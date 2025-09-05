Freie Presse Podiumsdiskussion

Städtebau-Visionen für die Chemnitzer City: Bilbao-Effekt oder Pragmatismus? Wie geht die städtebauliche Entwicklung der Innenstadt weiter?

Liebe Leserinnen und Leser,



die städtebauliche Entwicklung der Chemnitzer Innenstadt ist seit längerer Zeit ein präsentes Thema im städtischen Diskurs - und das nicht erst seit dem Kulturhauptstadt-Jahr. Aus diesem Anlass lädt die Freie Presse sechs sachverständige Gäste ein, um gemeinsam auf dem Podium mögliche Städtebau-Visionen zu diskutieren. Und Sie können live dabei sein!



Wann? 23.09.2025, 17.00 - ca. 18.30 Uhr

Wo? smac - Staatliches Archäologiemuseum Chemnitz (Foyer), Brückenstraße 10, 09111 Chemnitz

Thema: Städtebau-Visionen für die Chemnitzer City: Bilbao-Effekt oder Pragmatismus? Wie geht die städtebauliche Entwicklung der Innenstadt weiter?

Auf dem Podium werden folgende Gäste vertreten sein:

Linda Hüttner (Initiatorin "Light Our Vision")

Börris Butenop (Stadtplanungsamt)

Friedbert Greif (Geschäftsführer Albert Speer + Partner Ffm)

Ricarda Pätzold (Deutsches Institut für Urbanistik Berlin)

Thomas Naumann (Stadtplaner Chemnitz)

Jens Kassner (Freie Presse)

Die Moderation des Abends übernehmen Torsten Kleditzsch (Chefredakteur Freie Presse), Susanne Kiwitter (Regionalleiterin Lokalredaktion Chemnitz) und Caspar Leder (Volontär Freie Presse). Für die musikalische Untermalung sorgt die Chemnitzer Band Solche.

Für eine Vor-Ort-Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Hier geht's zur Anmeldung!

Freie Plätze am Abend werden in Abhängigkeit vom Vorbuchungsstand vergeben.

Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch!

Ihre Freie Presse