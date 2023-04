Die VR-Bank Mittelsachsen eG mit ihrem Hauptsitz in Freiberg ist für viele Menschen im Landkreis Mittelsachsen ein attraktiver Arbeitgeber.

135 Mitarbeitende und Auszubildende, annähernd 45.000 Firmen- und Privatkunden, mehr als 17.000 Mitglieder - die VR-Bank Mittelsachsen eG mit ihrem Hauptsitz in Freiberg und ihren zwölf Geschäftsstellen ist eine für viele Menschen im Landkreis Mittelsachsen verlässliche Bank.

Der genossenschaftlichen Idee "Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele" folgend, sucht die Volksbank Mittelsachsen jetzt neue Mitarbeitende für attraktive Jobs.

Attraktiv als Ausbilder und Arbeitgeber in Mittelsachsen

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken genießen bundesweit als Arbeitgeber bei den Schülerinnen und Schülern eine große Beliebtheit.

So gehört die VR-Bank Mittelsachsen eG zu den Trägern des Qualitätssiegels "Attraktivste Arbeitgeber für Schüler 2022".

Das bestätigt die deutschlandweit durchgeführte repräsentative Umfrage des Berliner trendence Instituts "Das Schülerbarometer 2022", an der sich mehr als 24.000 Schülerinnen und Schüler beteiligten.

Das Schülerbarometer wird jährlich unter den Klassen 8 bis 13 an allgemein- und berufsbildenden Schulen in ganz Deutschland durchgeführt, um die Arbeitgeberattraktivität von Unternehmen zu analysieren und Informationen über Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zu ihrer Studien- und Berufswahl sowie zu Beruf und Karriere zu erhalten.

Innerhalb der umfangreichen Ausbildung wird auch die Beratung von Kundinnen und Kunden trainiert.

"Als regional verankertes mittelständisches Unternehmen fördern wir umfänglich die gezielte Ausbildung von jungen Menschen. Mit dieser Investition in die Zukunft schaffen wir Perspektiven in unserer Region", so Vorständin Angelika Belletti.

Tolle Job-Chancen warten in Freiberg, Döbeln und Mittelsachsen

In den Bereichen der Kundenberatung, der Sachbearbeitung, aber auch in verschiedenen Spezialistenfunktionen hält die VR-Bank Mittelsachsen eG viele interessante Jobs bereit.

"Egal ob Berufseinsteiger oder Berufserfahrene - die VR-Bank Mittelsachsen eG ermöglicht vielfältige Karrierechancen, die die eigenen Ziele und spezifischen Qualifikationen berücksichtigen. Dabei bietet sie die Möglichkeit, sich in einem positiven Arbeitsumfeld persönlich und fachlich weiterzuentwickeln", sagt Personalleiterin Sandra Priemer.

Neben den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten können Auszubildende und Mitarbeiter zudem die Unternehmenspolitik aktiv mitgestalten. Denn das besondere Merkmal der Genossenschaftsbank ist, dass sie keinen Aktionären gehört, sondern den eigenen Mitgliedern.

Als Mitglied ist man zugleich Miteigentümer der Bank, genießt viele Vorteile und kann durch Mitbestimmung so Einfluss auf die Geschäftspolitik nehmen.

Ausbildungsplatz mit Perspektive und Übernahmegarantie

Jedes Jahr stellt die VR-Bank Mittelsachsen eG zwei bis drei Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Angeboten werden:

Die VR-Bank Mittelsachsen eG bildet jedes Jahr zwischen zwei und drei junge Leute, wie Bastian, aus.

"Wir bilden bedarfsgerecht aus. Für alle Auszubildenden gibt es eine Übernahmegarantie nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung. Damit möchten wir der Jugend optimale Karrierechancen in unserem Unternehmen bieten", erläutert Personalleiterin Sandra Priemer.

Rund 35 Prozent der aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben selbst einmal bei der regionalen Genossenschaftsbank als Auszubildende begonnen.

Facettenreiche Ausbildung in Mittelsachsen

Wer Freude am Umgang mit Menschen hat und sich für wirtschaftliche Themen interessiert, für den ist eine Ausbildung bei der VR-Bank Mittelsachsen genau das Richtige.

Eine Bankausbildung dauert 2,5 Jahre, beginnt am 1. August und setzt einen guten Realschulabschluss voraus.

Ein duales Studium erstreckt sich über drei Jahre und startet jährlich am 1. Oktober. Voraussetzung für das Studium ist das Abitur.

Auszubildende sind ein wichtiger Bestandteil des Social-Media-Teams der genossenschaftlichen Bank.

"Die Auszubildenden werden nicht nur in allen prüfungsrelevanten Fachbereichen, wie Kundenberatung und Sachbearbeitung umfassend ausgebildet, sondern können sich zum Beispiel mit ihren kreativen Ideen auch im Social-Media-Team einbringen und an bestehenden Digitalisierungsprozessen mitwirken", sagt Vorständin Angelika Belletti.

Umfangreiche Leistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die genossenschaftlichen Werte, wie Fairness, Solidarität und Partnerschaftlichkeit, prägen das Verhältnis zu den Kunden, genauso wie das zu den eigenen Mitarbeitern.

Als attraktiver Arbeitgeber und Ausbilder in Mittelsachsen bietet die VR-Bank Mittelsachsen eG ihren Mitarbeitenden eine Vielzahl an Arbeitgeberleistungen und Benefits.

Arbeitsentgelt und Nebenleistungen:

leistungs- und ergebnisabhängige Vergütung

Arbeitgeberzuschuss als vermögenswirksame Leistung und zur betrieblichen Altersvorsorge

Möglichkeiten zur Nettolohnoptimierung, wie beispielweise Fahrrad-Leasing, Essensgutscheine oder Erholungsbeihilfen

Fahrtkostenzuschüsse, bereits mit Beginn der Ausbildung

Work-Life-Balance:

30 Tage Urlaub und zahlreiche Sonderurlaubstage

flexible Arbeitszeit und Teilzeit-Modelle

Homeoffice

Vorsorgepaket:

Krankenzusatzversicherung

private Pflegeversicherung

Gruppenunfallversicherung

Sonderzuwendungen:

Mitarbeitervorteile, wie zum Beispiel besondere Konditionen bei privaten Finanzierungen

Sonderzahlungen bei persönlichen Anlässen

Arbeitsumgebung bei der VR-Bank Mittelsachsen:

moderne Arbeitsplätze

umfangreiche Angebote im betrieblichen Gesundheitsmanagement

jährliche Teamveranstaltung und Firmenfeier

Für Interessierte finden sich viele detaillierte Informationen zu aktuellen Stellenangeboten und zum Bewerbungsverfahren auf der Internetseite des Unternehmens.

VR-Bank Mittelsachsen eG

Korngasse 7-9 | 09599 Freiberg

E-Mail: info@vr-bank-mittelsachsen.de

Web: www.vr-bank-mittelsachsen.de

Bildquellen: VR-Bank Mittelsachsen eG