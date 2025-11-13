Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zweimal musste der Start zuvor verschoben werden.
Zweimal musste der Start zuvor verschoben werden. Bild: John Raoux/AP/dpa
Zweimal musste der Start zuvor verschoben werden.
Zweimal musste der Start zuvor verschoben werden. Bild: John Raoux/AP/dpa
Wissenschaft
Bezos-Rakete bringt Mars-Orbiter ins All
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst verschob das Wetter, dann ein Sonnensturm den zweiten Start der Rakete "New Glenn". Jetzt hob sie erfolgreich ab - und erreichte auch einen weiteren Meilenstein.

Cape Canaveral.

Die leistungsstarke Schwerlastrakete "New Glenn" des Weltraumunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat bei ihrem zweiten Start zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa ins All gebracht. Die "New Glenn" hob vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab, wie Live-Bilder von Blue Origin zeigten. Mit der "Escapade" genannten Mission will die Nasa unter anderem die Atmosphäre des roten Planeten untersuchen.

Zuvor war der Start der "New Glenn" zweimal verschoben worden - einmal wegen schlechten Wetters und einmal aus Sorge vor möglichen Auswirkungen eines heftigen Sonnensturms. 

Schon beim Erstflug hatte es die Rakete im Januar direkt ins All geschafft. Diesmal schaffte es Blue Origin zudem erstmals, die untere Raketenstufe sicher wieder auf einem Boot zu landen. In Zukunft will Blue Origin mit der "New Glenn"-Rakete dem Unternehmen SpaceX Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
12.11.2025
2 min.
Sonnensturm verschiebt Start von Bezos-Rakete
Der Start der Rakete wurde nun bereits zum zweiten Mal verschoben. (Archivbild)
Beim Erstflug erreichte die Rakete "New Glenn" im Januar direkt das All. Der zweite Flug musste nun bereits zweimal verschoben werden. Das Unternehmen Blue Origin sorgt sich vor allem um die Ladung.
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
05.11.2025
3 min.
Trump will Musk-Vertrauten Isaacman nun doch als Nasa-Chef
Der Musk-Vertraue Isaacman war schon einmal im Gespräch für den Chefposten der Nasa, doch dann kam es zum Zerwürfnis zwischen Trump und dem Tech-Milliardär. (Archivbild).
Erst ja, dann nein – und jetzt wieder ja: Der Milliardär und Weltraumtourist Jared Isaacman soll jetzt doch Leiter der Raumfahrtbehörde werden. Steckt Tauwetter zwischen Trump und Musk dahinter?
13:16 Uhr
3 min.
Rekordpokalsieger Chemnitzer FC nimmt „verkappten Oberligisten“ sehr ernst
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln.
Der Chemnitzer FC muss im Achtelfinale des Sachsenpokals beim Sachsenligisten Reichenbacher FC auflaufen. Das Team von Chefcoach Benjamin Duda nimmt dieser Aufgabe sehr ernst.
Knut Berger
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel