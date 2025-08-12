Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Meeressäuger unter sich - Wale und Delfine können etwas miteinander anfangen.
Meeressäuger unter sich - Wale und Delfine können etwas miteinander anfangen. Bild: Wildlive Media/Griffith Universität/dpa
Meeressäuger unter sich - Wale und Delfine können etwas miteinander anfangen.
Meeressäuger unter sich - Wale und Delfine können etwas miteinander anfangen. Bild: Wildlive Media/Griffith Universität/dpa
Wissenschaft
Forscher: Wale und Delfine spielen miteinander
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Buckelwale zeigen Delfinen ihren Bauch und Delfine reiten auf den von Walen erzeugten Wellen: Eine Studie enthüllt regelmäßige und vor allem freundliche Begegnungen im Ozean zwischen den Tieren.

Brisbane.

Der Ozean ist zwar riesig, doch manchmal kreuzen sich die Wege seiner Bewohner – etwa die von Walen und Delfinen. Eine Studie von Forschern der australischen Griffith Universität liefert nun neue Einblicke, wie diese Begegnungen ablaufen.

Olaf Meynecke, Walforscher und Leiter des Whales & Climate Program, sowie Co-Autorin Olivia Crawley haben Fotos und Videos aus sozialen Medien ausgewertet, etwa Aufnahmen von Touranbietern zum Wale-Beobachten, von Hobby-Fotografen und Wissenschaftlern. Insgesamt wurden 199 Begegnungen zwischen 19 Bartenwal- und Delfinarten in 17 Ländern analysiert. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin "Discover Animals" veröffentlicht.

Die zentrale Erkenntnis: In etwa einem Viertel der Fälle handelt es sich um eine positive gegenseitige Interaktion – spielerisch oder freundlich, nicht einseitig oder störend. Besonders bei Buckelwalen, die als äußerst soziale Tiere gelten, zeigt sich das in der Körpersprache: Sie rollen sich auf die Seite, präsentieren ihren Bauch oder nähern sich langsam den Delfinen. "Da wird durchaus ein gewisses Interesse bekundet", sagt Meynecke der Deutschen Presse-Agentur.

Delfine suchen häufig die Nähe zum Kopf der Wale

Meist sind es die Delfine, die die Wale aufsuchen – besonders häufig in der Nähe des Wal-Kopfes. "Die Vermutung ist, dass die Delfine in Sichtweite der Wale bleiben, um von ihnen gesehen zu werden", erklärt Meynecke. "Die Tiere können sich bereits über Geräusche wahrnehmen, aber die visuelle Wahrnehmung scheint ebenfalls von Interesse zu sein."

Dank Technik – etwa Kameras, die an Walen befestigt werden – konnten die Forscher beobachten, dass Delfine den Walen teilweise bis auf den Meeresboden folgen und dabei auch Augenkontakt halten.

Gleichzeitig genießen die Delfine es von Zeit zu Zeit an der Seite des Wales "mitzureiten" – weniger als Transportmittel, sondern mehr ein spielerisches Verhalten, das ihnen offenbar Freude bereitet. "Es macht ihnen eindeutig Spaß, die Druckwelle des Wals zu nutzen, ähnlich wie Menschen beim Wellenreiten", sagt Meynecke.

Wale wollen auch mal ihre Ruhe

Doch das Zusammenspiel ist nicht immer harmonisch: In Zeiten von Nahrungskonkurrenz können Wale mit Schwanzschlägen signalisieren, dass sie Abstand wünschen. In dem Fall ist der Bedarf nach Gesellschaft eher gering. Begegnungen dieser Art kamen jedoch vergleichsweise selten vor.

Delfine scheinen besonders dann Interesse zu zeigen, wenn es unter den Walen zu Auseinandersetzungen kommt. Laut den Forschern bleiben die Delfine besonders dann gerne in der Nähe, wenn viel passiert – etwa, wenn Wale miteinander kämpfen oder Kälber dabei sind. Dann beobachten die Delfine die Szenen sehr genau, ohne sich jedoch einzumischen.

Interaktion könnte Kreativität fördern

Auch wenn viele Begegnungen neutral ausfielen, reagierten Wale in zahlreichen Fällen positiv auf ihre neugierigen Gefährten – ein Zeichen, dass sie das Zusammensein genießen könnten. Warum sich die Tiere so begegnen, ist noch nicht vollständig geklärt. "Es könnte tatsächlich Unterhaltung sein", sagt Meynecke und weist darauf hin, dass Buckelwale schon öfter beobachtet wurden, wie sie mit Seetang spielen und ihn auf ihrem Kopf balancieren – was mitunter als Ausdruck von Kreativität und Spaß gewertet wird.

Eine Theorie: Interaktionen mit Delfinen stellen eine Form von sozialem Spiel dar, das Kreativität fördern. "Wie auch beim Menschen braucht das Gehirn gerade bei intelligenten Wesen Phasen der Kreativität", erklärt Meynecke. Dieses "Spiel" könnte damit eine Funktion für die sozialen und kognitiven Fähigkeiten der Meeressäuger erfüllen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
29.07.2025
4 min.
Aus Sydney direkt zu den Buckelwalen
Ein Buckelwal taucht aus dem Wasser: Von Mai bis November lassen sich die Giganten vor Australiens Ostküste beobachten.
Vom Stadtzentrum der australischen Metropole legen Boote zu Walbeobachtungstouren ab. Und für alle, die das Meer fürchten: Es gibt auch Orte, wo sich die Giganten von Land aus sehen lassen.
Chiara Holzhäuser, dpa
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
2 min.
Delfine gestört: Jetski-Fahrern droht hohe Geldbuße
In Australien müssen Jetski-Fahrer großen Abstand zu Meeressäugern halten. (Symbolbild)
Zwei Jetski-Fahrer stören vor der australischen Südküste eine Delfinschule. Aber in Down Under gelten strenge Tierschutzregeln: Den Männern droht eine hohe Geldstrafe - oder sogar Haft.
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel