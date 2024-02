Großschirma: Kandidaten zur Bürgermeisterwahl im Gespräch

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 20. Februar 2024 in Großschirma stehen fest. Für den Posten des Rathauschefs bewerben sich André Erler (Unabhängige Bürgervereinigung), Gunther Zschommler für die (CDU) und AfD-Politiker Rolf Weigand als Einzelkandidat. Im Wahlforum der "Freien Presse" am 20. Februar, 18 Uhr im Schwarzen Ross in Siebenlehn treffen die drei Kandidaten aufeinander. Sie können live vor Ort dabei sein!



Wann? Dienstag, 20. Februar 2024, 18.00 - ca. 19.30 Uhr

Wo? Hotel Schwarzes Ross, Freiberger Str. 6, 09603 Großschirma (Stadt Siebenlehn)

Aufgrund der begrenzten Platzkapazität bitten wir um vorherige Anmeldung über den folgenden Link.

Hier geht's zur Anmeldung!

Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch!

Ihre Freie Presse