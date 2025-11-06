Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer niesen muss, sollte sich von anderen Personen abwenden und ein Taschentuch oder die Armbeuge vor Mund und Nase halten (Symbolbild).
Wer niesen muss, sollte sich von anderen Personen abwenden und ein Taschentuch oder die Armbeuge vor Mund und Nase halten (Symbolbild). Bild: Elisa Schu/dpa
Wer niesen muss, sollte sich von anderen Personen abwenden und ein Taschentuch oder die Armbeuge vor Mund und Nase halten (Symbolbild).
Wer niesen muss, sollte sich von anderen Personen abwenden und ein Taschentuch oder die Armbeuge vor Mund und Nase halten (Symbolbild). Bild: Elisa Schu/dpa
Wissenschaft
4,9 Millionen Atemwegserkrankungen - "Niedriges Niveau"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Menschen sind gerade erkältet oder kennen jemanden, der krank im Bett liegt. Besonders hoch ist die Zahl der Atemwegserkrankungen aber nicht, wie ein Vergleich mit dem Vorjahr zeigt.

Berlin.

Etwa 4,9 Millionen Menschen in Deutschland leiden derzeit an einer akuten Atemwegserkrankung. Das entspricht rund 5.800 Erkrankungen pro 100.000 Einwohnern, unabhängig von einem Arztbesuch, wie aus einem aktuellen Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Experten sprechen von einem niedrigen bis moderaten Niveau, die Aktivität sei insgesamt im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Vergangenes Jahr um die Zeit waren es um diese Zeit rund 6 Millionen. 

Die Auswertung bezieht sich auf die Woche vom 27. Oktober bis zum 2. November, in der allerdings einige Bundesländer Herbstferien hatten. Durch die Herbstferien können die Werte laut RKI stärker schwanken und sich nachträglich noch verändern. 

Corona-Aktivität deutlich niedrige als vor einem Jahr

Im Vergleich zur Vorwoche - 6.000 Erkrankungen pro 100.000 Einwohnern - seien die Werte in den meisten Altersgruppen zurückgegangen. Nur bei den 5- bis 14-Jährigen sei die Aktivität gestiegen. Auch die Zahl der schwer verlaufenden Erkrankungen sei sehr niedrig, hieß es weiter.

Vor allem Rhinoviren, die eine Erkältung auslösen können, und Coronaviren sind derzeit unterwegs, wie es in dem Bericht heißt. Die Covid-19-Aktivität sei in den vergangenen Wochen in den meisten Überwachungssystemen zurückgegangen und weiterhin deutlich niedriger als 2024 um diese Zeit. Demnach liegt die geschätzte Covid-19-Inzidenz derzeit bei rund 200 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner. Vor einem Jahr waren es zur gleichen Zeit 700 Covid-Erkrankungen pro 100.000. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09:57 Uhr
2 min.
Corona-Zahlen in Sachsen leicht gesunken - erstmals seit Herbstbeginn
Mit Tee und Pillen gegen Erkältung.
Der neue Wochenbericht für Sachsen zeigt aber auch eine andere Virusgefahr. Nicht nur Senioren sind davon betroffen.
Katrin Saft
16.10.2025
3 min.
Deutlich mehr Menschen haben Covid
Wer Corona hat, sollte am besten so lange zu Hause bleiben, bis die Krankheitszeichen sich deutlich verbessert haben. (Symbolbild)
Covid verursacht Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, aber auch Kopf- und Gliederschmerzen. Diese Symptome könnten zurzeit einigen bekannt vorkommen. Wie viele Menschen in Deutschland betroffen sind.
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel