Was soll ich bloß werden?

Bald ist es wieder so weit: Die Ausbildungsmessen "Schule macht Betrieb" touren ab September 2023 durch den Landkreis Mittelsachsen. Auf den drei Messen präsentieren sich an drei Samstagen insgesamt mehr rund 250 Unternehmen der Region, die alle auf Azubisuche sind.

Die Ausbildungsmesse startet in diesem Jahr am 02. September von 10-15 Uhr im in der Sporthalle "Am Schwanenteich" in Mittweida, gefolgt von der Messe am 09. September im DBI in Freiberg sowie am 16 September im "WelWel" in Döbeln. Auf der Homepage www.schule-macht-betrieb.de finden Interessierte die aktualisierte Ausstellerübersicht und die vorgestellten Berufe aller drei Standorte. Auch die Broschüren sind bereits online verfügbar.

Auf den Ausbildungsmessen "Schule macht Betrieb" zeigen wir, was Mittelsachsen dir alles bieten kann. Viele Unternehmen aus den Bereichen Handel, Wirtschaft, Gesundheit, Handwerk oder Industrie informieren dich auf den Messen über Ausbildungsmöglichkeiten, Studiengänge und Praktikumsplätze. Hier ist für jeden was dabei!

anona GmbH

Messe Döbeln und Mittweida

Mit Freude und Überzeugung entwickeln und produziert anona Nahrungsmittel: Für Sportler und Aktive, die sich modern und gesund ernähren möchten. Für unsere Kunden, die mit Nutritions und Eisprodukten am Markt überzeugen wollen. Und für unsere Mitarbeiter, die sich bei einem TOP-Arbeitgeber in ihrer Region zuhause fühlen.

Die anona GmbH ist am Samstag, den 02.09.23 in Mittweida und am Samstag, den 16.09.23 in Döbeln vertreten.



baierl & demmelhuber Innenausbau GmbH

Messe Döbeln und Mittweida

baierl + demmelhuber baut nicht nur Innenräume mit Herz + Verstand. Die KARRIERERÄUME der Mitarbeiter*innen werden mit genau der gleichen Individualität und Leidenschaft gebaut. Ob Sie sich dabei auf komplexe Trockenbau-Großprojekte, Möbel- und Ladenbauprojekte oder schlüsselfertige Komplettausbauprojekte spezialisieren, obliegt Ihnen - Ihren Talenten, Interessen und Fähigkeiten.

Die baierl & demmelhuber Innenausbau GmbH ist am Samstag, den 02.09.23 in Mittweida und am Samstag, den 16.09.23 in Döbeln vertreten.

Christmann & Pfeifer Construction GmbH

Messe Freiberg

"Beratung ist unsere Leidenschaft. Bauen unsere Stärke." Ob lokales oder internationales Bauvorhaben, hochkomplexe Idee oder schnelle Lösung: Schon seit 1925 steht der Name CHRISTMANN + PFEIFER für Kompetenz im Industrie- und Gewerbebau, insbesondere im Stahlhochbau.

Für das Unternehmen ist es besonders wichtig, hervorragende Mitarbeiter zu gewinnen und zu motivieren. Dazu werden beste Voraussetzungen geschaffen: ein Unternehmen mit flachen Hierarchien, interessanten Aufgaben und guten Karrierechancen.

Die Christmann & Pfeifer Construction GmbH ist am Samstag, den 09.09.23 in Freiberg vertreten.



Dietmar Ehnert Baumaschinen & Anlagenbau

Messe Freiberg

Unter der Firmierung Dietmar Ehnert Baumaschinen-, Anlagenbau und Fahrzeug-Service GmbH (kurz BAF GmbH) hat sich das Unternehmen auf den Stahl- und Anlagenbau, die mechanische Fertigung, Baumaschinenreparaturen, Pulverbeschichtung sowie die Lager- und Fördertechnik spezialisiert.

Die BAF GmbH ist am Samstag, den 09.09.23 in Freiberg vertreten.

Endress+Hauser Conduta GmbH

Messe Döbeln und Mittweida

Endress+Hauser ist ein weltweit führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Ob als Berufserfahrener, Studierender oder Praktikant: Hier können Sie mit Ihren individuellen Fähigkeiten etwas bewirken.

Die Endress+Hauser Conduta GmbH ist am Samstag 02.09.23 in Mittweida und am Samstag, den 16.09.23 in Döbeln vertreten.

Die Fleischerei Richter wurde 1969 als Familienunternehmen gegründet - und das ist es bis heute. Das Wachstum und der Erfolg ist mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelungen, die ihre Arbeit mit Herz, Verstand und Liebe zum Beruf ausüben. In den letzten 50 Jahren unserer Firmengeschichte sind wir zum größten Filialist in unserer Branche in Mitteldeutschland gewachsen. Mit einem tollen Team in der Produktion, Verkauf, Verwaltung, Technik und Fuhrpark treten wir jeden Tag gemeinsam an, um für unsere Kunden das Beste zu geben.

Die Fleischerei Richter ist am Samstag, den 09.09.23 in Freiberg vertreten.

Freiberger EuroMetall GmbH | Messe Freiberg

GRUMA Automobile GmbH | Messe Döbeln

KYOCERA AVX Components | Messe Freiberg

Medical-Produkte Lichtenberg GmbH





Meffert EG Farbwerke | Messe Döbeln





Metallbau Papendick | Messe Freiberg

Molkerei Hainichen-Freiberg GmbH & Co.KG | Messe Döbeln und Freiberg





Nussbaum Frankenberg (nicht auf Messe vertreten)





Pierburg AG | Messe Döbeln





PRIMUS international printing GmbH | Messe Döbeln und Freiberg

SAXONIA Edelmetalle GmbH | Messe Freiberg

Saxonia Seniorenpflege GmbH | Messe Freiberg



Schoeller Technocell GmbH & Co. KG | Messe Mittweida und Freiberg

Sozialpflegeschule Heimerer GmbH | Messe Döbeln und Freiberg



Volksbank Mittweida | Messe Mittweida

WIR electronic | Messe Freiberg