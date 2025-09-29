Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Wissenschaft
  • |

  • Flitzer mit Krone: Karearea ist Neuseelands Vogel des Jahres

Der Karearea holte sich zum 20. Jubiläum der Abstimmung den ersten Platz.
Der Karearea holte sich zum 20. Jubiläum der Abstimmung den ersten Platz. Bild: Craig McKenzie/Forest and Bird/dpa
Der Karearea ist Neuseelands einziger Falke.
Der Karearea ist Neuseelands einziger Falke. Bild: Luc Hoogenstein/Forest and Bird/dpa
Als Küken sind Neuseelandfalken noch flaumig und hell.
Als Küken sind Neuseelandfalken noch flaumig und hell. Bild: Steve Attwood/Forest and Bird/dpa
Der Karearea holte sich zum 20. Jubiläum der Abstimmung den ersten Platz.
Der Karearea holte sich zum 20. Jubiläum der Abstimmung den ersten Platz. Bild: Craig McKenzie/Forest and Bird/dpa
Der Karearea ist Neuseelands einziger Falke.
Der Karearea ist Neuseelands einziger Falke. Bild: Luc Hoogenstein/Forest and Bird/dpa
Als Küken sind Neuseelandfalken noch flaumig und hell.
Als Küken sind Neuseelandfalken noch flaumig und hell. Bild: Steve Attwood/Forest and Bird/dpa
Wissenschaft
Flitzer mit Krone: Karearea ist Neuseelands Vogel des Jahres
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem weltweiten Wettstreit hat sich Neuseelands einziger Falke den Titel "Bird of the Year" geholt — und sendet mit Höchstgeschwindigkeit eine ernste Botschaft zum Artenschutz.

Wellington.

Mit bis zu 200 Stundenkilometern stürzt er sich sonst auf seine Beute, diesmal jagte er zur Spitze einer ungewöhnlichen Wahl: Der Karearea, Neuseelands einziger Falke, ist zum diesjährigen Vogel des Jahres in dem Pazifikstaat gekürt worden. Das teilte die Naturschutzorganisation Forest and Bird mit. In der beliebten Online-Abstimmung, an der Tierfreunde aus aller Welt teilnehmen können, setzte sich der Neuseelandfalke, auch Maorifalke genannt, gegen Dutzende gefiederte Konkurrenten durch.

Der faszinierende Vogel - mit wissenschaftlichem Namen Falco novaeseelandiae - gilt als gefährdet, insbesondere durch Lebensraumverlust und eingeschleppte Raubtiere. Der Bestand wird heute auf 5.000 bis 8.000 Exemplare geschätzt. Sein Körperbau ist mit relativ kurzen und rundlichen Flügeln für schnelle Flugmanöver optimiert. Der Neuseelandfalke jagt vor allem Vögel und kleine Säugetiere.

Der Karearea holte sich die Krone just zum 20. Jubiläum des Votums, mit dem Forest and Bird seit 2005 alljährlich auf die Bedrohungen für die ikonischen Vogelarten des Landes aufmerksam machen möchte.

Memes und Kostüme

Mehr als 75.000 Menschen aus 123 Ländern beteiligten sich in diesem Jahr. Der Karearea bekam mehr als 14.300 Stimmen. Die Kampagnen für bestimmte Vögel sind längst zu einem Kulturphänomen geworden – mit Memes, Kostümen und viel Online-Trubel.

Die mittelgroßen Vögel sind in Neuseeland endemisch und gelten als gefährdet.
Die mittelgroßen Vögel sind in Neuseeland endemisch und gelten als gefährdet. Bild: Luc Hoogenstein/Forest and Bird/dpa
Die mittelgroßen Vögel sind in Neuseeland endemisch und gelten als gefährdet.
Die mittelgroßen Vögel sind in Neuseeland endemisch und gelten als gefährdet. Bild: Luc Hoogenstein/Forest and Bird/dpa

Spaß mit ernster Botschaft zum Artenschutz

Hinter dem Spaß stecke eine ernste Botschaft, sagte die Chefin von Forest and Bird, Nicola Toki. 80 Prozent der zehn bestplatzierten Arten seien gefährdet, zwei davon – der Kakapo (ein flugunfähiger Papagei) und der Karure (Chathamschnäpper) – sogar akut vom Aussterben bedroht. Der Karure landete in diesem Jahr auf Platz 3, der Kakapo auf Platz 4. Die Silbermedaille holte hingegen der Kea, ein ebenfalls gefährdeter Bergpapagei.

Neuseelandfalken jagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern.
Neuseelandfalken jagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern. Bild: Craig McKenzie/Forest and Bird/dpa
Neuseelandfalken jagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern.
Neuseelandfalken jagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern. Bild: Craig McKenzie/Forest and Bird/dpa

"Die Menschen verlieben sich in diese Vögel – und sobald sie ihre Geschichten kennen, kümmern sie sich um sie, setzen sich für sie ein und handeln", betonte Toki. 2023 hatte Neuseeland zum 100. Geburtstag von Forest and Bird sogar den Vogel des Jahrhunderts gekürt: den Haubentaucher mit leuchtenden Wangenfedern und kuriosem Balzverhalten - in seiner Heimat als Puteketeke bekannt. Damals hatte der britisch-amerikanische Moderator und Komiker John Oliver als Pate erfolgreich für den Vogel geworben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
26.09.2025
3 min.
Barça-Legende Busquets hört auf: Trete glücklich ab
Sergio Busquets ist ein Könner am Ball. (Archivbild)
Sergio Busquets streichelt förmlich mit seinem Fuß den Ball, spielt elegant. Er gehört mit Messi zur goldenen Generation von Barça. Jetzt hört er mit 37 Jahren auf.
27.09.2025
2 min.
Trainerwechsel bei Füllkrug-Club West Ham: Nuno übernimmt
Der Portugiese Nuno Espirito Santo folgt bei West Ham United als Coach auf Graham Potter.
West Ham United zieht nach einem schwachen Saisonstart Konsequenzen: Trainer Potter muss gehen. Das Team mit Niclas Füllkrug hat bereits einen neuen Coach.
Mehr Artikel