Zauberhafte Herbstferien: Die Silberstadt Freiberg lockt mit Entdecker-Touren unter Tage, Schauschmieden, Familienführungen u.v.m.

Zauberhafte Abenteuer im Reich von Ritter, Einhorn und Drachen in der terra mineralia erleben, Dach und Glocken im Dom kennen lernen, im Hammerwerk die Funken fliegen sehen, ins Silberbergwerk einfahren, auf Familien-Stadtführung mit Anna gehen, Märchen in der Salzgrotte lauschen, Monster-Masken oder Holzpfeifen und kleine Orgeln basteln, Ferienkino schauen oder selbst beim Flohmarkt verkaufen - vom 30. September bis 15. Oktober können Ferienkinder in Freiberg allerhand erleben und entdecken. 17 Tipps für zwei spannende Herbstwochen in Freiberg hat die Silberstadt in einem Programmheft zusammengestellt. Dieses und der beliebte Kinderstadtplan sind kostenfrei u.a. in der Tourist-Information sowie online erhältlich.



Wer im Kinderstadtplan mindestens 5 Stempel bei den einzelnen Ferien-Stationen gesammelt hat, kann sich über eine kleine Überraschung freuen. Weitere Tipps, wie für familienfreundliche Rad- und Wandertouren, Kinderstadtführer, Malhefte sowie eine Ferien-Übernachtungs-Pauschale gibt es ebenfalls in der Tourist-Information am Schloßplatz und unter www.freiberg.de/familienzeit.



Halloween-Vorschau

Rund um Halloween am letzten Oktoberwochenende sind alle Kinder außerdem eingeladen sich so richtig zu gruseln: beim Kostümfest in der Kinderbibliothek, bei Gruselfahrten der Silberstadtbahn, bei Halloween im Tierpark oder der Halloweenparty im Zuger Haldenpark.



Download: Herbstferien in Freiberg (PDF)



Detailliertes Herbstferien-Programm in Freiberg



1. FAMILIEN-STADTFÜHRUNGEN: FREIBERG FÜR KINDER

freitags: 6. Oktober, 14 Uhr I 13. Oktober, 11 Uhr

Stadtführerin Anna erklärt kindgerecht, wie Freiberg einst Reichtum und Glanz für ganz Sachsen brachte, zeigt die schönsten Orte der Altstadt und verrät spannende Geheimnisse aus 850 Jahren Stadtgeschichte. Die Tour ist geeignet für Kinder ab 6 Jahren und dauert etwa 1,5 Stunden. Um Voranmeldung in der Tourist-Information am Schloßplatz unter Tel: 03731/ 273 664 wird gebeten, wo die Führung ebenfalls beginnt. Weitere Führungen: www.freiberg.de/fuehrungen

2. "VON RITTER, EINHORN UND DRACHE" - TERRA MINERALIA

30. September - 15. Oktober sowie 28. - 31. Oktober

täglich 11 - 17 Uhr (letzter Beginn 15.30 Uhr)

Kinder können zauberhafte Abenteuer im Reich vom Ritter, Einhorn und Drachen erleben. Sie helfen ihrem Freund, dem Einhorn, sein magisches Horn zu finden. Nur der Drachen in der Vulkanhöhle kann es mit seinem blauen Feuer wieder befestigen. Die Minerale werden ihren Helden auf ihrer Reise um die Welt unglaubliche Kräfte verleihen. Geeignet für Kinder ab 7 Jahren (jüngere Kinder brauchen die Hilfe ihrer Eltern).

3. MONSTER-MASKEN-WERKSTATT - FERIENPROGRAMM VOM STADT- UND BERGBAUMUSEUM

Mi., 4. Oktober, 14 - 15.30 Uhr

Fr. 6. und 13. Oktober, 10-11.30 Uhr

Di., 10. Oktober, 14 - 15.30 Uhr

Aus Alt mach Neu: Die Kinder basteln schaurig-schöne Monster-Masken aus alten Kartons, Joghurtbechern, Stoffresten (Anmeldung erwünscht). Gebastelt wird bei den "Junior Forschern an der TU Bergakademie Freiberg" in der Burgstraße 19 im Kunsthandwerkerhof.

Tickets: 3,50 Euro pro Kind (inkl. Materialkosten), Anmeldung unter Tel. 03731-20 25 0 oder E-Mail an museum@freiberg.de, geeignet für 7- bis 12-Jährige und veranstaltet vom Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg.

4. BILDERBUCHSTUNDE MIT BOOKSY - KINDERBIBLIOTHEK

Mittwoch, 25. Oktober, 15.30 - 16.30 Uhr

Kinder hören lustige, verrückte oder spannende Geschichten und können anschließend zur Geschichte etwas basteln. Kosten zum Mitbasteln: 1 € pro Person

5. HERBSTFEST MIT KINDER-KOFFER-FLOHMARKT

8. Oktober, 13 - 18 Uhr

Bühnenprogramm am Untermarkt, Hüpfburgen auf Untermarkt, Obermarkt und Schloßplatz, Aktionen der Händler, Bastelstände sowie der Kinder-Koffer-Flohmarkt in Weingasse, Heubnerstraße und Herderstraße (bis 17 Uhr) laden in die Altstadt ein.

Kinder, die beim Flohmarkt ihre eigenen Spielsachen verkaufen möchten, können sich von ihren Eltern kostenfrei anmelden lassen unter www.freiberg.de/maerkte.

6. #URLAUB ZUHAUSE: IM JOHANNISBAD

täglich

Baden im Hallenbad mit Riesenrutsche und Saunalandschaft sowie Silber-Spa.

29. Oktober ab 9 Uhr (weitere Termine: 19. November und 10. Dezember)

Bademantelfrühstück

7. MÄRCHENSTUNDE IN DER SALZGROTTE AM DOM

5. und 12. Oktober, 15 oder 16 Uhr - je nach Terminvereinbarung unter Tel. 03731 / 206 05 45 oder info@salzgrotteamdom.de

Die Märchenfrau liest vor und danach darf gespielt werden.

8. SCHAUSCHMIEDEN IM FREIBERGSDORFER HAMMERWERK

Sonntag, 15. Oktober, 10 bis 17 Uhr

Zum Tag des traditionellen Handwerks präsentiert der Freibergsdorfer Hammer seine Schmiedekunst. 5 € Erwachsene, 2,50 € ermäßigt, Kinder bis 6 Jahre kostenfrei.

9. PETRITURM-FÜHRUNG

Mo, Di, Do, Fr: 14 - 17 Uhr / So: 12 - 17 Uhr (jeweils zur vollen Stunde)

Für den Aufstieg auf den Petriturm werden Familien mit einem tollen Blick über Freibergs Altstadt und weit darüber hinaus belohnt.

10. FAMILIENFÜHRUNGEN IM DOM

mittwochs, 15 Uhr

4. Oktober: "Blattgold, Rosshaar, Himmelswiese" - Erlebnisreise durch den Freiberger Dom: Der Freiberger Dom ist mit prachtvollen Kunstwerken ausgestattet, die von den besten Handwerkern ihrer Zeit gefertigt und teilweise mit Gold verziert wurden. Sehr ausdrucksstarke, fast lebendig aussehende Skulpturen mit echten Haaren bis hin zur Darstellung des Paradieses gibt es im Dom und im Gewölbe ist eine bunte Himmelswiese zu sehen. All diese Dinge können die Kinder bei der Erlebnisreise durch den Dom entdecken.

11. Oktober: "Hoch hinaus!" - aufs Dach und zu den Glocken: Bei dieser Führung besteigen die Kinder den riesigen Dachstuhl des Freiberger Domes, der aus 600 Jahre altem Holz gebaut ist. Doch wie viele Bäume brauchte man um so einen Dachstuhl zu bauen? Und wie viel wiegt wohl die größte Glocke des Domes? Diese Fragen werden bei der Führung beantwortet und das Handwerk der Glockengießer erklärt.

Familienkarte jeweils 13 €, Anmeldung: 03731/ 22598, verkauf@freiberg-dom.de

täglich 10 bis 17 Uhr: Individueller Rundgang mit anschaulich gestaltetem Kinderdomführer.

11. ORGELN BAUEN UND PFEIFEN BASTELN

dienstags, 3. und 10. Oktober, 15 bis 17 Uhr

Orgel bauen: Kinder können aus Einzelteilen ein Orgelmodell zusammenbauen. 4€ pro Person. Geeignet für Kinder ab 8 Jahren

donnerstags, 5. und 12. Oktober, 15 bis 17 Uhr

Holzpfeifen basteln: In der ehemaligen Werkstatt des berühmten Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann können Kinder Orgelpfeifen aus Holz basteln. 5 € pro Person. Geeignet für Kinder ab 5 Jahren.

Voranmeldung: 03731/7746505 / ferien@silbermann.org

12. APFELSAFTWOCHE IM KINDER & JUGENDTREFF TEE-EI

4. - 6. Oktober

Apfelsaftwoche: Sammeln, pressen und genießen! Für alle ab 10 Jahren. Weitere Informationen und Anmeldung: www.tee-ei-freiberg.com

13. FAHRTEN MIT DER SILBERSTADTBAHN

mittwochs bis sonntags: 10, 11.15, 13.30, 14.45 und 16 Uhr

Geschichten von Schätzen und Schurken lauschen: gemütliche Rundfahrt durch die Altstadt mit allerhand Wissenswertem rund um Freibergs Geschichte. Start und Ziel der einstündigen Fahrt ist der Schloßplatz. Tickets: www.silberstadtbahn.de

14. HERBSTFERIEN-KINO IM KINOPOLIS

montags, 10 Uhr gibt es ausgewählte Filme für nur 3,50 €:

2. Oktober: Der Super Mario Bros. Film

9. Oktober: Elemental

Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr: Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen

Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr: Das fliegende Klassenzimmer

15. GEFÜHRTE RIKSCHA- ODER SEGWAY-TOUREN

Segway-Tour (Kinder ab 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten):

donnerstags, 15 Uhr: 5. und 12. Oktober

samstags, 15 Uhr: 7. Oktober

Rikscha-Rundfahrt (Kinder ab 3 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten):

jeweils mittwochs 15 Uhr: 4. Oktober und 11. Oktober

Fahrradvermietung (Wochenende Fr. 17 Uhr - Mo. 9 Uhr): 6. Oktober und 13. Oktober

Anmeldung bis zum Vorabend: 03731/ 7832972

16. FREIBERG UNTERTAGE ERLEBEN: EINFAHRT INS SILBERBERGWERK

mittwochs bis freitags, 9.30 Uhr, 11 Uhr und 12.30 Uhr

Das Silberbergwerk Freiberg auf der Reichen Zeche hat seit September nach dreijähriger Schließzeit endlich wieder für Gäste geöffnet. Sie können mit dem Förderkorb einfahren und in 150 Metern Tiefe zur "EntdeckerTour" aufbrechen. Diese vermittelt einen spannenden und umfassenden Einblick in die schwere und gefahrvolle Arbeit der Bergleute unter Tage. Höhepunkte der Tour sind die virtuelle Silberkammer und der Blick auf Forschung und Lehre der TU Bergakademie Freiberg. Sie dauert etwa eine Stunde und ist auch geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

Die Voranmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist: www.silberbergwerk-freiberg.de, Tel. 03731 394571, oder Email info@silberbergwerk-freiberg.de

17. FLOHMÄRKTE BESUCHEN

8. Oktober, 13 - 17 Uhr: Kinder-Koffer-Flohmarkt zum Herbstfest in der Weingasse, Heubnerstraße und Herderstraße, Mit Stand anmelden: www.freiberg.de/maerkte

14. Oktober, 9 - 13 Uhr: Kindersachenflohmarkt in der Neuen Mensa

4. November, 10 - 14 Uhr: Kinderflohmarkt im Sozialen Zentrum Friedeburg

11. November, 10 - 13 Uhr: Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek im Kornhaus



