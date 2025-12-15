Freie Presse Podiumsdiskussion

Fertsch! Kuha vorbei - und nun, Chemnitz?

Liebe Leserinnen und Leser,

das Kulturhauptstadtjahr hat Chemnitz geprägt und hinterlässt eine Menge Gefühle und Eindrücke. Zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen sollten nicht nur 2025 wirken, sondern der Stadt eine nachhaltige Strahlkraft verleihen. Wieviel Gemeinschaft ist 2025 entstanden und was lässt sich daraus machen? Dieser Frage möchte die "Freie Presse"-Redaktion am 14.01. mit drei Podiumsgästen auf den Grund gehen. Und Sie können live dabei sein!



Wann? 14.01.2026, 18.00 - ca. 20.00 Uhr

Wo? Hartmannfabrik, Fabrikstraße 11, 09111 Chemnitz

Thema: Fertsch! Kuha vorbei - und nun, Chemnitz? Apfelbäume, Garagen, Kunstpfad: Wie viel Gemeinschaft ist 2025 entstanden und was lässt sich daraus machen?

Auf dem Podium werden folgende Gäste vertreten sein:

Sven Schulze (Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz)

Julia Voigt (Geschäftsführerin vom Weltecho)

Gunnar Bertram (Vorstandsvorsitzender der Volksbank Chemnitz, Präsident der IHK Regionalkammer Chemnitz und Vizepräsident der IHK Chemnitz)

Die Moderation des Abends übernehmen Torsten Kleditzsch (Chefredakteur Freie Presse), Susanne Kiwitter (Regionalleiterin Lokalredaktion Chemnitz) und Jana Peters (Lokalredaktion Chemnitz).

Für die Teilnahme vor Ort wird um Anmeldung im Vorfeld gebeten. Die Platzvergabe ohne vorige Anmeldung am Veranstaltungsabend erfolgt in Abhängigkeit vom Vorbuchungsstand.

Hier geht's zur Anmeldung!

Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch!

Ihre Freie Presse