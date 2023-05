Am Samstag, den 27. Mai 2023 findet das CHARLIE Kinderfest in der Chemnitzer City statt. An diesem Tag verwandelt sich die Innenstadt zu einem riesengroßen Erlebnis-Spielplatz.

Rathaus Passagen, Rosenhof Chemnitz, Neumarkt, Markt, Düsseldorfer Platz und Galerie Roter Turm werden zur Eventfläche. Von 10 bis 18 Uhr erwarten die kleinen Gäste hier zahlreiche Aktionen zum Austoben und Spaß haben sowie süße Leckereien. Von Ballonkünstlern und Hüpfburgen, über Torwandscheißen und Skaterampe bis hin zu Kletteraktionen und Mitmachzauberei gibt es viel zu entdecken! Zudem lassen sich auch einige Händler der Chemnitzer City passende Kinderaktionen zum CHARLIE einfallen. Unter anderem bekommen Kinder unter 1.60m im Eiscafé Bellini Gratis-Eis, bei dean & david gibt es eine Popcornmaschine und im schmuckstück kann man sich kostenlos ein Ohrloch stechen lassen. Die Tanzschule Köhler-Schimmel bietet im Rosenhof Chemnitz kostenlose Schnupper-Tanzkurse für Kinder aller Altersgruppen an und Pfennigpfeiffer präsentiert sich mit einer Hüpfburg. In der Galerie Roter Turm gibt es ebenfalls verschiedenste Angebote - von Bastelaktionen, über Walking Acts der Helden auf vier Pfoten bis hin zum Kinderschminken. Ein weiteres Highlight ist das "Kinder stark machen" Erlebnisland der BZgA auf dem Markt. Hier stehen frühkindliche Suchtprävention und Lebenskompetenzförderung im Mittelpunkt. Im "Kinder stark machen"-Erlebnisland dreht sich an den Mitmachstationen wie dem Klettergarten und dem Vertrauensparcours sowie auf der Spielbühne alles um Mut, Anerkennung und Teamgeist. Erwachsene und Kinder können gemeinsam erleben, wie diese Fähigkeiten im Alltag gestärkt werden können. Highlights des CHARLIE-Kinderfest am 27. Mai: Große Kreidemalaktion mit Europa-Park-Eintrittskarten als Gewinn auf dem Düsseldorfer Platz

Kinderprobetraining der Kampfsportakademie Chemnitz, Baggerfahrten mit Gunter Hüttner Co. GmbH, Dino Fotowand und Langos Stand auf dem Markt

Dschungel-Hüpfburg mit Rutsche, Mitmachzauberei, Sumo Arena, Torwandschießen und Clown Fridolin auf der Inneren Klosterstraße

Riesenseifenblasen mit Magomaya auf der Webergasse

Kettcar-Rennstrecke auf der Börnichsgasse

Süße Leckereien, der Feuerwehr beim Löschen helfen, Trampolin und Karussell auf dem Neumarkt

Kinderschminken, Bastelaktionen und Walking Acts in der Galerie Roter Turm

Babysmile Kletterberg, Kindertanz, Bogenschießen und Skaterampen mit Verleih & Training auf dem Rosenhof Chemnitz Mehr Informationen zum CHARLIE-Kinderfest und den Aktionen, findet man auf www.charlie-kinderfest.de oder auf Facebook und Instagram. Bildquellen: exclusiv events & Ernesto Uhlmann