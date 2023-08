Inmitten der malerischen Kulisse des Erzgebirges erhebt sich majestätisch das Schloss Augustusburg.

Doch das Schloss ist mehr als ein architektonisches Juwel - in den vergangenen Jahrzehnten hat es sich zum wahren Eldorado für Motorradliebhaber gemausert. Das Motorradmuseum, faszinierende Sonderausstellungen und zahlreiche Veranstaltungen für leidenschaftliche Biker machen diesen Ort zu einem Muss für alle, die das Knattern von Motoren und die Geschichte auf zwei Rädern lieben.

Nicht zuletzt locken jedes Jahr das Wintertreffen für Motorradfahrer im Januar und das Oldtimer-Herbsttreffen im Oktober Zweiradfans aufs Schloss Augustusburg.

Motorradmuseum: Paradies für Zweirad-Enthusiasten

Wer das Schloss Augustusburg betritt, wird unweigerlich von der atemberaubenden Kulisse des Motorradmuseums in den Bann gezogen. In den 60er Jahren als Werksausstellung des nahegelegenen Zschopauer MZ-Werks entstanden, sind heute 170 Exponate aus allen Epochen der Motorradkultur zu bewundern - von den frühen Anfängen der ersten motorisierten Fahrräder bis zu den modernen Hochleistungsmaschinen.

Die Vielfalt der Modelle, Marken und Designs spiegelt auf zwei Etagen die Evolution dieser faszinierenden Fortbewegungsmittel wider. Während sich die obere Etage auf die Zweiräder regionaler Hersteller aus Sachsen und der Umgebung konzentriert, widmet sich die Ausstellung eine Treppe tiefer den internationalen Zweirad-Schätzen. Die Tour ist aber nicht nur für eingefleischte Biker einen Besuch wert. Denn die Ausstellung im Motorradmuseum Schloss Augustusburg lädt die ganze Familie zum Ausflug ein.

Touchscreens bieten ein interaktives Erlebnis, während Soundsimulatoren die Maschinen von einst wieder hörbar machen. Neben einem Rennspiel zum Ausprobieren zieht auch das Entdecker-Pad vor allem die kleineren Motorradfans in seinen Bann: Dank virtueller AR-Technologie gibt es damit ein einzigartiges Zusammenspiel von digital und analog zu erleben. Historische Persönlichkeiten werden in den Raum projiziert und laden die Besucherinnen und Besucher mit ihren Geschichten auf eine Reise in vergangene Zeiten ein.

Führungen durch das Museum gibt es jährlich am Tag des offenen Denkmals (2023: 10. September) und können individuell auf Anfrage gebucht werden.

Liebevoll inszenierte Sonderausstellungen sorgen für Abwechslung

Das Motorradmuseum Schloss Augustusburg gilt als bedeutendste Sammlung im europäischen Raum. Das liegt nicht zuletzt an der Vielzahl der Exponate, von denen nur ein Bruchteil im Motorradmuseum zu sehen ist. Das Museum verfügt zusätzlich über einen enormen Fundus im hauseigenen Depot, das dem Museumsteam die Möglichkeit bietet, regelmäßig auch Sonderausstellungen auf die Beine zu stellen.

So lädt noch bis April 2024 die aktuelle Themenausstellung "Das meistkopierte Motorrad der Welt - DKW RT 125" in die Schlossräume ein. Der ab 1938 in Zschopau gefertigte Zweitakter gilt mit rund 450.000 Stück als eines der in Deutschland meist gebauten Motorräder. Nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr patentgeschützt, wurde die RT 125 von vielen namenhaften Herstellern bis ins kleinste Detail kopiert und damit bis heute zum weltweit meist kopierten Motorrad.

Neue Ausstellung: Auf dem Landweg nach New York

Die nächste aufregende Sonderausstellung steht bereits in den Startlöchern: "Auf dem Landweg nach New York" lässt Gäste ab dem 21. Oktober ein einzigartiges Abenteuer nachempfinden. Fünf Künstlerinnen und Künstler ohne jegliche Motorraderfahrung nehmen die Besucher in vier Ural-Motorrädern mit auf eine außergewöhnliche Tour, die sie über drei Kontinente führte. Ihre Route erstreckte sich auf insgesamt 43.000 Kilometern von Europa bis nach New York, über Georgien, Kasachstan, die Mongolei, den fernen Osten Russlands, Alaska und Kanada.

Die Ausstellung, die in 14 Themenräumen präsentiert wird, verspricht atemberaubende Szenen zwischen Schlaglöchern, hunderten Reparaturpausen und zahllosen Kuriositäten. Ein Highlight der Ausstellung ist die 360-Grad-Multimedia-Show, die die Zuschauer auf eine Reise auf dem selbstgebauten Ural-Megafloss mitnimmt, um den Kolyma Fluss im fernen Osten Russlands entlangzuschippern.

Auch die jungen Besucherkommen nicht zu kurz: Sie können auf Motorradrollern oder auf dem Rücken von Kamelen durch die Ausstellung gleiten, einen Abenteuer-Pass mit Stempeln füllen und die Tiere entlang des Weges entdecken. Workshops, Ferienaktionen und Filmvorführungen ergänzen das Begleitprogramm zur Ausstellung.

Motorradtreffen: Gleichgesinnte trotzen den Temperaturen

Das Schloss Augustusburg und sein Motorradmuseum sind nicht nur ein Ort der Bewunderung, sondern auch ein Ort der Begegnung. Beim Treff der winterharten Biker hallt seit mehr als 50 Jahren im Januar das Röhren der Bikes durch die historischen Gemäuer. Getreu dem Motto "Im Sommer und bei gutem Wetter - das kann doch jeder" kommen Gleichgesinnte zusammen, um den niedrigen Temperaturen zu trotzen, Erfahrungen auszutauschen und ihre Begeisterung für das Motorradfahren zu teilen.

Das Event zieht dabei nicht nur Biker aus Sachsen an, denn die Veranstaltung ist längst ein Tummelplatz für Fans aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Auch am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, verwandelt sich der Schlosshof jedes Jahr in ein Freilichtmuseum für historische Fahrzeuge und Raritäten.

Dabei sein können alle zwei-, drei- und vierrädrigen Fahrzeuge bis Baujahr 1970. Geparkt wird natürlich im Schlosshof, wo das einmalige Erlebnis auf zahlreichen Schnappschüssen festgehalten wird. Logisch, schließlich verschmilzt die Eleganz vergangener Zeiten nicht alle Tage mit der dynamischen Welt nostalgischer Fahrzeuge.

Motorradstrecke nach Augustusburg lohnt sich auch für Chemnitzer.

