Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Wissenschaft
  • |

  • Fossilienfund in Argentinien: Einer der ältesten Dinosaurier

Künstlerische Darstellung des Dinosauriers Huayracursor jaguensis
Künstlerische Darstellung des Dinosauriers Huayracursor jaguensis Bild: Jorge Blanco/CONICET Argentina/dpa
Knochen des Dinosauriers Huayracursor jaguensis
Knochen des Dinosauriers Huayracursor jaguensis Bild: ---/CONICET Argentina/dpa
Nachbildung des Dinosauriers Huayracursor jaguensis
Nachbildung des Dinosauriers Huayracursor jaguensis Bild: ---/CONICET Argentina/dpa
Künstlerische Darstellung des Dinosauriers Huayracursor jaguensis
Künstlerische Darstellung des Dinosauriers Huayracursor jaguensis Bild: Jorge Blanco/CONICET Argentina/dpa
Knochen des Dinosauriers Huayracursor jaguensis
Knochen des Dinosauriers Huayracursor jaguensis Bild: ---/CONICET Argentina/dpa
Nachbildung des Dinosauriers Huayracursor jaguensis
Nachbildung des Dinosauriers Huayracursor jaguensis Bild: ---/CONICET Argentina/dpa
Wissenschaft
Fossilienfund in Argentinien: Einer der ältesten Dinosaurier
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Hochanden Argentiniens ist Forschenden ein seltener Fund gelungen: Ein fast vollständiges Dinosaurierskelett liefert neue Hinweise auf die Anfänge der größten Landtiere der Erde.

La Rioja.

In Argentinien haben Wissenschaftler ein fast vollständiges Skelett eines der ältesten bekannten Dinosaurier gefunden. Das Fossil des Tieres, das vor rund 230 Millionen Jahren lebte, stammt aus den Anden der Provinz La Rioja im Nordwesten des Landes und wird in der Fachzeitschrift "Nature" beschrieben. "Nur selten im Leben kann man sagen, dass man völlig neue Fundorte entdeckt hat - mit einer außergewöhnlich gut erhaltenen und reichen Tierwelt", sagte Co-Autor Agustín Martinelli vom argentinischen Nationalrat für wissenschaftliche und technologische Forschung (Conicet). 

Die neue Art trägt den Namen Huayracursor jaguensis - eine Hommage an den Wind, "huayra" in der Sprache der indigenen Völker der Anden, und an das nahe Dorf Jagüé. Sie gehört zu den frühen Sauropodomorphen, einer Gruppe pflanzenfressender Langhals-Dinosaurier. Zu dieser Gruppe zählen auch die erst später entstandenen Riesen wie etwa der mehr als 30 Meter lange Gigant Argentinosaurus.

Region in den Anden besonders fossilreich

"Huayracursor ist neuartig, weil er zwei entscheidende Merkmale aufweist: einen deutlich längeren Hals und eine größere Körpergröße als die meisten seiner Zeitgenossen", erklärte Conicet-Forscher Martín Hechenleitner. Gefunden wurden Teile des Schädels, eine vollständige Wirbelsäule bis zur Schwanzspitze sowie fast komplette Vorder- und Hinterbeine. Das Tier war rund zwei Meter lang und wog etwa 18 Kilogramm - etwa doppelt so viel wie ähnliche Arten aus derselben Epoche.

Nachbildung des Dinosauriers Huayracursor jaguensis
Nachbildung des Dinosauriers Huayracursor jaguensis Bild: ---/CONICET Argentina/dpa
Nachbildung des Dinosauriers Huayracursor jaguensis
Nachbildung des Dinosauriers Huayracursor jaguensis Bild: ---/CONICET Argentina/dpa

Der Fundort in über 3.000 Metern Höhe in der Quebrada de Santo Domingo im Nordwesten Argentiniens gilt als besonders fossilreich. Dort fanden Forscher in den vergangenen Jahren bereits mehrere frühe Dinosaurierarten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
3 min.
Brauner Zwerg: Polarlichter auf einem kuriosen Himmelskörper
Künstlerische Darstellung des Braunen Zwerges SIMP-0136
Der Braune Zwerg SIMP-0136 ist ein Himmelsobjekt zwischen Planet und Stern. Mit dem neuen Weltraumteleskop haben Forscher auf dem Braunen Zwerg nun ein kurioses Phänomen erspäht.
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
13:08 Uhr
4 min.
Foto-App am Mac: Vier Tipps für gut sortierte Bilder
Gut sortiert: Mit dem kleinen "i"-Symbol oben rechts in der Menüleiste lässt sich ein Fenster mit grundlegenden Bildinformationen öffnen. Und schon kann man der Bildersammlung mit Titeln etwas Ordnung geben.
Bilder am Computer sortieren ist eigentlich ganz einfach. Man kann ja für jede Reise einen Ordner anlegen - oder? Apples Fotos-App hat da ein paar schlauere Werkzeuge für die eigene Fotosammlung.
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
13.10.2025
2 min.
Forscher warnen: Kipppunkte der Erde rücken bedrohlich näher
Der Amazonas gehört zu den gefährdeten Systemen.
Korallenriffe sind fast verloren, der Amazonas wankt: Forschende warnen vor Domino-Effekten, die unser Leben und die Natur unumkehrbar verändern könnten.
Mehr Artikel