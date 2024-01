Welche wesentlichen Änderungen gibt es bei der Sächsischen Unterhaltstabelle 2024?

Neben den Unterhaltszahlbeträgen, die teilweise um 9,7 % erhöht wurden, sind auch die Selbstbehaltssätze, also der Betrag, dem einem Unterhaltspflichtigen nach Zahlung von Unterhalt mindestens verbleiben muss, deutlich erhöht worden. So ist der Selbstbehalt für einen unterhaltspflichtigen Vater für den Kindesunterhalt von 1.370,00 € auf 1.450,00 € und beim Ehegattenunterhalt von 1.510,00 auf 1.600,00 € erhöht worden. Insgesamt eine spürbare Erhöhung, so dass die Höhe des Kindesunterhalts auf jeden Fall überprüft werden sollte.

Welche Auswirkungen hat die neue Unterhaltstabelle auf den Ehegattenunterhalt?

Durch die Erhöhung des Kindesunterhalts, des Kindergeldes, bei gleichzeitiger Erhöhung des Selbstbehalts für Ehegatten muss in vielen Fällen der Ehegattenunterhalt neu berechnet, auf jeden Fall aber überprüft werden.

Ich will meiner Ehefrau zur Abgeltung aller Unterhaltsansprüche einen Einmalbetrag zahlen, geht dies?

Bei jedem Streit über nachehelichen Unterhalt sollte über eine Kapitalabfindung nachgedacht werden. Damit könnten die unterhaltsrechtlichen Beziehungen endgültig bereinigt werden. Der Verpflichtete braucht in Zukunft keine Rechenschaft mehr über sein Einkommen abzulegen. Der Berechtigte ist hingegen vor einem Vermögensverfall des Unterhaltszahlers und späteren Einkommensmanipulationen geschützt.

Wie wird die Höhe der Abfindung ermittelt?

Zunächst muss die voraussichtliche Höhe und Dauer der Unterhaltszahlung ermittelt werden. Dies geschieht regelmäßig durch den Fachanwalt für Familienrecht. Bei der Ermittlung muss auch berücksichtigt werden, dass der Unterhaltsanspruch durch eine Wiederheirat des Berechtigten oder bei gefestigter neuer Lebensbeziehung der Unterhalt reduziert bzw. wegfallen kann und die Möglichkeit eines vorzeitigen Todes oder künftige, zusätzliche Unterhaltsbelastungen sollten bei der Ermittlung der Abfindungshöhe Berücksichtigung finden.

Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der Vortragsveranstaltung "Trennung im Einvernehmen: Tipps für eine faire Scheidung" am

01.02.2024, 18:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Kanzlei BSKP, Kaufhausgasse 3, 09599 Freiberg mit begrenzter Teilnehmerzahl beantwortet.

Um Anmeldung unter 03731/26600 oder per E-Mail an Popp@bskp.de wird gebeten.