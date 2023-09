Am 15. Oktober 2023 findet im Erzgebirge wieder der Tag des traditionellen Handwerks statt, bei dem viele Handwerker ihre Türen öffnen.

In den Blank-Engelwerkstätten in Grünhainichen wird am Sonntag von 10-17 Uhr gezeigt, wie die berühmten Faltenrockengel entstehen. Mitarbeiter zeigen, wie die kleinen Figuren zusammengefügt und bemalt werden. Die historische Röckchenpresse kann in Aktion erlebt werden. Frisch gebackener Kuchen, Kaffee und eine Bastelstraße für die Kleinsten laden zum Verweilen ein.

Das hauseigene Ladengeschäft, die Kunststube, lockt mit vielen Geschenkideen. Hier lässt sich das gesamte Sortiment von Blank und Franz Karl entdecken. Natürlich gibt es noch vieles mehr von zertifizierten Herstellern aus dem Erzgebirge. Ein guter Zeitpunkt, um schon Weihnachtsgeschenke zu finden.

Termine 2023:

Tag des traditionellen Handwerks: 15. Oktober 2023, 10-17 Uhr

Traditionelles Pyramidenfest: 09. und 10. Dezember 2023, jeweils 10-17 Uhr

Öffnungszeiten Kunststube Blank:

Mo-Fr: 9-18 Uhr

Sa: 10-16 Uhr

So: 13-16 Uhr

Ausnahmen November - Dezember: Samstag und Adventssonntage 10-17 Uhr