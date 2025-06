Kunst trifft Redaktion

Führungen durch zeitgenössische Kunstwerke und Street-Art

Liebe Leserinnen und Leser,

das Projekt HALLENKUNST befasst sich hauptsächlich mit Street-Art und Graffiti und steht für die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur im urbanen Raum. Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025 kehrt das Projekt nach 13-jähriger Pause an seinen Ursprungsort Chemnitz zurück.

Innerhalb des HALLENKUNST-Projektes ermöglicht das "Artists-In-Residence"-Programm renommierten Künstlerinnen und Künstlern einen 8- bis 12-wöchigen Aufenthalt in der Kulturhauptstadt Chemnitz. Während dieser Zeit entsteht ein Großteil der Kunstwerke, welche in der HALLENKUNST-Ausstellung vom 28. August bis 21. September in der Markthalle Chemnitz bestaunt werden können.

Einige dieser Kunstwerke können schon jetzt in der exklusiven Preview-Ausstellung im Verlagsgebäude der Freien Presse kostenfrei besichtigt werden!

Start- und Endpunkt der Führungen:

Freie Presse Shop Chemnitz

Brückenstraße 15

09111 Chemnitz

Mit dabei sind u.a. Werke von Claudia Walde (MadC), Cedric Pintarelli (Sweet Uno), Andrè Deloar und einigen mehr!

Bei Interesse wird um eine Anmeldung vorab gebeten. Im Rahmen der Führungen wird es zudem Einblicke in unseren Newsroom und die redaktionelle Arbeit der Freien Presse geben.