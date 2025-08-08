Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rekonstruktion des Flugsauriers Eudimorphodon
Rekonstruktion des Flugsauriers Eudimorphodon Bild: Joschua Knüppe/Dinosaurierpark Teufelsschlucht/dpa
Rekonstruktion des Flugsauriers Eudimorphodon
Rekonstruktion des Flugsauriers Eudimorphodon Bild: Joschua Knüppe/Dinosaurierpark Teufelsschlucht/dpa
Wissenschaft
Bundesweit ältester Flugsaurier lebte in der Südeifel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bürger dürfen in der Eifel nach Fossilien suchen. Sie finden Zähne eines besonders alten Flugsauriers. Darüber staunen auch Wissenschaftler.

Bollendorf.

Der älteste bislang in Deutschland gefundene Flugsaurier lebte vor etwa 210 Millionen Jahren in der Südeifel. Drei Zähne des fischfressenden Sauriers von etwa der Größe einer Möwe wurden von Besuchern des Dinosaurierparks Teufelsschlucht in Ernzen unweit der Grenze zu Luxemburg gefunden, wie die Paläontologin Lea Numberger-Thuy mitteilte. 

Flugsaurier der Gattung Eudimorphodon seien bisher nur aus Italien bekannt, schreibt ein Team um Numberger-Thuy in der Fachzeitschrift "Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie". Seit Oktober 2024 hatte der Dinosaurierpark mit dem Projekt "Triassic Lab: Auf Dinosaurierjagd im Bonebed" Parkbesucher und Hobby-Forscher eingeladen, in ausgewaschenem Gestein aus zwei unterschiedlichen Erdschichten ("Bonebeds") nach Fossilien zu suchen. Mehr als 1.300 Mikrofossilien seien gefunden worden, vor allem von Fischen.

Fund hat alle überrascht

Die Zähne seien wegen des seit dem Fund in Norditalien bekannten besonderen Aussehens als Fossilien von Eudimorphodon identifiziert worden. Die Zähne dieses Flugsauriers seien "die ältesten eindeutigen Überreste dieser Gruppe, die aus Deutschland gemeldet wurden", schreibt die Gruppe Numberger-Thuy in der Zeitschrift. Es handele sich um den ersten Nachweis in Rheinland-Pfalz.

Zähne des Flugsauriers Eudimorphodon
Zähne des Flugsauriers Eudimorphodon Bild: ---/Dinosaurierpark Teufelsschlucht/dpa
Zähne des Flugsauriers Eudimorphodon
Zähne des Flugsauriers Eudimorphodon Bild: ---/Dinosaurierpark Teufelsschlucht/dpa

Der Fund der mehrspitzigen Zähne habe alle überrascht, teilte Numberger-Thuy mit. Eudimorphodon hatte eine Flügelspannweite von etwa einem Meter und war in der Lage, Fische aus einem Gewässer zu holen und mit seinen scharfen Zähnen zu töten.

Der Dinosaurierpark sei "der ideale Ort für niederschwellige Wissenschaftskommunikation", erklärte dessen Leiter Bruno Zwank. Die Entdeckung des bisher ältesten Flugsauriers Deutschlands zeige, "dass das Bürgerwissenschaftsprojekt durchaus spektakuläre Funde hervorzubringen vermag". Die Flugsaurierfossilien sind bereits im Dinosaurierpark ausgestellt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
08.08.2025
3 min.
Pharmahersteller will Zulassung von Abnehmpille beantragen
Übergewichtigen Menschen könnte mit der neuen Abnehmpille geholfen werden. (Archivbild)
Eine neue Wirkstoffgruppe hilft bei Diabetes und Fettleibigkeit. Bisher gab es solche Medikamente überwiegend als Spritze. Nun legt ein Hersteller Daten zu einer Abnehmpille vor.
04.08.2025
3 min.
Forscher präsentieren urtümliches Meeresreptil aus Dino-Zeit
Die Illustration zeigt das Reptil Plesionectes longicollum, das zur Zeit der Dinosaurier durchs Meer schwamm.
Mit vier Paddeln durchs Urzeitmeer: Ein Fossil aus Süddeutschland stellt nach Angaben eines Forscherteams eine neue Tiergattung dar. Hervorstechend ist der lange Hals des Meeresreptils.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
Mehr Artikel