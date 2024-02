Mit einem bunten Spektakel sendet das Lichterfest einen Gruß an den Frühling. Erleben Sie die Häuser im UNGER-Park Chemnitz in atemberaubendem Lichterglanz. Tauchen Sie ein in eine magische Welt, die Sie unmittelbar in den Bann zieht. Kulinarisch werden Sie unter anderem mit Leckereien vom Grill verwöhnt.

Unterhaltung für Groß und Klein verspricht Clown LuLuLustig, der seinen Schwarzlichtzauber präsentiert und mit seiner herzlichen und charmanten Art für ein unvergessliches Erlebnis sorgt. Der Clown formt Ballontiere und verteilt außerdem LED-Ballons. Mit diesen in den Händen können Sie durch die Ausstellung spazieren und eine schöne Lichterprozession bilden. Ein Leuchttisch für Kinder hält farbige Steine zum Legen von Formen und Figuren bereit, lässt die fantasievollen und kreativen Ideen im Kopf der Kinder sichtbar werden.

Das Highlight des Lichterfestes ist die spektakuläre Feuerlichtshow von Project Fire. Die Artisten präsentieren die Feuerjonglage auf eine ganz eigene Art und Weise und zeichnen mit Feuerwirbeln verschiedene Muster in den Abend. Die Leidenschaft und Liebe zur Artistik erkennt man in jeder einzelnen Bewegung. Die einnehmenden Klänge, die ausgeklügelten und aufeinander abgestimmten Abläufe werden mit flammenden Kugeln, Seilen, Licht- und Grafikstäben, Nebel und Flammengeneratoren sowie einem speziell entwickelten Lichtequipment verknüpft und dadurch zu einer Sinfonie für die Sinne.

Mit dem Lichterfest soll sich der Frühling Bahn brechen, die Natur aus dem Winterschlaf erwachen. Die immer länger werdenden Tage lassen Energie und Aktivitätsdrang nur so sprudeln. Immer mehr sehnen wir uns nach Unternehmungen draußen, für die dank der Helligkeit nun immer mehr Zeit bleibt. Das Eigenheim bietet danach einen Rückzugs- und Erholungsort, in dem Sie für Gemütlichkeit und Wohlbefinden sorgen. Planen Sie mit unseren Fachberatern Ihr Traumhaus nach Ihren Wünschen, inklusive angepasster Raumaufteilung. Über Einrichtung und Dekoration entscheiden Sie. Mit indirekter Beleuchtung, Blumen und Vasen in verschiedenen Farben transportieren Sie die Freude, Fröhlichkeit und Energie in Ihr neues Zuhause.

Besuchen Sie am 09.03.2024 das Lichterfest im UNGER-Park Chemnitz, der Eintritt ist frei: Musterhausausstellung Chemnitz, Donauwörther Straße 2, 09114 Chemnitz

Weitere Informationen unter www.unger-park.de