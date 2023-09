Die Veranstaltung "Spätschicht" startet wieder in eine neue Runde. Jedes Jahr öffnen Unternehmen und Institutionen ihre Türen für die Öffentlichkeit, um Einblicke in die tägliche Arbeit, ins Tüfteln und in die Wertschöpfung zu gewähren.

In diesem Jahr findet die Spätschicht am Freitag, 15. September 2023, in den Regionen Chemnitz, Erzgebirge und Zwickau sowie - ganz neu - Mittelsachsen statt. Interessierte können Plätze für die kostenfreien Führungen online reservieren.

Rund 100 Unternehmen sind mit dabei. Bei laufendem Betrieb erklären sie den Gästen, was sie tagtäglich tun - zum Anfassen, Staunen und Mitmachen. Viele bieten zusätzlich die Gelegenheit, sich zu Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie Stellenangeboten zu informieren und ins Gespräch zu kommen.

ALTRATEC steht für vielseitig einsetzbare Fördertechnologien mit Innovationspotenzial.

Nicht nur renommierte Automobilhersteller nutzen unsere leistungsstarken und zukunftsfähigen Transfersysteme, Kunden aus der ganzen Welt profitieren von unserer überaus vielseitigen Palette an Fördertechnologien.

An unserem Standort in Neukirchen bieten wir spannende Einblicke hinter die Kulissen. Egal, ob Du technologiebegeistert bist oder einfach nur neugierig darauf, was in unseren Werken entsteht - begleite mit uns ein Projekt und erfahre, wie unsere Ideen zum Leben erweckt werden

▸ Link für die Führung bei ALTRATEC

© ALTRATEC

Wolltet ihr schon immer mal sehen, wie das mit der AR/VR-Brille so funktioniert oder wie Digitale Prozesse in der Industrie umgesetzt werden können?

Bei uns, der HEITEC AG, könnt ihr mal im Kleinen erleben, wie z.B. komplexe Produktionsanlagen digital abgebildet werden, wie diese Anlagen programmiert und zum Leben erweckt werden. Ihr könnt dabei sehen, welchen großartigen & wegweisenden Effekt das für die Industrie und den Wirtschaftsstandort hat.

Das Anwenden und Weiterentwickeln modernster Technologien ist unsere Passion und täglicher Antrieb: "Wir bewegen eben nicht nur Mensch und Maschine, stattdessen bewegen wir Mensch & Maschine nachhaltig und effizient in die Zukunft."

Kommt gerne vorbei am 15.09. & lasst euch von dem begeistern, was hier am Industriestandort Chemnitz alles möglich ist!

▸ Link für die Führung bei HEITEC AG

© Adobe Stock | NDABCREATIVITY | 81366261

Tauchen Sie ein in die spannende Welt des Fräsens und Laserschneidens und deren geniale Anwendungsfelder. Bei der Führung durch die zwei Partnerunternehmen erfahren Sie alles über nachhaltige Fertigung, Ressourcenschonung, aber auch Erfindergeist und moderne Produktionsverfahren.

Dabei liegt der Fokus der ligenium GmbH auf smarten, nachhaltigen Lösungen aus modernen Holzwerkstoffen für die Industrie, während bei LaserCut Hofmann die vielseitigen Möglichkeiten der Laserbearbeitung im Mittelpunkt stehen.

▸ Link für die Führung bei LaserCut Hofmann & Ligenium GmbH

© LaserCut Hofmann

Wir öffnen unsere (Maschinen)Türen und laden alle Interessierten ein unser Werk zu besichtigen.

Erlebt ein Stück Industriekultur im laufenden Betrieb, schnuppert einmal hinter die Kulissen und erhaltet Informationen rund um die Themen Berufsausbildung, Studium und Direkteinstieg bei NILES-SIMMONS.

Du liebst die Metallbearbeitung und große Maschinen sind dein Ding? Dann komm zur NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT Gruppe (NSH Gruppe) und erlebe einen einzigartigen Teamspirit.

Als internationale Werkzeugmaschinenbaugruppe bieten wir an unseren sächsischen Unternehmensstandorten coole Karrierechancen für dich.

Umfassende Informationen zu den aktuellen Ausbildungs- & Jobangeboten findest Du hier.

▸ Link für die Führung bei NILES-SIMMONS

© NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT Gruppe