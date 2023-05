Keramiker aus ganz Deutschland präsentieren am Wochenende professionelle Handwerkskunst.

Zum 23. Mal wird der traditionelle Töpfermarkt stattfinden: im Angebot sind Töpferwaren und meisterliche Keramikarbeiten aus der Region und ganz Deutschland.

Viele Aussteller mussten nach mehreren schwierigen Jahren ihr Lebens- und Arbeitskonzept neu schreiben. Die Normalität der Vergangenheit wird sicher nicht wiederkommen, es gab zu viele Verwerfungen. Dennoch versuchen alle Töpfer und Handwerker mit Zuversicht und Kreativität den notwendigen Neustart.

Der Besuch des Töpfermarktes ist eine Entdeckungsreise in die faszinierende Welt der Keramik in all ihrer großen Vielfalt.

Kaum ein anderes Handwerk kann auf eine so lange Geschichte und Tradition zurückblicken. Traditionelle Töpferware ist auch besonders stark vertreten: Gefäße aus Ton für den täglichen Gebrauch, Schalen, Teller, Krüge in allen Größen und Variationen.

Töpfermarkt Wasserschloss Klaffenbach / ©/Wasserschloss Klaffenbach

Viele Aussteller verbinden diese Tradition mit zeitgemäßen Ideen: es finden sich experimentelle Objekte, spannendes Keramik-Design und hochwertigste künstlerische Arbeiten.

Weiterhin im Angebot: hochklassige Raku-Unikate, anmutiger Keramik-Schmuck, formvollendetes Porzellan und -wichtig für den nahenden Sommer- bunte, humorvolle Gartenobjekte und Keramikblumen in großer Zahl.

Der Markt bietet die Möglichkeit, Künstlern und Handwerkern zu begegnen und ins Gespräch zu kommen. Die Töpferwaren entstehen allesamt in den Werkstätten der Aussteller, z.T. noch in kleinen Familienbetrieben. Massenproduktion und Handelsware wird der Besucher hier nicht finden, dafür echte Qualität und fachkundige Beratung.

Ergänzend zur Keramik bietet Korbmachermeister Norbert Grimmer aus Marienberg ein reichhaltiges Angebot an Körben und Flechtwerk und repariert schon mal vor Ort kleinere Schäden an mitgebrachten Korbwaren…

Für das leibliche Wohl sorgt wie immer die reichhaltige Gastronomie am Markt.

Die letzten Jahre haben der Branche arg zugesetzt. Damit der Markt weiterhin stattfinden kann müssen wir bei einem kleinen Eintrittspreis von 2,- Euro bleiben. Wir danken allen Besuchern für ihr Verständnis und wünschen ein schönes Markterlebnis.

