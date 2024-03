Das Kulturzentrum Goldne Sonne in Schneeberg ist eine wahre Perle für Kulturbegeisterte in Sachsen. Dabei ist das Kulturzentrum mehr als ein Ort der Unterhaltung - von Kabarett über Lesungen bis Konzerte findet man hier alles.

Das historische Haus mitten im Erzgebirge ist ein kultureller Treffpunkt in der Region. Hier kommen Menschen zusammen, um gemeinsam Kunst und Kultur zu erleben und zu genießen.

In der einladenden Atmosphäre treffen Freunde des gepflegten Kabarett auf Liebhaber von Stand-up-Comedy oder Live-Musik, Kegelfreunde treffen auf Verfechter von Handarbeiten und Literaturfans auf Genießer kulinarischer Köstlichkeiten. Denn neben zwei Veranstaltungssälen und Seminarräumen laden auch eine Bibliothek und das hauseigene Restaurant zu entspannten Stunden ein.

Veranstaltungen von Kabarett bis Konzert im Erzgebirge

Herzstück des Hauses sind die beiden Veranstaltungssäle, in denen regelmäßig Comedians, Kabarettisten, Buchautoren, Zauberer oder Musiker auf der Bühne stehen.

Im großen Saal mit Empore können Veranstaltungen mit Bestuhlung für 550 Gäste organisiert werden. Im kleinen Saal finden 100 Personen Platz.

Die Veranstalter legen dabei großen Wert auf ein vielfältiges und ansprechendes Programm, das sowohl lokale Talente als auch nationale Künstlerinnen und Künstler präsentiert.

Im Großen Saal finden bis zu 550 Gäste mit Bestuhlung Platz. | Bild: Kulturzentrum Goldne Sonne Schneeberg

Lesungen ziehen die Besucherinnen und Besucher hier genauso in ihren Bann wie Theater für die ganze Familie, humorvolle Comedy und Konzerte von Klassik bis Rock und Pop.

Hoch im Kurs der jährlich mehr als 20.000 Veranstaltungsgäste der Goldnen Sonne stehen auch die besonderen Party-Formate für jedes Alter. Wer beispielsweise die Ü30-Partys im großen Saal erleben möchte, ist gut beraten, sich rechtzeitig Karten zu sichern. Schließlich gehören die nostalgischen Nächte zu den beliebtesten Veranstaltungen des Hauses.

Doch auch die Jüngsten legen hier bereits eine heiße Sohle aufs Parkett, wenn die Goldne Sonne die "Disco Teens" auf die Tanzfläche bittet.

Veranstaltungs-Highlights für die ganze Familie: Musik, Schauspiel & Humor

Das Spektrum an Veranstaltungen könnte kaum breiter sein: So verzauberten zum Erzgebirgischen Konzertwinter traumhafte Klänge am Klavier das Publikum, während zur Oldie- und Rocknacht verstärkte Gitarren den Besucherinnen und Besuchern des Konzerts einheizten.

Eines haben alle Veranstaltungen in der Goldnen Sonne Schneeberg jedoch gemeinsam: Sie werden zu einer nachhaltigen Erinnerung an unvergessliche Momente in einer wundervollen Umgebung.

Das Kulturzentrum verwandelt sich auch regelmäßig ins Klöppelzentrum. | Bild: Kulturzentrum Goldne Sonne Schneeberg

2024 sorgen beispielsweise Hans Werner Olm, Ingolf Lück, Katrin Weber und Marie Lumpp für witzige Stunden und stellen die Lachmuskeln dabei ordentlich auf die Probe.

Oder doch lieber die Atmosphäre bei einmaligen Konzerten aufsaugen? Dann wäre vielleicht die Jubiläumstour "60 Jahre Stern-Combo Meißen" genau die richtige Veranstaltung. Im Oktober 2024 macht der unverwechselbare "Stern"-Sound mitten im Erzgebirge in der Goldnen Sonne Halt.

Ein weiteres Highlight gibt es im Dezember zu erleben, wenn Stefanie Hertel nach Sachsen kommt und zum Live-Konzert "Family Christmas" einlädt.

Nicht nur die Ü30 Party ist im Kulturzentrum heiß begehrt | Bild: Kulturzentrum Goldne Sonne Schneeberg

Unser Tipp: Tickets für die Veranstaltungen im Kulturzentrum Goldne Sonne sind heiß begehrt und sollten frühzeitig erworben werden, um sicherzustellen, Teil dieser kulturellen Höhepunkte im Erzgebirge zu sein.

Karten für alle Veranstaltungen sind Montag bis Freitag jeweils zwischen 9 und 14 Uhr (donnerstags bis 17 Uhr) vor Ort in der Goldnen Sonne erhältlich. Wer die Tickets lieber bequem vom Sofa aus sichern möchte, hat über diesen Link die Möglichkeit dazu.

Tickets & Veranstaltungsempfehlungen im Erzgebirge 2024:

Hauseigenes Restaurant im Kulturzentrum Goldne Sonne

Erst Kulinarik, dann Kultur: Vor der Veranstaltung bietet sich den Gästen die Möglichkeit, das hauseigene Restaurant zu besuchen und sich mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen zu lassen.

Das Restaurant im Kulturzentrum Goldne Sonne verwöhnt seine Gäste mit einer vielfältigen Auswahl an Gerichten, die von regionalen Spezialitäten bis hin zu internationalen Delikatessen reichen.

Im hauseigenen Restaurant werden vor den Veranstaltungen Köstlichkeiten gezaubert. | Bild: Kulturzentrum Goldne Sonne Schneeberg

Hier können die Besucher sich vor der Show stärken und sich auf einen unvergesslichen Abend voller kultureller Highlights vorbereiten.

Darüber hinaus organisiert das Kulturzentrum Goldne Sonne regelmäßig Dinner-Abende, bei denen besondere Menüs und gastronomische Erlebnisse mit ausgewählten Veranstaltungen kombiniert werden.

Auch hier gilt: für den Eintritt frühzeitig Tickets sichern!

Veranstaltungsort im Erzgebirge mieten: Geburtstage, Firmenfeiern, Abiball & mehr

Große Pläne, aber kein Veranstaltungsort? Ob im Großen Saal, im Kleinen Saal, im Blauen Salon oder im extra Seminarraum - die Räumlichkeiten der Goldnen Sonne bieten jede Menge Platz für verschiedenste Veranstaltungen und Anlässe.

Mit seiner großzügigen Bühne und der hochwertigen technischen Ausstattung ist der Große Saal ideal für Veranstalter, die Konzerte, Theateraufführungen, Kabarett-Abende, Gala-Dinner und andere große Veranstaltungen planen. So erfreut sich beispielsweise seit zwei Jahren die Hochzeitsmesse großer Beliebtheit.

Und auch der ein oder andere Abiball wurde hier schon zum unvergesslichen Abend.

Auch der kleine Saal für bis zu 100 Gäste, kann für Veranstaltungen gemietet werden. | Bild: Kulturzentrum Goldne Sonne Schneeberg

Für kleinere Events und Feierlichkeiten steht der Kleine Saal zur Verfügung.

Mit Platz für bis zu 100 Gäste bietet dieser Raum eine gemütliche und intime Atmosphäre, die sich perfekt für Familienfeiern, Geburtstagspartys, Weihnachtsfeiern oder Firmenjubiläen eignet.

Mit seiner edlen Einrichtung und seinem besonderen Charme bietet der Blaue Salon den idealen Rahmen für besondere Anlässe. Der elegante und stilvolle Raum eignet sich besonders für Empfänge, Vernissagen, Cocktailpartys und andere exklusive Events.

Der blaue Salon ist mit seiner Ausstattung ideal für elegante & stilvolle Anlässe | Bild: Kulturzentrum Goldne Sonne Schneeberg

Für Seminare, Workshops und Konferenzen bietet die Goldne Sonne auch einen modern ausgestatteten Seminarraum an. Mit seinem Equipment am Puls der Zeit ist dieser Raum ideal für geschäftliche Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen geeignet.

"Goldne Sonne" Vermietungs- und Veranstaltungsbetriebe Bergstadt Schneeberg GmbH

Fürstenplatz 5 | 08289 Schneeberg

Web: www.goldne-sonne.de

Telefon: 03772 3709-11

E-Mail: info@goldne-sonne.de

Facebook: www.facebook.com/GoldneSonne

Instagram: www.instagram.com/kulturzentrumgoldnesonne