen Tipp: "Neben unserer Leergut-Annahme befindet sich ein Briefkasten, in den die Leergutbons eingeworfen werden können. Die so gespendeten Beträge kommen dem Tierheim am Pfarrhübel zugute. Unsere Besucher sind übrigens sehr spendabel, durchschnittlich 200 Euro kommen jeden Monat zusammen."

REWE Manuela Greger im Vita Center

Wladimir-Sagorski-Straße 22

09122 Chemnitz