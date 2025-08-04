Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Wissenschaft
  • |

  • Forscher präsentieren urtümliches Meeresreptil aus Dino-Zeit

Die Illustration zeigt das Reptil Plesionectes longicollum, das zur Zeit der Dinosaurier durchs Meer schwamm.
Die Illustration zeigt das Reptil Plesionectes longicollum, das zur Zeit der Dinosaurier durchs Meer schwamm. Bild: Peter Nickolaus/dpa
Die Illustration zeigt das Reptil Plesionectes longicollum, das zur Zeit der Dinosaurier durchs Meer schwamm.
Die Illustration zeigt das Reptil Plesionectes longicollum, das zur Zeit der Dinosaurier durchs Meer schwamm. Bild: Peter Nickolaus/dpa
Wissenschaft
Forscher präsentieren urtümliches Meeresreptil aus Dino-Zeit
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit vier Paddeln durchs Urzeitmeer: Ein Fossil aus Süddeutschland stellt nach Angaben eines Forscherteams eine neue Tiergattung dar. Hervorstechend ist der lange Hals des Meeresreptils.

Bielefeld/Stuttgart.

Das Urtier war über drei Meter groß, hatte einen langen Hals und schwamm zur Zeit der Dinosaurier durchs Meer. Die gut erhaltenen Überreste des nun präsentierten Reptils wurden bereits vor Jahrzehnten in Baden-Württemberg entdeckt. Doch Sven Sachs, Gastwissenschaftler am Bielefelder Naturkunde-Museum, und ein Co-Autor haben das Fossil jetzt genau analysiert und ihre Ergebnisse im Journal "PeerJ" veröffentlicht.

Nach Angaben der Forscher lebte das Meerestier vor rund 183 Millionen Jahren und gehörte zu den Plesiosauriern, die sich mit vier paddelartigen Gliedmaßen durchs Wasser bewegten und daher auch Paddelechsen genannt werden. Diese starben zusammen mit den Dinosauriern vor 66 Millionen Jahren aus. 

Sehr guter Schwimmer

Sachs und Daniel Madzia von der Polnischen Akademie der Wissenschaften nannten die von ihnen klassifizierte Art Plesionectes longicollum. Das bedeute etwa "früher Schwimmer" (Plesionectes) mit "langem Hals" (longicollum), sagte Sachs der Deutschen Presse-Agentur und ergänzt: "Plesionectes war, wie alle Plesiosaurier, ein sehr guter Schwimmer, der sich wahrscheinlich primär von Fischen ernährt hat." 

Das Fossil des Reptils Plesionectes longicollum stammt aus einem Steinbruch in Baden-Württemberg.
Das Fossil des Reptils Plesionectes longicollum stammt aus einem Steinbruch in Baden-Württemberg. Bild: Sven Sachs/dpa
Das Fossil des Reptils Plesionectes longicollum stammt aus einem Steinbruch in Baden-Württemberg.
Das Fossil des Reptils Plesionectes longicollum stammt aus einem Steinbruch in Baden-Württemberg. Bild: Sven Sachs/dpa

Gefunden wurde das Fossil bereits 1978 in der bedeutenden Fossil-Lagerstätte bei Holzmaden, das etwa 35 Kilometer südöstlich von Stuttgart liegt. Es befindet sich laut Sachs seit Jahrzehnten im Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart. Das Fossil liegt nach Museumsangaben in der wissenschaftlichen Sammlung, die nur bei Sonderveranstaltungen wie dem "Tag der offenen Tür" für das Publikum geöffnet sei.

Der Hals misst über einen Meter

"Ich kannte den Fund schon lange", sagte Sachs. Ihm sei von Anfang an der lange Hals aufgefallen. Das gut erhaltene Skelett misst laut Studie 295 Zentimeter - 125 davon entfallen auf den Hals und 81 auf den Schwanz. "Das Skelett ist aber etwas zusammengeschoben und der Kopf ist nicht ganz vollständig. Das lebende Tier wird also etwa 3,5 Meter lang gewesen sein", so Sachs.

"Unsere detaillierte Untersuchung hat eine ungewöhnliche Kombination von Skelettmerkmalen aufgedeckt, die es klar von allen bisher bekannten Plesiosauriern unterscheidet", sagte Sachs. Daher sei eine Klassifizierung nicht nur als neue Art, sondern sogar als neue Gattung gerechtfertigt. 

Ein neues Puzzlestück der Evolution von Meeresreptilien

Andere Forscher hatten das Tier bereits früher untersucht und es für zu jung gehalten, um seine Art bestimmten zu können. Sachs betonte jedoch: "In den letzten Jahren hat sich unser Wissen über Wachstumsveränderungen im Skelett der Plesiosaurier vergrößert, sodass wir heute besser beurteilen können, welche anatomischen Merkmale sich eher wenig verändern und daher zur Unterscheidung von anderen Plesiosauriern herangezogen werden können." 

Im Schiefergebiet bei Holzmaden wurden bereits etliche Fossilien gefunden, darunter solche von fünf anderen Plesiosaurier-Arten. "Diese Entdeckung fügt ein weiteres Puzzlestück zur Entwicklungsgeschichte der marinen Ökosysteme in einer entscheidenden Phase der Erdgeschichte hinzu", erklärte Madzia. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
08:27 Uhr
2 min.
Wechsel mit Weitsicht: Torwart Ramaj denkt ans Nationalteam
Für eine Saison von Dortmund an Heidenheim ausgeliehen: Torhüter Diant Ramaj.
Torhüter Diant Ramaj erklärt die Hintergründe seiner Leihe vom BVB nach Heidenheim. Perspektivisch soll sie ihm auch in Dortmund helfen - und die Tür zur Nationalmannschaft öffnen.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
05.08.2025
5 min.
Wels und Co.: Wer schwimmt - außer mir - im Badesee?
Wer im See schwimmt, ist nie allein - im Gewässer sind auch viele Fische unterwegs.
Sobald Sie am See stehen, startet das Kopfkino, wer darin wohl lebt und beim Schwimmen nach Ihrem Zeh schnappen könnte? Ein Fisch-Experte verrät, wie häufig Begegnungen mit Wels, Hecht und Co. sind.
Interview: Ricarda Dieckmann, dpa
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
Mehr Artikel