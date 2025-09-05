Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Freie Presse
Bild: Freie Presse
Wir sind Heimat
Freie Presse Podiumsdiskussion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Städtebau-Visionen für die Chemnitzer City: Bilbao-Effekt oder Pragmatismus? Wie geht die städtebauliche Entwicklung der Innenstadt weiter?

Liebe Leserinnen und Leser,


die städtebauliche Entwicklung der Chemnitzer Innenstadt ist seit längerer Zeit ein präsentes Thema im städtischen Diskurs - und das nicht erst seit dem Kulturhauptstadt-Jahr. Aus diesem Anlass lädt die Freie Presse sechs sachverständige Gäste ein, um gemeinsam auf dem Podium mögliche Städtebau-Visionen zu diskutieren. Und Sie können live dabei sein! 


Wann? 23.09.2025, 17.00 - ca. 18.30 Uhr

Wo? smac - Staatliches Archäologiemuseum Chemnitz (Foyer), Brückenstraße 10, 09111 Chemnitz

Thema: Städtebau-Visionen für die Chemnitzer City: Bilbao-Effekt oder Pragmatismus? Wie geht die städtebauliche Entwicklung der Innenstadt weiter?

Auf dem Podium werden folgende Gäste vertreten sein: 

 

  • Linda Hüttner (Initiatorin "Light Our Vision")
  • Börris Butenop (Stadtplanungsamt)
  • Friedbert Greif (Geschäftsführer Albert Speer + Partner Ffm)
  • Ricarda Pätzold (Deutsches Institut für Urbanistik Berlin)
  • Thomas Naumann (Stadtplaner Chemnitz)
  • Jens Kassner (Freie Presse)

Die Moderation des Abends übernehmen Torsten Kleditzsch (Chefredakteur Freie Presse), Susanne Kiwitter (Regionalleiterin Lokalredaktion Chemnitz) und Caspar Leder (Volontär Freie Presse). Für die musikalische Untermalung sorgt die Chemnitzer Band Solche.

Für eine Vor-Ort-Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Freie Plätze am Abend werden in Abhängigkeit vom Vorbuchungsstand vergeben.

Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch!

Ihre Freie Presse

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
07:30 Uhr
6 min.
Niners- und Kulturarena im Chemnitzer Zentrum: Was für die Pläne spricht – und was dagegen
Trotz bester Innenstadtlage wird die Fläche hinter der „Parteifalte“ bis heute nur als Parkplatz genutzt.
Für die Fläche hinter der „Parteifalte“ gab es schon Ideen, bis heute wird sie aber nur als Parkplatz genutzt. Eine Sport- und Kulturstätte an dieser Stelle könnte für Belebung sorgen, steht aber vor einigen Hürden.
Christian Mathea, Benjamin Lummer
Von Johanna Eisner
2 min.
07.08.2025
2 min.
Nur das Wurstbrot schmeckt besser - kulinarische Tipps (nicht nur) für lange Zugfahrten
Meinung
Redakteur
Beef im Nachtzug von Stockholm nach Chemnitz.
Im kulinarischen Newsletter der Freien Presse geht es diesmal um lange Zugfahrten, riesiges Gartengemüse, die schnelle VW-Currywurst und schmale Käseplatten.
Johanna Eisner
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
Mehr Artikel