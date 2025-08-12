Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Wissenschaft
  • |

  • Bild eines kosmischen Jets enthüllt das "Auge von Sauron"

Das "Auge von Sauron" hat sich als Name sogar im Fachartikel etabliert.
Das "Auge von Sauron" hat sich als Name sogar im Fachartikel etabliert. Bild: Y.Y. Kovalev et al./Max-Planck-Institut für Radioastronomie/dpa
Das "Auge von Sauron" hat sich als Name sogar im Fachartikel etabliert.
Das "Auge von Sauron" hat sich als Name sogar im Fachartikel etabliert. Bild: Y.Y. Kovalev et al./Max-Planck-Institut für Radioastronomie/dpa
Wissenschaft
Bild eines kosmischen Jets enthüllt das "Auge von Sauron"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was Astronomen mithilfe eines besonderen Teleskopsystems sichtbar gemacht haben, lässt sie selbst fast sprachlos zurück. Die Aufnahme eines Plasmastrahls erinnert an eine finstere Macht.

Bonn.

Astronomen haben das Bild eines direkt auf die Erde gerichteten kosmischen Jets aufgenommen – also eines heißen Plasmastrahls, der sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit über riesige Entfernungen erstreckt. Das "Auge des Sauron" – benannt nach der finsteren Macht im Buch "Der Herr der Ringe" – stammt von dem grob zehn Milliarden von Lichtjahren entfernten Blazar PKS 1424+240. Blazare sind aktive Galaxienkerne, die von einem supermassereichen Schwarzen Loch angetrieben werden und einen Plasmastrahl mit beinahe Lichtgeschwindigkeit ausstoßen. 

PKS 1424+240 gilt als hellstes Objekt am Himmel, das Neutrinos – also elektrisch neutrale Elementarteilen mit sehr geringer Masse – ausstößt. Er strahlt außerdem in sehr energiereicher Gammastrahlung, die etwa auch beim Zerfall radioaktiver Atomkerne entsteht. Kurioserweise schien sich sein Plasmastrahl aber nur langsam zu bewegen. Dies widersprach den Erwartungen, dass nur die schnellsten Jets solch intensive hochenergetische Emissionen erzeugen können.

"Wir haben noch nie etwas Vergleichbares gesehen"

Mithilfe des Very Long Baseline Array (VLBA) – einem spezialisierten Teleskopsystem – erstellte ein Team um Yuri Kovalev vom Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) ein detailliertes Bild dieses Jets mit der bislang besten Auflösung, wie die Wissenschaftler im Fachjournal "Astronomy & Astrophysics Letters" berichten. Das VLBA besteht aus zehn jeweils 25 Meter großen Antennen, die über die gesamten USA verteilt sind, einschließlich Hawaii und der Jungferninseln.

Das Teleskop erfasst den stark gebündelten Plasmastrahlkegel.
Das Teleskop erfasst den stark gebündelten Plasmastrahlkegel. Bild: NSF/AUI/NRAO/B. Saxton/Y.Y. Kovalev et al. /Max-Planck-Institut für Radioastronomie/dpa
Das Teleskop erfasst den stark gebündelten Plasmastrahlkegel.
Das Teleskop erfasst den stark gebündelten Plasmastrahlkegel. Bild: NSF/AUI/NRAO/B. Saxton/Y.Y. Kovalev et al. /Max-Planck-Institut für Radioastronomie/dpa

"Als wir das Bild rekonstruierten, sah es wirklich atemberaubend aus", wird Kovalev in einer Mitteilung seines Instituts zitiert. "Wir haben noch nie etwas Vergleichbares gesehen – ein nahezu perfektes ringförmiges Magnetfeld mit einem Jet, der direkt in unsere Richtung zeigt." Dass sich der Jet nur langsam zu bewegen schien, war demnach eine optische Täuschung – verursacht schlicht dadurch, dass er genau in Richtung Erde ausgerichtet ist.

Kurios ist, dass der doch eher unwissenschaftliche Begriff "Auge des Sauron" in dem Fachartikel selbst wiederholt auftaucht. "Die Herausgeber haben ihn akzeptiert", sagte Kovalev der Deutschen Presse-Agentur (dpa), "weil das Bild dermaßen fantastisch ist". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
07.08.2025
3 min.
Weltweit drittwärmster Juli der Geschichte
In derTürkei wurde im Juli eine Rekordtemperatur gemessen (Archivbild).
Urlauber klagten in Deutschland zuletzt über schlechtes Wetter, doch weltweit war der Juli der drittwärmste seit Beginn der Messungen. Ein Land erreichte einen Wärmerekord von über 50 Grad.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
24.07.2025
4 min.
Rätsel um Stern Beteigeuze nach langer Suche wohl gelöst
Der Stern Beteigeuze (engl. Betelgeuse) an einer Schulter des Sternbilds Orion hat wahrscheinlich einen Companion.
Der Stern Beteigeuze lässt sich von der Erde aus mit bloßem Auge beobachten. Seine Helligkeitsschwankungen gaben Astronomen schon lange Rätsel auf. Nun könnte ein Aspekt davon gelöst sein.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel