Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Wissenschaft
  • |

  • "Bewegungssnacks" von wenigen Minuten haben messbaren Effekt

Es muss nicht immer das lange Workout sein: Auch kleine Einheiten haben Forschern zufolge bereits einen Effekt.
Es muss nicht immer das lange Workout sein: Auch kleine Einheiten haben Forschern zufolge bereits einen Effekt. Bild: Stephanie Pilick/dpa/dpa-tmn
Es muss nicht immer das lange Workout sein: Auch kleine Einheiten haben Forschern zufolge bereits einen Effekt.
Es muss nicht immer das lange Workout sein: Auch kleine Einheiten haben Forschern zufolge bereits einen Effekt. Bild: Stephanie Pilick/dpa/dpa-tmn
Wissenschaft
"Bewegungssnacks" von wenigen Minuten haben messbaren Effekt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zeitmangel als Ausrede? Manchmal muss Bewegung nicht viel länger dauern als ein kurzer Snack. So lässt sich zwar noch kein Marathon laufen – aber doch einiges verändern.

Oviedo.

Schon wenige Minuten Bewegung können einen Unterschied machen – zumindest bei ansonsten körperlich inaktiven Menschen. Das ist das zentrale Ergebnis eines internationalen Teams, das sogenannte Bewegungssnacks erforscht hat. So nennen die Forschenden maximal fünf Minuten lange Phasen moderater oder intensiver Bewegung, wie sie im Fachblatt "British Medical Journal" berichten. 

Wenige Minuten Aktivität – aber regelmäßig

Konkret definiert das Team die Bewegungssnacks als Intervalle ohne Pausen, Aufwärmen oder Cool-Down, die mindestens zweimal am Tag gemacht werden – und das an drei bis sieben Tagen pro Woche über einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen. Dabei handelte es sich je nach Altersgruppen etwa um Treppensteigen, Kraftübungen für die Beine oder Tai-Chi.

Bei der Forschung handelt es sich um eine Überblickanalyse, die Erkenntnisse aus verschiedenen Studien vereint: Das Team, unter anderem von der Universität im spanischen Oviedo, durchsuchte dafür einschlägige Datenbanken und bezog schließlich Daten von elf Studien mit insgesamt 414 weitgehend körperlich inaktiven Erwachsenen ein, gut zwei Drittel davon Frauen. In den Experimenten führten die Probanden entsprechende Bewegungseinheiten durch. 

Kleiner Aufwand, messbarer Effekt

Durch die Analyse der Daten fanden die Forscher heraus, dass sich die Ausdauer, die Herz-Kreislauf-Fitness, der Teilnehmenden signifikant verbesserte. 

Wer durch solche kurzen Bewegungseinheiten allerdings auf mehr Kraft in den Beinen oder bessere Blutwerte hofft, wird enttäuscht: Darauf hatten die Bewegungssnacks keinen messbaren signifikanten Einfluss. Auch bei der muskulären Belastbarkeit waren nur begrenzte Effekte bei älteren Erwachsenen nachweisbar.

Ein großer Vorteil hingegen war, dass die Menschen bei kurzen Bewegungseinheiten eher geneigt sind, daran festzuhalten: Der Anteil derjenigen, die in der Lage waren, an der Routine festzuhalten, war mit rund 83 Prozent der Probanden sehr hoch.

Möglicher Weg zu regelmäßiger Bewegung

"Die zeitliche Effizienz von Bewegungssnacks kann dabei helfen, häufige Hindernisse für körperliche Aktivität zu überwinden, wie beispielsweise den vermeintlichen Zeitmangel oder geringe Motivation", betonen die Forschenden. Die kurzen Einheiten könnten ein Weg zu regelmäßiger körperlicher Aktivität sein, weil sie einfacher in Alltagsabläufe zu integrieren seien. 

Als Schwäche der Analyse führt das Team die überschaubare Zahl einbezogener Studien an sowie die Tatsache, dass es beim Design und der Methodik dieser Studien teils größere Unterschiede gab. 

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt pro Woche 300 Minuten moderate körperliche Aktivität oder 75 bis 100 Minuten intensive Bewegung. Der Studie zufolge verfehlen weltweit rund ein Drittel der Erwachsenen und 80 Prozent der Teenager dieses Ziel. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
20.09.2025
2 min.
Zu viel geschlemmt? Forscher unterscheiden fünf Muster
Der spontane Döner oder eher die Tafel Schokolade auf dem Sofa? Auch beim Snacken ticken wir Menschen unterschiedlich.
Ob Nachtsnack oder geselliges Abendessen: Nicht jeder isst aus den gleichen Gründen mal zu viel. Forscher erklären, welche Typen es gibt – und warum das relevant sein könnte.
01.10.2025
2 min.
Handy-Verbot am Abend lässt Teenager besser schlafen
Weniger Handynutzung am Abend bringt Jugendlichen mehr Schlaf.(Symbolbild)
40 Minuten mehr Schlaf nur, weil das Handy am Abend tabu ist? Was eine Schweizer Studie über Schulerfolg und elterliche Regeln verrät.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel