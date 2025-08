Schule macht Betrieb 2025 - Wir helfen Dir bei Deiner Berufswahl

Was soll ich bloß werden? Wir haben die Antwort!

Bald ist es wieder so weit: Die Ausbildungsmessen "Schule macht Betrieb" touren ab August 2025 durch den Landkreis Mittelsachsen. Auf den drei Messen präsentieren sich an drei Samstagen Unternehmen der Region, welche alle auf Azubisuche sind.

Die Ausbildungsmesse findet in diesem Jahr jeweils von 10-15 Uhr am 23. August in der Sporthalle "Am Schwanenteich" in Mittweida, gefolgt von der Messe am 30. August im DBI in Freiberg sowie am 06. September im "WelWel" in Döbeln statt. Auf der Homepage von Schule macht Betrieb finden Interessierte die aktualisierte Ausstellerübersicht und die vorgestellten Berufe aller drei Standorte.

Auf den Ausbildungsmessen "Schule macht Betrieb" zeigen wir, was Mittelsachsen dir alles bieten kann. Viele Unternehmen aus den Bereichen Handel, Textilien, Beratung, Wohnen, Labor, Verwaltung, Bau, Bildung, Wirtschaft, Informatik, Gesundheit, Land - und Forstwirtschaft, Recht, Handwerk oder Industrie informieren dich auf den Messen über Ausbildungsmöglichkeiten, Studiengänge und Praktikumsplätze. Hier ist für jeden was dabei!

Hier kannst du gern auf unserer virtuellen Ausbildungsmesse "Schule macht Betrieb" stöbern.

Messe Freiberg

Als selbstständiger Standort der deutschlandweit tätigen CHRISTMANN + PFEIFER Unternehmensgruppe ist C + P Industrietechnik in Freiberg Teil eines leistungsstarken Firmenverbundes. Seit über 30 Jahren fertigen wir Konstruktionen für Industriebauprojekte und bearbeiten dafür jeden Tag große Stahlbauteile - ein Stückgewicht von bis zu 15 Tonnen ist ganz normal. So tragen wir maßgeblich zur Entstehung beeindruckender Bauwerke in Stahl bei: Von Lagerhallen über Parkhäuser und Brücken bis hin zu Flugzeughangars für riesige Jets ist alles dabei.

Die Christmann & Pfeifer Construction GmbH & Co. KG ist am Samstag, dem 30.08., in Freiberg vertreten.

Aktuelles Ausbildungsangebot:

Ausbildungsberuf Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

In der Ausbildung als Konstruktionsmechaniker (m/w/d) der Fachrichtung Stahl- und Metallbau lernt man, mithilfe manueller und maschineller Verfahren einzelne Bauteile aus Stahlblechen, Profilen und Rohren zu erstellen. Am Ende der Ausbildung kann man technische Konstruktionszeichnungen lesen und Teile anhand dieser Zeichnungen zusammenbauen. Bohren, Schneidbrennen und Schweißen sind wichtiger Teil der täglichen Arbeit.

Wer als Konstruktionsmechaniker (m/w/d) arbeitet, braucht auf jeden Fall ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Man sollte gründlich und vorausschauend arbeiten können - schließlich trägt man Mitverantwortung für große Bauwerke. Kopf und Körper werden gleichermaßen beansprucht. Schwere Werkzeuge sollten einen nicht abschrecken, auch Muskelkraft gehört zu den Anforderungen. Die reguläre Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Wer möchte, kann sich später weiterbilden - beispielsweise zum Schweißer (m/w/d) oder Metallbaumeister (m/w/d).

Messe Freiberg

Ecobat Resources sorgt u.a. dafür, dass gebrauchte Bleibatterien aller Art fast vollständig in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden. Das ist HighTec für eine lebenswerte Umwelt und deshalb echte Zukunftsarbeit!

Die ECOBAT Resources Freiberg GmbH ist am Samstag, dem 30.08., in Freiberg vertreten.

Hier findest du die aktuellen Ausbildungsangebote:

Verfahrenstechnologe Metall (m/w/d)

Produktionstechnologe (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Elektroniker Betriebstechnik (m/w/d)

Fachkraft Kreislauf- + Abfallwirtschaft (m/w/d)

Chemielaborant (m/w/d)

Kaufleute Büromanagement (m/w/d)

Messe Mittweida

Das Finanzamt Mittweida ist für die steuerliche Erfassung, Festsetzung und Erhebung von Steuern für Bürger und Unternehmen im Zuständigkeitsbereich zuständig.

Dies umfasst unter anderem die Bearbeitung von Steuererklärungen, die Erstellung von Steuerbescheiden und die Durchführung von Betriebsprüfungen

Das Finanzamt Mittweida ist am Samstag, dem 23.08., in Mittweida vertreten.

Aktuelle Ausbildungsangebote:

Ausbildung zum Finanzwirt (m/w/d)

Du hast einen Realschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss mit einer für die Laufbahn förderlichen abgeschlossenen Berufsausbildung. Es kann auch ein Bildungsabschluss vorgelegt werden, der dem Realschulabschluss gleichwertig anerkannt ist, besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union (§ 7 Abs. 1 BeamtStG) und du hast zum Einstellungsbeginn das 42. Lebensjahr noch nicht beendet (§ 7 SächsBG), dann bewirb dich jetzt. Ausbildungsbeginn am 1. September 2026.

Duales Studium zum (Diplom-) Finanzwirt (FH) (m/w/d)

Du hast eine zu einem Fachhochschulstudium berechtigende Schulbildung/Ausbildung abgeschlossen, besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union (§ 7 Abs. 1 BeamtStG) und du hast zum Einstellungsbeginn das 42. Lebensjahr noch nicht beendet (§ 7 SächsBG), dann bewirb dich jetzt. Studienbeginn am 1. September 2026.

Messe Freiberg

Die Hegewald Medizinprodukte GmbH ist ein weltweit erfolgreiches, innovatives, mittelständisches und regional ansässiges familiengeführtes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik. Als Systemanbieter haben wir uns auf die Fertigung individueller Lösungen zur Anwendung im medizinischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Bereich spezialisiert. Die Auszubildenden werden bereits frühzeitig in die konkreten Arbeitsprozesse mit eingebunden. Sie lernen eigenverantwortlich zu handeln, um nach erfolgreichem Abschluss unser Team dauerhaft zu verstärken. Wir freuen uns auf jede Bewerbung.

Die Hegewald Medizinprodukte GmbH ist am Samstag, dem 30.08., in Freiberg vertreten.

Aktuelle Ausbildungsangebote:

Industriekaufmann/-frau

Industriekaufleute steuern betriebswirtschaftliche Abläufe in Unternehmen. Sie arbeiten in Bereichen wie Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung und Personalwesen. Dabei vergleichen sie Angebote, führen Verhandlungen, planen Produktionsprozesse und unterstützen das Management mit wichtigen Zahlen. Die Ausbildung vermittelt fundierte Kenntnisse in Wirtschaft, Kommunikation und Organisation.

Werkzeugmechaniker/-in

Werkzeugmechaniker/-innen fertigen und reparieren präzise Werkzeuge, Formen und Vorrichtungen für die industrielle Produktion. Sie arbeiten mit modernen CNC-Maschinen, prüfen Werkstücke auf Maßgenauigkeit und sorgen dafür, dass Produktionsmittel zuverlässig funktionieren. Die Ausbildung kombiniert handwerkliches Geschick mit technischem Know-how und Präzision.

Messe Freiberg

Die Lemoine Germany GmbH zählt zu Europas Marktführern für Wattestäbchen und produziert seit vielen Jahren im schönen Lößnitztal Produkte für Pflege und Hygiene. Dabei setzen wir konsequent auf nachhaltige Materialien - wie biologisch abbaubare Wattestäbchen mit Recyclingpapier-Stäbchen - und entwickeln unsere Lösungen stetig weiter, um Umwelt und Ressourcen zu schonen.

Als Teil der international tätigen Groupe Lemoine verbinden wir regionale Verwurzelung mit globaler Stärke.

Bei uns erwartet dich eine praxisnahe Ausbildung mit engagierten Teams, abwechslungsreichen Aufgaben und echten Perspektiven für deine Zukunft.

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte - an einem traditionsreichen Standort mit über 70 Jahren Geschichte.

Die Lemoine Germany GmbH ist am Samstag, dem 30.08., in Freiberg vertreten.

Hier findest du die aktuellen Ausbildungsangebote:

Industriekaufmann / Industriekauffrau (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Lemoine Germany - eine Tochterfirma der Groupe Lemoine - ist Europas Marktführer für Wattestäbchen.

Du möchtest Teil unseres Teams werden? Dann bewirb dich jetzt für eine Ausbildung. Starte mit uns in deine Zukunft!

Messe Döbeln, Freiberg & Mittweida

Die LTB Leitungsbau GmbH gehört zu den führenden Anbietern im Bau und in der Instandhaltung von Energieanlagen in Deutschland und im Ausland, mit Fokus auf die Planung und Errichtung von Freileitungsanlagen, auf das zugehörige Engineering sowie auf die Entwicklung und den Vertrieb von geografischen Informationssystemen, Montagetechniken und Werkzeugen für den Freileitungsbau.

LTB Leitungsbau GmbH Ausbildungszentrum Lichtenberg ist am Samstag, dem 23.08., in Mittweida am Samstag, dem 30.08., in Freiberg und am Samstag, dem 06.09., in Döbeln vertreten.

Hier findest du die aktuellen Ausbildungsangebote:

Elektroniker für Betriebstechnik

Industrieelektriker

Industriemechaniker

Fachkraft für Metalltechnik

Messe Freiberg

Wir bauen Türen - brandsicher. Aufgrund der individuellen Anforderungen unserer Kunden spezialisierten wir uns im Laufe der Jahre auf die Fertigung von brandsicheren Türen und Fassaden im Werkstoffverbund Metall - Glas. Zusätzlich dazu können wir auch Mehrfachanforderungen wie Einbruchhemmung und Beschusssicherheit realisieren.

Metallbau Papendick ist am Samstag, dem 30.08., in Freiberg vertreten.

Aktuelles Ausbildungsangebot:

Ausbildung zum Metallbauer (m/w/d) Fachrichtungen: Metallgestalter, Konstruktionstechnik

Du hast Interesse an einer abwechslungsreichen und zukunftsorientierten Ausbildung und bist zudem interessiert, handwerklich geschickt und verantwortungsbewusst? Dann bewirb dich jetzt bei uns. Deine Ausbildung wirst du in einem kleinen Team mit persönlichem Arbeitsumfeld absolvieren. Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre.

Messe Freiberg

Mit der Molkerei Hainichen- Freiberg beweist du guten Geschmack bei der Wahl deines Ausbildungsplatzes: Unsere 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben unsere Werte und erfüllen die hohen Ansprüche. Verantwortung, Qualitätsbewusstsein und ein offenes Miteinander sind unsere Zutaten für einen hervorragenden Genuss.

Die Molkerei Hainichen-Freiberg ist am Samstag, dem 30.08., in Freiberg vertreten.

Hier findest du die aktuellen Ausbildungsangebote:

Milchtechnologe (m/w/d)

Milchwirtschaftlicher Laborant (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenfahrer - Lebensmitteltechnik (m/w/d)

Messe Mittweida

Schweizer Qualität - direkt aus Sachsen! Seit über 60 Jahren produzieren wir bei uns in Sachsen hochwertige Aerosoldosen für die Kosmetik- und Pharmawelt - und das für Kundinnen und Kunden rund um den Globus.

Was unser Erfolgsrezept ist? Ganz einfach: Ein starkes Team mit Leidenschaft und Know-how.

Unsere Mitarbeitenden sind das Herz unseres Unternehmens - ohne sie läuft hier nichts!

Nussbaum Frankenberg GmbH ist am Samstag, dem 23.08., in Mittweida vertreten.

Aktuelle Ausbildungsangebote:

Ausbildung Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Bock auf Technik und Anpacken? Dann ist die Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer genau dein Ding! Hier lernst du, wie du Produktionsmaschinen startklar machst, sie bedienst und alles im Blick behältst.

Oder interessiert dich die Welt des Drucks? Als Medientechnologe Druck bekommst du Einblicke in moderne Drucktechniken, Farbmanagement und den Umgang mit Hightech-Maschinen. Du lernst, wie man coole Druckprodukte herstellt, Abläufe smarter gestaltet und die Qualität immer top bleibt.

Ausbildung Mechatroniker (m/w/d)

Technik trifft Köpfchen? Dann passt die Ausbildung zum Mechatroniker perfekt zu dir! Hier kombinierst du Mechanik, Elektronik und IT - du baust, wartest und reparierst Maschinen und Anlagen, damit alles rundläuft. Teamwork und Köpfchen sind gefragt!

Messe Freiberg

Die Pflege von Menschen ist mehr als ein Beruf - sie ist zukunftssicher, sinnvoll und erfüllend. Sie bietet Verantwortung, Abwechslung und echte Entwicklungschancen in einem professionellen und modernen Umfeld.

Bei uns erhältst du ein regional übliches Gehalt, individuelle Förderung und attraktive Zusatzleistungen.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenheimes am Stadtpark verbindet ein gemeinsames Ziel: Die Zufriedenheit und das Wohlbefinden unserer Bewohner und der betreuten Senioren.

Wenn du gern mit älteren Menschen arbeitest, zuverlässig und verantwortungsbewusst bist und dich mit unserer Philosophie identifizieren kannst, finden wir mit einer Bewerbung und einem persönlichen Gespräch zueinander. Ist dein Interesse geweckt? Informiere dich an unseren Stand bei Schule macht Betrieb.

Die SAS-Seniorenheim Am Stadtpark gGmbH ist am Samstag, dem 30.08., in Freiberg vertreten.

Hier findest du die aktuellen Ausbildungsangebote:

Pflegefachkraft (m/w/d)

Krankenpflegehelfer/in (m/w/d)

Koch/Köchin (m/w/d)

Messe Freiberg

SAXONIA ein weltweit anerkannter Spezialist für Edelmetall-Recycling und Herstellung von Edelmetallprodukten. Das Portfolio umfasst den kompletten Kreislauf von der Rückgewinnung bis zur Wiederverarbeitung von Edelmetallen. Ob Jobs, Ausbildung oder Praktika und Co: Bei SAXONIA Edelmetalle finden Sie spannende Tätigkeiten, attraktive Arbeitsbedingungen und gute Perspektiven für ein erfülltes Berufsleben.

Die SAXONIA Edelmetalle GmbH ist am Samstag, dem 30.08., in Freiberg vertreten.

Hier findest du die aktuellen Ausbildungsangebote:

Industriemechaniker*in (m/w/d)

Produktionstechnologe*in (m/w/d)

Verfahrenstechnologe*in (m/w/d)

Messe Mittweida und Freiberg

Perfect Silicon Solutions: Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller für Siliziumwafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm und Partner vieler führender Chiphersteller sowie der Halbleiterindustrie.

Dieses Unternehmen bietet nicht nur Karrieren ohne Grenzen, sondern auch den Arbeitsplatz der Zukunft.

Siltronic ist am Samstag, dem 23.08., in Mittweida und am Samstag, dem 30.08., in Freiberg vertreten.

Aktuelle Ausbildungsangebote:

Elektroniker für Betriebstechnik

Physik, Mathe und Technik sind deine Lieblingsfächer? Du bist handwerklich begabt? Du interessierst dich für Elektronik und hast keine Angst vor dem Umgang mit Strom? Du würdest gerne den Grundstein für eine technisch fokussierte Karriere legen? Du würdest auch gerne nach deiner Ausbildung weiter in deinem Ausbildungsbetrieb arbeiten?

Dann ist die Ausbildung bei der Siltronic AG genau das Richtige für dich!

Mechatroniker

Unsere modernen Fertigungsanlagen verfügen über vielfältige und vernetzte Systeme der Verfahrenstechnik. Ein hoher Automatisierungsgrad und das exakte Zusammenwirken von Mechanik, Elektrotechnik, Elektronik und Informationsverarbeitung sind Garanten für Qualität, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Umweltschutz.

Produktionstechnologe

Physik, Mathe und Technik sind deine Lieblingsfächer? Du bist handwerklich begabt, aber auch ein Organisationstalent? Du möchtest nah an den Produktionsprozessen arbeiten und es interessierst dich wie Anlagen und Maschinen funktionieren? Du würdest auch gerne nach deiner Ausbildung weiter in deinem Ausbildungsbetrieb arbeiten? Dann ist die Ausbildung bei der Siltronic AG genau das Richtige für dich!

Fachkraft für Lagerlogistik

In unseren großen Lagern für Wareneingang und -ausgang kommen moderne, leistungsfähige und teils automatisierte Logistiksysteme zum Einsatz. Du hast viel auf "Lager"? Dann bist du hier genau richtig. Als Fachkraft für Lagerlogistik bist du nicht mehr nur der Verpackungskünstler von damals, sondern ein moderner Waren- und Logistikexperte von heute. Du sorgst dafür, dass An- und Auslieferung, innerbetrieblicher Transport und Lagerung reibungslos ablaufen.

Duales Studium bei Siltronic

Studiengang Elektrotechnik

Die Hauptaufgaben liegen in der elektro- und steuerungstechnischen Planung und Betreuung von Produktionsanlagen sowie in der Medienver- und entsorgung. Intelligente Lösungen und innovative Ideen rund um das Gebiet Elektro-, Automatisierungs- und Verfahrenstechnik sind hier gefragt. Eigenverantwortliche Betreuung und Bearbeitung ingenieurtypischer Aufgaben unter Beachtung betriebswirtschaftlicher und sicherheitstechnischer Aspekte sind unerlässlich.

Studiengänge Allg. Informatik/Wirtschaftsinformatik sowie KI & Data Science

Durch intelligente Lösungen und innovative Ideen treibst du Entwicklungen im Bereich IT voran und planst verschiedene Projekte. Als Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT bist du verantwortlich für die Einführung von effizienten und wirtschaftlichen IT-Lösungen sowie für die Gestaltung von digitalen Geschäftsprozessen.

Messe Döbeln, Freiberg & Mittweida

Heimerer ist der erfahrene Bildungsanbieter an deiner Seite und bietet dir die optimale Berufsqualifikation. Die Basis unserer Aus- und Weiterbildungen und unserer Studiengänge ist.

Hochkarätige Lehrer und Dozenten mit neuen Lernkonzepten sorgen für fachliche Kompetenz. Individuelle Betreuung, familiäre Atmosphäre, interne Seminare ermögliche eine umfassende soziale Kompetenz. Zentral gelegene Schulen und Seminarräume mit moderner Ausstattung bieten beste Räumlichkeiten. Ein Abschluss bei Heimerer garantiert dir hervorragende berufliche Perspektiven!

Die Sozialpflegeschulen Heimerer gGmbH ist am Samstag, dem 23.08., in Mittweida am Samstag, dem 30.08., in Freiberg und am Samstag,dem 06.09., in Döbeln vertreten.

Hier findest du die aktuellen Ausbildungsangebote:

Ergotherapie (m/w/d)

Erzieher/-in (m/w/d)

Heilerziehungspflege (m/w/d)

Krankenpflegehilfe (m/w/d)

Masseur/in und med. Bademeister/-in (m/w/d)

Pflegefachfrau/-mann (m/w/d)

Physiotherapie (m/w/d)

Podologie (m/w/d)

Sozialassistent/-in (m/w/d)

Fachoberschule für Gesundheit und Soziales (m/w/d)

Messe Döbeln

Von Natur aus Stahl: Wir sind der Spezialist für Anlagenstahlbau aus Sachsen. Mit Flexibilität und Erfahrung bei Planung, Bau und Montage schaffen wir solide Ergebnisse. Mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit und präziser Qualität sind wir verlässlicher Partner für Industrie und Mittelstand.

Die Stahlbau Lüttewitz GmbH ist am Samstag,dem 06.09., in Döbeln vertreten.

Aktuelle Ausbildungsangebote:

Metallbauer - Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre / Voraussetzung Realschulabschluss. Wir sind der Spezialist für maßgeschneiderten und hochwertigen Anlagenstahlbau in Sachsen. Von unserem Standort Döbeln aus realisieren wir spannende Projekte auf der ganzen Welt - von der Stahlkonstruktion für Produktions- und Lagerhallen bis hin zu umfangreichen Industrieanlagen.

Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d)

Ausbildungsdauer: 2 Jahre / Voraussetzung Hauptschulabschluss. Mit der Ausbildung zum Metallbauer wartet bei uns ein vielseitiger Lehrberuf mit Zukunft auf Dich. Metallbauer sind Menschen, die gern anpacken. Keinen Kleinkram, sondern große "Dinger". Der Beruf ist fordernd und oft auch schmutzig - aber er macht zufrieden und stolz, denn das Ergebnis seiner Arbeit sieht man am Ende vor sich liegen.

Messe Döbeln, Freiberg & Mittweida

Die Firma tech control GmbH Automatisierungsanlagen, zuverlässiger Partner für die Region und über diese hinaus, produziert kundenbezogene Automatisierungsanlagen in Einzelfertigung, welche auf die speziellen Wünsche der Auftraggeber zugeschnitten sind.

Die tech control GmbH Automatisierungsanlagen ist am Samstag, dem 23.08., in Mittweida am Samstag, dem 30.08., in Freiberg und am Samstag,dem 06.09., in Döbeln vertreten.

Aktuelles Ausbildungsangebot:

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Schaltschrankbau, Montage und Anschlussarbeiten der gelieferten Schaltschränke, Hardwareinbetriebnahme der kompletten Anlagen sind deine zukünftigen Aufgabenfelder. Du hast Interesse und Freude an der Technik, einen Realschulabschluss mit guten Noten in Mathematik und Physik, dann bewirb dich jetzt.