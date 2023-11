Wenn es wieder nach Glühwein, gebrannten Mandeln und Lebkuchen duftet, zeigen sich Leipzig und die Region von ihrer besinnlichen Seite. Alljährlich in der Vorweihnachtszeit öffnet der Leipziger Weihnachtsmarkt seine Tore.

Mit seinen fast 300 originell geschmückten Ständen gehört er zu den größten und schönsten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Charmant und kulturreich präsentieren sich auch in der Region Leipzig die liebevoll geschmückten Ortschaften mit ihren romantischen Weihnachtsmärkten. Besinnliche Orgelkonzerte, gemütliche Glühweinfahrten mit der Schmalspurbahn "Wilder Robert" oder geheimnisvolle Burgführungen - die Region Leipzig fasziniert in der Adventszeit.

Herzlich willkommen in Leipzig und Region!

1. Leipziger Weihnachtsmarkt

Die Tradition des Leipziger Weihnachtsmarktes reicht bis ins Jahr 1458 zurück. Damit gilt er als zweitältester Weihnachtsmarkt Deutschlands. In 2023 findet er vom 28. November bis 23. Dezember in sieben verschiedenen Marktbereichen in der Innenstadt statt. Traditioneller Hauptbereich ist der Markt vor dem Alten Rathaus. Dort befinden sich ein 21 Meter hoher Weihnachtsbaum und die Marktbühne mit ihrem umfangreichen Weihnachtsprogramm. Nur wenige Meter weiter wird es international. Es präsentieren sich das Finnische Dorf mit landestypischen Köstlichkeiten wie Glögi und Flammlachs sowie das Südtiroler Dorf mit Spezialitäten wie Schüttelbrot, Kaminwurzen und Winzerglühwein. Der Mittelaltermarkt "Alt Leipzig" auf dem Naschmarkt bringt den Besuchern Kunst- und Handwerkstraditionen nahe.

Leipziger Weihnachtsmarkt | © Leipzig Travel PUNCTUM

Wo? Leipziger Innenstadt

Wann? 28.11. - 23.12.2023 | So-Do: 10-21 Uhr, Fr-Sa: 10-22 Uhr, abweichende Öffnungszeiten: 28.11. ab 14 Uhr, 23.12. 10-20 Uhr

2. Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region Leipzig

In der Adventszeit laden auch viele Kleinstädte in der Region Leipzig zu ihren stimmungsvollen Weihnachtsmärkten ein. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, regionale Spezialitäten und der regelmäßige Besuch des Weihnachtsmannes vor festlicher Kulisse begeistern große und kleine Weihnachtsliebhaber.

Weihnachtsmarkt Delitzsch | © Leipzig Travel Philipp Kirschner

3. Festlichen Klänge zur Adventszeit

In Leipzig und Region können Besucher bei vielfältigen Veranstaltungen und Konzerten stimmungsvolle Stunden genießen. Besonders beliebt ist der traditionelle Weihnachtsliederabend des weltberühmten Thomanerchores in der Thomaskirche (20.-22.12.2023, 19 Uhr). Gemeinsam mit dem Gewandhausorchester führen die Thomaner zudem Bachs Weihnachtsoratorium auf (15.12.2023, 19 Uhr und 16./17.12.2023, 17 Uhr). Im Rahmen der "BurgenLandKlänge" laden besinnliche Konzerte an imposanten Orten zu Musikgenuss der besonderen Art ein. Auf Burg Kriebstein ertönen unter dem Motto "Sterne und Stille" weihnachtliche Lieder (02.12.2023, 14 Uhr). Zum Weihnachtsmarkt am Kulturbahnhof Leisnig musiziert die Bahnhofsband (17.12.2023, 11-20 Uhr). In den Kirchen der Region Leipzig erklingt zur Adventszeit die Königin der Instrumente bei festlichen Orgelkonzerten und sorgt für vorweihnachtliche Stimmung. In der St. Marienkirche Rötha werden an der Silbermann-Orgel weihnachtliche Improvisationen (13.12.2023, 17 Uhr) gespielt.

Thomanerchor Leipzig | © Leipzig Travel Philipp Kirschner

4. Vorweihnachtszeit in den Burgen und Schlössern der Region Leipzig

Ein Besuch derSchlösser und Burgenvor den Toren Leipzigs ist immer lohnenswert - besonders in der Vorweihnachtszeit. Bei den "Geheimnisvollen Führungen" (25.11. und 02.12.2023, 16 Uhr) auf Burg Kriebstein, der schönsten Ritterburg Sachsens, erfahren Interessierte Wissenswertes zur Burg und den früheren Lebensumständen. Das Barockschloss Delitzsch zeigt noch bis zum 25. Februar 2024 die Sonderausstellung "Zart und Zerbrechlich - Christbaumschmuck aus verschiedenen Epochen". Zu den Höhepunkten der Adventsangebote zählen die Schlossweihnachten auf Schloss Colditz (09.-10.12.2023)undSchloss Rochlitz (16.-17.12.2023). In einmaliger Atmosphäre präsentieren regionale Händler erzgebirgisches Kunsthandwerk, typische Bio-Erzeugnisse und hausgemachte Leckereien. Weihnachtszauber für Kinder, Genießer, Geschenkesucher und Kulturbegeisterte gibt es zum "Advent im Schloss" in Trebsen (02./03.12, 09./10.12. und 16./17.12.2023).

Colditzer Schlossweihnacht | © Thomas Kube

5. Weitere Ausflugstipps zur Advents- und Weihnachtszeit

Wer ganz tief in den Weihnachtszauber eintauchen oder mal kurz aus dem Festtagsstress aussteigen möchte, ist in der Region Leipzig genau richtig. Auf direktem Weg in die "gute alte Zeit" dampft die Schmalspurbahn "Wilder Robert": Am 02./03. Dezember 2023 geht's von Oschatz aus zum Mügelner Weihnachtsmarkt, und am 10./11. Dezember sowie 26.-31. Dezember 2023 finden die beliebten Advents- und Glühweinfahrten statt. Die Adventsfahrten der Fahrgastschifffahrt auf dem Markkleeberger und Störmthaler See(02./03.12. und 09./10.12.2023) lassen bei einer Tasse Glühwein oder Punsch Gemütlichkeit aufkommen. Einzigartiges Lichtdesign garantiert der "Christmas Garden Leipzig" (bis 07.01.2024). Glitzernde Illuminationen verwandeln den agra-Park Markkleeberg in eine magische Weihnachtswunderwelt. Ein Ausflug für die ganze Familie lohnt sich zudem in den Tiergarten Delitzsch zur Weihnachtsmärchenstunde (02.12. und 16.12.2023, 15 Uhr) und in den Tierpark Eilenburg zum weihnachtlichen Programm (23./24.12.2023, 15 Uhr).

Wilder Robert | © Döllnitzbahn GmbH Sven Geist

Weitere Informationen zu den Ausflugszielen der Region Leipzig: https://www.leipzig.travel/ausflug

6. Kulinarik und Genuss zur Weihnachtszeit

Kulinarik und Genuss haben besonders zur Weihnachtszeit einen bedeutenden Stellenwert. Süße und herzhafte Leckereien sind in vielerlei Hinsicht zu probieren. In Leipzig und der Region entstehen im Kunst- und Lebensmittelhandwerk unvergleichlicheregionale Produkte und Spezialitäten, welche auch für den genussvollen Gaumen eine einzigartige Auswahl bieten. Von handgemachten Schokoladen und Pralinen, köstlichen Fruchtaufstrichen bis hin zu der bekannten Leipziger Lerche, welche seit über 70 Jahren gebacken wird, lässt sich sicherlich das ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden. Gans oder gar nicht heißt es beim Wermsdorfer Gänsemarkt. Bis zum 22. Dezember 2023 gibt es hier knusprige Vorfreude pur - von Weihnachtsgans bis Karpfen, inklusive Tannebäumen, Weihnachtsdeko und Kinderkarussell. Der weihnachtliche Bauernmarkt im Kloster Buch bei Leisnig (09.12.2013, 9-15 Uhr) stimmt die Besucher schon auf die bevorstehenden Festtage ein. Auch Führungen durch die historische Klosteranlage werden angeboten. Der Geopark Porphyrland. Steinreich in Sachsen bietet in Kooperation mit regionalen Partner die GeoGenuss-Produkte an, um mit spannenden Produktgeschichten auf den besonderen Steinreichtum der Region aufmerksam zu machen.

Gänsemarkt Wermsdorf | © Leipzig Travel Philipp Kirschner

7. Adventsshopping

Sie sind Flaniermeile, Einkaufsparadies, Ort der Kunst und Kultur oder architektonisches Kleinod - die vielen für Leipzig so charakteristischen Passagen, Durchgangshöfe und Messehäuser. Bereits seit rund 500 Jahren bestimmen sie das Bild der Leipziger Innenstadt. Zu den wohl bekanntesten Passagen zählt die Mädler-Passage mit dem traditionsreichen Restaurant Auerbachs Keller, in dem schon Goethe verweilte. Zur Adventszeit sind die Passagen und Höfe aufwendig dekoriert und laden zum Einkaufen ein. Auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken wird man in den zahlreichen Kaufhäusern, Boutiquen und Spezialitätengeschäften ganz sicher fündig. An zwei verkaufsoffenen Sonntagen (03./17.12.2023) öffnen die Geschäfte zusätzlich von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und laden zum Bummel in die gesamte Leipziger Innenstadt ein.

Adventsshopping in der Mädler Passage | © Leipzig Travel Philipp Kirschner

8. Leipzig Regio Card - 1 Jahr Freizeitspaß verschenken

Wer noch nach einem passenden Weihnachtsgeschenk sucht, macht mit der Leipzig Regio Card-Jahreskarte nichts verkehrt. Die Gästekarte mit über 140 Partnern bietet attraktive Ermäßigungen in zahlreichen Museen, Konzert- und Theaterhäusern sowie in Restaurants, bei Führungen und Rundfahrten. Als ideale Geschenkidee für Weihnachten bietet sich die Jahreskarte für eine Person an, mit welcher 365 Tage lang die vielfältigen Freizeitangebote in Leipzig und Region zum Vorzugspreis entdeckt werden können. Sie ist für 20,- Euro erhältlich und kann bis zum 18. Dezember unter www.leipzig-regio-card.de bestelltwerden.

Weihnachtsgeschenk 2023

Kontakt:

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH

Tourist-Information Leipzig

Katharinenstraße 8 | 04109 Leipzig

Tel. +49 (0)341 7104-260

E-Mail: region.leipzig@ltm-leipzig.de

www.leipzig.travel

Weihnachtsmarkt-Termine im Überblick:

Gänsemarkt Wermsdorf | 01.11. - 22.12.2023

Weihnachtsmarkt Grimma | 01.12. - 17.12.2023

Torgauer Märchenweihnachtsmarkt | 01.12. - 17.12.2023

Advents- und Weihnachtsmarkt Naunhof | 01.12. - 03.12.2023

Eilenburger Weihnachtszauber | 01.12. - 03.12.2023

Geithainer Weihnachtsmarkt | 01.12. - 03.12.2023

Weihnachtsmarkt Taucha | 01.12. - 03.12.2023

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Machern | 01.12. - 03.12.2023

Advent in den Höfen Belgern | 02.12.2023

Advents- und Weihnachtsmarkt Pegau | 03.12.2023

Weihnachtsmarkt auf dem Kirchberg Beucha | 03.12.2023

Oschatzer Weihnachtsmarkt | 07.12. - 10.12.2023

Wurzener Wichtelweihnacht | 08.12. - 17.12.2023

Bennewitzer Weihnachtsmarkt| 08.12. - 09.12.2023

Delitzscher Adventsmarkt | 08.12. - 10.12.2023

Brandiser Schlossweihnacht | 08.12. - 10.12.2023

Weihnachtsmarkt Rochlitz | 09.12. - 10.12.2023

Colditzer Märchen- und Schlossweihnacht | 09.12. - 10.12.2023

Märchenweihnacht Leisnig | 09.12. - 10.12.2023

Weihnachtsmarkt in Belgern | 09.12.2023

Adventsmarkt Rötha | 09.12.2023

Dommitzscher Adventsmarkt | 09.12.2023

Hohburger Bergweihnacht Lossatal | 10.12.2023

Weihnachtsmarkt Markkleeberg "Rund um's Eis" | 15.12. - 17.12.2023

Viktorianischer Weihnachtsmarkt am Biedermeierstrand | 16.12.2023

Rochlitzer Schlossweihnacht | 16.12. - 17.12.2023

Weihnachtsmarkt Döbeln | 15.12. - 17.12.2023