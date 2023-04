Aktion "Grüner Tag" vom 15. bis 20. Mai bei OBI in Annaberg-Buchholz

Warten Sie auch schon sehnsüchtig auf warme Tage, umringt von bunter Blütenpracht? Wir auch! Und weil der Winter uns diesmal ziemlich lange im Griff hatte, entschädigt OBI in Annaberg-Buchholz seine Kundinnen und Kunden mit einem ganz besonderen Angebot: dem Grünen Tag. Aus der bekannten und lieb gewonnenen Aktion wird in diesem Jahr eine ganze Woche! So gibt es vom 15. bis 20. Mai viele tolle Rabatte auf das umfangreiche Pflanzenangebot zu entdecken. Doch damit nicht genug…

Tolle Angebote auch bei Gartenmaschinen und -möbeln

Angefangen beim großen Angebot an Beet- und Balkonpflanzen über Gemüse- und Kräuterpflanzen bis hin zu Obstbäumen können Pflanzenliebhaber im Rahmen der Aktionswoche bei OBI richtig sparen. Und weil der Garten in den kommenden Wochen einiges an Pflege benötigt, gibt es auch die nötigen Gartenmaschinen zu kleineren Preisen - vom Mähroboter bis zur Heckenschere. Für die verdiente Pause nach getaner Arbeit gönnt man sich am besten auf den OBI-Gartenmöbeln eine Auszeit. Auch in diesem Segment gibt es während der Aktionswoche zahlreiche tolle Angebote zu entdecken.

Gartenmaschinen zu kleinen Preisen. Foto: Rico Hinkel.

Vorführungen wecken Lust aufs Grillen

Bereits im Vorfeld der Aktion locken Lieferantenvorführungen an den erzgebirgischen OBI-Standort. Los geht es am 5. Mai ab 10 Uhr mit einem Highlight für alle Fans der ursprünglichsten aller Arten zum Garen von Fleisch und Gemüse. Pünktlich zum Start in die Grillsaison präsentiert sich Weber Grill im OBI-Markt und lüftet das ein oder andere Geheimnis auf dem Weg zum perfekten Grillgut. Weitere Vorführungen werden im Mai den Innenausbau, die Wohnraumgestaltung und vieles mehr in den Fokus nehmen.

Grillpräsentation vor Ort. Foto: Rico Hinkel.

App-Nutzer sparen noch mehr

Noch ein Tipp: Wer die heyOBI App auf dem Smartphone mitbringt, kann in der Aktionswoche zusätzlich einige Prozente sparen. Die App ist für Apple iOS und Android Geräte verfügbar und kann im Apple App Store und im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden. Auf kleine Gäste wartet in der Aktionswoche "Grüner Tag" übrigens der OBI-Biber, der bereits vom nächsten Greifenstein Bike-Marathon schwärmt. Besonders auf das Kids Race freut er sich schon tierisch!

App-Nutzer können zusätzlich Prozente sparen. Foto: Rico Hinkel.

Wann?

15. bis 20. Mai 2023

Wo?

OBI Markt

Gewerbering 2,

09456 Annaberg-Buchholz