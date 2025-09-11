Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blutspenden werden in Deutschland in Einzelbestandteile zerlegt (Archivbild).
Blutspenden werden in Deutschland in Einzelbestandteile zerlegt (Archivbild). Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Blutspenden werden in Deutschland in Einzelbestandteile zerlegt (Archivbild).
Blutspenden werden in Deutschland in Einzelbestandteile zerlegt (Archivbild). Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Wissenschaft
Bundeswehr drängt auf Zulassung von Vollblut
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Katastrophenfall könnten mehr Menschenleben gerettet werden – doch Gesetze verhindern den Einsatz von nicht zuvor aufgeteilten Blutspenden.

Mannheim/Koblenz.

Die Bundeswehr würde im Falle einer Krise mit vielen Verletzten gern sogenanntes Vollblut verwenden. Das sei aber gegenwärtig im deutschen Katastrophenschutz nicht erlaubt, sagte die Oberfeldärztin Diana Sauer, Direktorin der Abteilung für Transfusionsmedizin und Hämotherapie am Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie vom 17. bis 19. September in Mannheim.

Blutspenden werden in Deutschland in Einzelbestandteile wie Blutkörperchen, -plättchen oder -plasma aufgeteilt. Als Vorteil wird genannt, dass Patienten nur das bekommen, was sie brauchen, dass die Risiken geringer sind und die Blutprodukte länger halten. 

"Das Mittel der Wahl"

Im Fall eines militärischen oder terroristischen Angriffs oder nach einer Naturkatastrophe wäre Vollblut aus Sicht Sauers "das Mittel der Wahl". Damit könne man "effektiver und schneller" mehr Menschen helfen. Die Bundeswehr würde dafür "lieber heute als morgen" die Zulassung bekommen, sagte Sauer. Das scheitere bisher allerdings an einer sehr starken Reglementierung durch gleich zwei Gesetze. 

Am besten geeignet sei Vollblut der Blutgruppe O-negativ, da es am breitesten einsetzbar sei. Zwar gebe es bereits heute phasenweise Engpässe bei Blutspenden - Sauer ist aber zuversichtlich, dass im Notfall die Motivation in der Bevölkerung sehr groß wäre, Blut zu spenden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:52 Uhr
5 min.
Leinwandidol ohne Starallüren: Robert Redford ist tot
Robert Redford war Schauspieler, Regisseur und ein engagierter Umweltschützer. (Archivbild)
Robert Redford war ein Hollywood-Rebell. Er lebte fernab in den Bergen von Utah und in Nordkalifornien mit seiner deutschen Frau. Seine Liebe galt dem Independent-Kino und der Umwelt.
Barbara Munker, dpa
14:54 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 16.09.2025
 10 Bilder
Bayerns Aleksandar Pavlovic mit Ball in Aktion
05.09.2025
4 min.
Mit dem Smartphone aufs Klo? Ein No-Go für den Po
Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lässt sich auch auf dem Klo vom Smartphone berieseln. (Archivbild)
Unten drücken, oben scrollen: Die meisten Menschen brauchen offenbar selbst auf der Toilette sitzend noch Unterhaltungsprogramm. Das kann womöglich unangenehme Folgen haben.
Annett Stein, dpa
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
05.09.2025
2 min.
Up to date auf dem Klo - Mehrheit nutzt Handy auf Toilette
Jeder zehnte Befragte telefoniert gar auf dem Klo sitzend - und immerhin noch vier Prozent schauen, was sich in Dating-Apps so tut. (Archivbild)
Früher soll Menschen manch zündender Gedanke auf dem Klo gekommen sein. Heutzutage werden dort eher Likes als Gedanken gesammelt. Denn auch auf Toilette fehlt der liebste Begleiter meist nicht.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel