Freie Presse Familieneistag

Am Nachmittag bieten wir Ihnen informative Führungen in und um das Eisstadion an.*

Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig.

Stadionführung mit Blick hinter die Kulissen der Eispiraten

14.00 Uhr | 14.45 Uhr | 15.30 Uhr | 16.15 Uhr

*Änderungen vorbehalten