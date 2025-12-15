MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Freie Presse
Bild: Freie Presse
Wir sind Heimat
Freie Presse Podiumsdiskussion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fertsch! Kuha vorbei - und nun, Chemnitz?

Liebe Leserinnen und Leser,

das Kulturhauptstadtjahr hat Chemnitz geprägt und hinterlässt eine Menge Gefühle und Eindrücke. Zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen sollten nicht nur 2025 wirken, sondern der Stadt eine nachhaltige Strahlkraft verleihen. Wieviel Gemeinschaft ist 2025 entstanden und was lässt sich daraus machen? Dieser Frage möchte die "Freie Presse"-Redaktion am 14.01. mit drei Podiumsgästen auf den Grund gehen. Und Sie können live dabei sein! 


Wann? 14.01.2026, 18.00 - ca. 20.00 Uhr

Wo? Hartmannfabrik, Fabrikstraße 11, 09111 Chemnitz

Thema: Fertsch! Kuha vorbei - und nun, Chemnitz? Apfelbäume, Garagen, Kunstpfad: Wie viel Gemeinschaft ist 2025 entstanden und was lässt sich daraus machen?

Auf dem Podium werden folgende Gäste vertreten sein: 

  • Sven Schulze (Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz)
  • Julia Voigt (Geschäftsführerin vom Weltecho)
  • Gunnar Bertram (Vorstandsvorsitzender der Volksbank Chemnitz, Präsident der IHK Regionalkammer Chemnitz und Vizepräsident der IHK Chemnitz)

Die Moderation des Abends übernehmen Torsten Kleditzsch (Chefredakteur Freie Presse), Susanne Kiwitter (Regionalleiterin Lokalredaktion Chemnitz) und Jana Peters (Lokalredaktion Chemnitz).

Für die Teilnahme vor Ort wird um Anmeldung im Vorfeld gebeten. Die Platzvergabe ohne vorige Anmeldung am Veranstaltungsabend erfolgt in Abhängigkeit vom Vorbuchungsstand. 

Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch!

Ihre Freie Presse

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
28.11.2025
8 min.
„Der Blick von außen hat uns gutgetan“: Oberbürgermeister Sven Schulze und seine „Chemnitz 2025“-Bilanz
Tausende pilgerten im August zu Bryan Adams an die Küchwaldbühne. Unter ihnen Oberbürgermeister Sven Schulze. Das war einer seiner Kuha-Momente.
Eine sichtbare Stadt, weniger Nörgler, eine neue Arbeitskultur im Rathaus und ein ganz persönliches Kuha-Bild: Sven Schulze ist mit dem Kulturhauptstadtjahr zufrieden und hofft auf Geld, um das Geschaffene für Chemnitz in die Zukunft zu retten. Ein Interview auch über künftige Titel.
Susanne Kiwitter
Von Torsten Kleditzsch
4 min.
28.11.2025
4 min.
Kulturhauptstadt 2025: Sind wir jetzt fertsch damit in Chemnitz? Sind wir nicht!
Redakteur
Selbst vor der Fleischerei wurde im Kulturhauptstadtjahr getanzt.
Der Ausnahmezustand in Chemnitz geht zu Ende. Das Kuha-Jahr ist rum. Das letzte Wochenende bittet noch einmal zum Tanz. Was danach daraus wird, haben die Chemnitzer in der Hand.
Torsten Kleditzsch
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel