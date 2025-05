Freie Presse Talk: "Spritzen statt Hungern?"

Liebe Leserinnen und Leser,

mehr als jeder fünfte Sachse hat starkes Übergewicht. Abnehmspritzen versprechen bis zu 20 Prozent weniger Kilogramm auf der Wage - und das in kurzer Zeit und ohne Qual. Was ist dran am Hype um die neuen Mittel?

Die "Freie Presse" fragt den Leiter des Kompetenzzentrums für Adipositas- und Metabolische Chirurgie in Zwickau, Dr. med. Maximilian Freiherr von Feilitzsch. Bei einer Leserveranstaltung klärt der Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-und Minimalinvasive Chirurgie über Möglichkeiten, Risiken und Nebenwirkungen auf. Er verrät, was wirklich hilft. Und er beantwortet Ihre Fragen rund um das Thema Abnehmen.



Wann? 04.06.2025, 18.00 - ca. 19.30 Uhr

Wo? Druck- und Medienzentrum der Freien Presse, Winklhofer Str. 20, 09116 Chemnitz

Thema: Spritzen statt hungern? Der neue Abnehmtrend im Chefarzt-Check

Bitte melden Sie sich für eine Vor-Ort-Teilnahme im Vorfeld an. Der Eintritt beträgt 5€ pro Person und ist vor Ort in Bar zu entrichten.

Hier geht's zur Anmeldung

Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch!

Ihre Freie Presse