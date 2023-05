Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten! Die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) veranstaltet ihre Sommer-Auktionen am 2. und 6. Juni 2023 in Leipzig und Dresden. Insgesamt 89 Immobilien mit einem Auktionslimit von rund 5,6 Millionen Euro kommen zum Aufruf.

Mehrere attraktive Immobilien wurden aus Plauen eingeliefert: So stehen ein renditestarkes Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten sowie ein renditestarkes Wohn- und Geschäftshaus mit zehn Wohn- und einer Gewerbeeinheit jeweils ab 260.000 Euro zum Verkauf. Die Nettojahresmieten belaufen sich auf ca. 21.300 und 18.200 Euro. Beide Objekte können auch, und vorzugsweise, als Paket aufgerufen werden - das Mindestgebot beträgt in diesem Fall 499.000 Euro.

Ein weiteres Wohn- und Geschäftshaus und auch ein Mehrfamilienhaus aus Plauen werden jeweils für 95.000 Euro angeboten.

Eine Eigentumswohnung in Chemnitz wird ab 19.000 Euro angeboten.

Aus Wilkau-Haßlau wurde eine denkmalgeschützte ehemalige Stickerei zur Auktion eingeliefert. Das Objekt auf großem Grundstück kann ab 19.000 Euro ersteigert werden.

Für eine weitere ehemalige Stickerei kann in Pausa-Mühltroff (Vogtlandkreis) ab 15.000 Euro mitgeboten werden. Das denkmalgeschützte Wohn- und Geschäftshaus wurde um 1894 erbaut.

In Aue-Bad Schlema steht ein Gewerbeobjekt ab 19.000 Euro zum Verkauf. Das aus Vorder- und Hinterhaus bestehende Gebäude befindet sich am Rand der Innenstadt von Aue und ist nahe dem Bahnhof und Marktplatz gelegen.

Aus Brand-Erbisdorf (Landkreis Mittelsachsen) wurde das denkmalgeschützte ehemalige Theater der Freundschaft mit einem Relief von Hans Dittrich ab 4.500 Euro zur Auktion eingeliefert.

Auch aus anderen Teilen Mitteldeutschlands wurden attraktive Immobilien eingeliefert:

Zum Verkauf kommt die denkmalgeschützte Nikolaikirche in Zeitz. Die ursprünglich Trinitatiskirche genannte und um 1850 bis 1900 erbaute Kirche wurde von Karl Memminger im Baustil des Historismus/Neogotik entworfen. Aufgrund statischer Probleme und einer daraus resultierenden Baufälligkeit konnte die Kirche seit Beginn der 1970er Jahre nicht mehr genutzt werden. Ab 10.000 Euro kann für die nahe der Weißen Elster gelegene Immobilie mitgeboten werden.

Auch das denkmalgeschützte ehemalige Wettiner "Jagdschloss Rehefeld" in Altenberg wurde für 98.000 Euro zur Auktion eingeliefert. Kronprinzessin Carola von Sachsen ließ das Gebäude mit dreigeschossigem Turm und Kavaliershaus als Weihnachtsgeschenk für ihren Ehemann Kronprinz Albert von Sachsen (ab 1873 König von Sachsen) errichten.

Ein denkmalgeschütztes Doppelhaus in Holzfertigteilbauweise im amerikanischen Farmerhausstil wird in Teuchern (Sachsen-Anhalt) angeboten. Das Gebäude wurde mutmaßlich zwischen 1925 und 1935 von der Fa. Christoph & Unmack aus Niesky errichtet, der wohl bekanntesten Holzbaufirma Europas der damaligen Zeit. Zuletzt wurde das Objekt als Ferienobjekt genutzt. Bei 29.000 Euro beginnt die Auktion.

Die beiden höchsten Mindestgebote der Auktionen wurden für je 798.000 Euro eingeliefert: Zum einen handelt es sich um ein renditestarkes Wohn- und Geschäftshaus in Dresden, zum anderen ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus in Südliches Anhalt. Letzteres wurde ursprünglich als Kaiserliches Postamt errichtet.

Auch ein denkmalgeschützter ehemaliger Bahnhof kommt zur Auktion. Das um 1848 errichtete Gebäude in Löbau (Landkreis Görlitz) zählt zu den ältesten Bahnhöfen der Region. Es besteht aus zwei mit einem Zwischenbau verbundenen Kopfbauten. In den letzten zehn Jahren wurden Umbauarbeiten in Höhe von ca. 300.000 Euro durchgeführt. Für 19.000 Euro wird der eindrucksvolle Bahnhof aufgerufen.

Aus Jahnatal wurde ein weiterer denkmalgeschützter ehemaliger Bahnhof mit Nebengebäude und ca. 25 Garagen für 12.000 Euro eingeliefert. Er ist an einer aktiven Bahnstrecke gelegen.



Sehen Sie sich jetzt den gesamten Auktions-Katalog mit 89 interessanten Immobilien an.

Alle Auktionsimmobilien werden auf freiwilliger Basis versteigert.

Hinweis: Wenn Sie auf die Orte im Text klicken, werden Sie sofort auf die entsprechenden Katalogseiten weitergeleitet. Blättern Sie im Online-Katalog der Sächsischen Grundstücksauktionen AG und finden Sie ihr Wunschobjekt.

Der Zutritt zum Auktionssaal ist nur mit Anmeldung und vorheriger schriftlicher Gebotsabgabe möglich. Für Zuschauer werden die Auktionen per Livestream ins Internet übertragen. Aktuelle Informationen findet man unter www.sga-ag.de.

Die Sommer-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG im Überblick:

Leipzig am 2. Juni 2023 (Freitag) ab 11:00 Uhr

im Leipzig Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1

Immobilien aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Brandenburg und Baden-Württemberg

Dresden am 6. Juni 2023 (Dienstag) ab 11:00 Uhr

im Deutschen Hygiene-Museum, Lingnerplatz 1

Immobilien aus Sachsen

Tipps für Bieter:

Studieren Sie den gesamten Katalog mit 83 Immobilien. Diesen können Sie kostenlos unter 0351-43 70 800 bestellen oder als Download über die Homepage www.sga-ag.de abrufen.

abrufen. Fordern Sie zu Objekten, die Sie interessieren, das kostenlose Exposé an.

Wenn Sie möchten, können Sie auch einen Besichtigungstermin vereinbaren.

Mitbieten können Sie telefonisch, mittels schriftlichem Bietungsauftrag oder über das Internet im Bieterportal.

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen die Mitarbeiter des Auktionshauses unter 0351-43 70 800.