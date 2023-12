Chemnitz - Wer die Stadtratssitzungen verfolgt, weiß, dass Anträge der AfD von Parteien wie CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP von vornherein abgelehnt werden - unabhängig vom Inhalt. Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Dr. Volker Dringenberg, erklärt dazu: "Wir orientieren uns immer an der Sache, stimmen auch guten Ideen anderer Fraktionen zu. Dies erwarten wir auch von den politischen Mitbewerbern. Wir sitzen für Chemnitz und seine Bürger im Stadtrat. Daran sollte man sich messen lassen und nicht an sturer Ausgrenzung unliebsamer Fraktionen."

Die Liste der abgelehnten AfD-Ideen allein Jahr 2023, welche für Chemnitz und seine Einwohner sicher einige Verbesserungen herbeigeführt hätten, ist lang: Mehr Geld für Straßen und Brücken - abgelehnt. Weiterbau des Innenstadtrings - abgelehnt. Sanierung des Ratskellers - abgelehnt. Mieterschutz in der Flüchtlingskrise - abgelehnt. Mehr Müllbehälter im öffentlichen Raum - abgelehnt. Planungskosten für Turnhallen vereinheitlichen - abgelehnt. Erweiterte Nutzung der Radrennbahn als Open-Air-Gelände - abgelehnt. Neue Regeln im Umgang mit Ukraine-Flüchtlingen - abgelehnt. Bessere Abstimmung von ASR bei Bauarbeiten an Straßen zur effektiveren Reinigung - abgelehnt. Mehr Transparenz bei der Verteilung von Fördermitteln - abgelehnt. Mehr Beleuchtung im Chemnitzer Küchwald - abgelehnt.

Trotzdem gehen die acht Stadträte motiviert ins Jahr 2024. Nico Köhler, stellvertretender Fraktionsvorsitzender: "Am 9. Juni wird der Stadtrat neu gewählt. Ich kann die Chemnitzer nur ermuntern, zur Wahl zu gehen und für frischen kommunalpolitischen Wind zu sorgen. Wir werden angesichts der angespannten Finanzsituation genau hinschauen, wo das Steuergeld der Bürger eingesetzt wird. " Denn Chemnitz braucht Veränderungen. So wissen viele Eltern kaum noch, wie sie das Essen für ihre Kinder in Schule und Kita bezahlen sollen. Daher wird die AfD auch 2024 für eine städtische Großküche kämpfen, von welcher aus die Einrichtungen beliefert werden können - kostenlos für Eltern und Schüler." Stadtrat Steffen Wegert ergänzt: "Auch der katastrophale Zustand der Straßen und Brücken - Chemnitz hat einen Sanierungsbedarf von knapp 500 Millionen Euro - muss sich spürbar verbessern."

Die Entwicklung zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 beobachtet Stadtrat Lars Franke sehr genau: "Die Ideen müssen endlich den Chemnitzern vorgestellt werden. Es braucht mehr Bürgerbeteiligung, mehr Transparenz. Bisher ist das Projekt in der Stadtgesellschaft noch gar nicht angekommen. Aber ohne unsere Bürger wird das Jahr 2025 kein Erfolg." Auf die Zukunft der Städtischen Theater schaut Stadtrat Ronald Preuß: "Auf Dauer wird die Stadt es nicht durchhalten, diesen Bereich mit jährlich rund 40 Millionen Euro zu unterstützen. Hier müssen neue Wege gefunden werden, damit sich das Angebot verstärkt selbst finanzieren kann."

Die Belange der Ortschaften sollen ebenfalls stärker Gehör finden. Stadtrat Maik Stoltze: "Die Stadt muss mehr auf die Bedürfnisse der Menschen am Stadtrand eingehen. Die Ortschaften sind keine Anhängsel, sie sind wichtige Teile unserer Stadt. Leider vergisst das die Verwaltung oft. Das sieht man auch am Beispiel der Talsperre in Euba, welche dort seit Jahren sträflichst vernachlässigt wird, obwohl es bei der Eingemeindung anders versprochen worden ist."

Hinweis: Alles rund um die kommunalpolitische Arbeit der AfD-Fraktion findet man auch auf der Internetpräsenz unter afdfraktionchemnitz.de