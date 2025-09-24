Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Wissenschaft
  • |

  • Hitzewellen und Sturmfluten werden in Deutschland zunehmen

Die Experten befürchten, dass es in Zukunft mehr Hitzewellen und heftigere Sturmfluten geben wird.
Die Experten befürchten, dass es in Zukunft mehr Hitzewellen und heftigere Sturmfluten geben wird. Bild: David Hammersen/dpa
Die Experten befürchten, dass es in Zukunft mehr Hitzewellen und heftigere Sturmfluten geben wird.
Die Experten befürchten, dass es in Zukunft mehr Hitzewellen und heftigere Sturmfluten geben wird. Bild: David Hammersen/dpa
Wissenschaft
Hitzewellen und Sturmfluten werden in Deutschland zunehmen
Carola Große-Wilde, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch in Deutschland gibt es Experten zufolge mehr Extremwetterereignisse wie Hitzewellen und Sturmfluten. Warum Experten trotzdem zu mehr Zuversicht raten.

Hamburg.

Waldbrände, Hitzewellen, Überflutungen: Experten haben beim 15. Extremwetterkongress in Hamburg vor den Folgen des Klimawandels gewarnt und zum Handeln aufgerufen. "Die Beschleunigung der globalen Erwärmung ist derart schnell, dass wir aus der Klimakurve fliegen", sagte Frank Böttcher, Vorsitzender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und Veranstalter des Kongresses, zum Auftakt der Tagung. "Wir müssten dringend auf die Bremse treten, doch emittieren wir weiterhin viel zu viel CO2. Wir müssen jetzt mit einer Welt denken und planen, in der wir 2050 bereits die 3-Grad-Grenze überschreiten", warnte der Meteorologe.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist zu einer Neubewertung hinsichtlich des Entwicklungstrends der Temperaturen in Deutschland gekommen. "Wir beobachten eine beispiellose Häufung von Wärmerekordjahren mit Blick auf das zurückliegende Jahrzehnt", sagte Tobias Fuchs, Vorstandsmitglied beim Deutschen Wetterdienst. "Der Klimawandel beschleunigt sich – und mit ihm nehmen Wetterextreme wie Hitzewellen und Trockenphasen spürbar zu." Besonders in Städten würden die Belastungen für die Menschen immer größer. "Deshalb brauchen wir entschlossenes Handeln: Klimaschutz, um die Erderwärmung zu bremsen, und gleichzeitig Anpassung, um die Folgen besser bewältigen zu können", meinte der Experte.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit mehr Hitzewellen in Deutschland. (Symbolfoto)
Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit mehr Hitzewellen in Deutschland. (Symbolfoto) Bild: Uli Deck/dpa
Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit mehr Hitzewellen in Deutschland. (Symbolfoto)
Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit mehr Hitzewellen in Deutschland. (Symbolfoto) Bild: Uli Deck/dpa

Schmelze der Alpengletscher hat sich weiter beschleunigt

Mit den steigenden Temperaturen hat sich die Schmelze der Alpengletscher in diesem Sommer weiter beschleunigt, berichtete Gudrun Mühlbacher, Leiterin des Regionalen Klimabüros München Deutscher Wetterdienst. "Das Alpenklima war im Winterhalbjahr 2024/25 in den Zentral- und Ostalpen ausgesprochen niederschlags- und schneearm. Die Anzahl der Schneedeckentage war meist um 10 bis 40 Prozent geringer als in einem durchschnittlichen Winter. Die Temperatur war aufgrund vieler Inversionswetterlagen oberhalb von 1000 Metern um bis zu 2 Grad wärmer als im Klimamittel."

Auch in der Arktis gebe es einen raschen Klimawandel. Hier stiegen die regionalen Temperaturen drei- bis viermal so schnell an wie im globalen Mittel, berichtete Luisa von Albedyll, Meereisphysikerin vom
Alfred-Wegener-Institut (AWI). Die Folge: Das Meereis werde dünner und verschwinde im Sommer an manchen Stellen ganz. Die starken Veränderungen in der Arktis führten auch dort zu neuen Extremen: Es häuften sich starke Stürme, Regenfälle und Temperaturen über dem Gefrierpunkt. 

Die Wetterexperten rechnen mit heftigeren Sturmfluten an Nord- und Ostsee. (Archivfoto)
Die Wetterexperten rechnen mit heftigeren Sturmfluten an Nord- und Ostsee. (Archivfoto) Bild: Frank Molter/dpa
Die Wetterexperten rechnen mit heftigeren Sturmfluten an Nord- und Ostsee. (Archivfoto)
Die Wetterexperten rechnen mit heftigeren Sturmfluten an Nord- und Ostsee. (Archivfoto) Bild: Frank Molter/dpa

Hitzewellen nehmen zu, Sturmfluten werden heftiger

Auch an Nordsee und Ostsee veränderten sich die Bedingungen in einem nie
dagewesenen Tempo. "Die Nordsee war im Frühjahr und Sommer 2025 so warm wie nie seit Beginn der Messungen", sagte Helge Heegewaldt, Präsident des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). In der Ostsee bei Kiel habe eine marine Hitzewelle über 55 Tage gedauert – mit Temperaturen von mehr als 4 Grad über dem langjährigen Mittel. "Das ist ein klares Zeichen des Klimawandels. Unsere Meere erwärmen sich immer weiter – mit weitreichenden Folgen", sagte der Experte. 

Der Meeresspiegel in Cuxhaven sei seit 1900 bereits um mehr als 25 Zentimeter gestiegen, in Warnemünde um mehr als 20 Zentimeter. "Dadurch erhöhen sich die Wasserstände an unseren Küsten deutlich. Auch Sturmfluten werden vor diesem Hintergrund heftiger ausfallen", warnte Heegewaldt. 

Nicht aufgeben, bevor man richtig angefangen hat

Der Meteorologe Sven Plöger warnte davor, trotz der schlechten Nachrichten den Mut und die Zuversicht zu verlieren. "Denn die Hoffnung aufgeben, ist die schlechteste Lösung", sagte der Buchautor. Gesellschaften seien dann besonders anpassungsfähig, wenn sie sich nicht von Angst, sondern von Zuversicht leiten ließen. "Nicht aufgeben, bevor man richtig angefangen hat! Immer häufiger höre ich den demotivierten Satz "Das schaffen doch sowieso nicht mehr!" So auf die Welt zu blicken, endet schnell in einer sich selbst erfüllenden Prognose", meinte der Meteorologe. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
02.09.2025
3 min.
Bundesamt: Nordsee im Sommer überdurchschnittlich warm
Nicht nur die Durchschnittstemperaturen von Nord- und Ostsee nehmen zu, auch marine Hitzewellen kommen häufiger vor. (Symbolbild)
Im Sommer erreichte die Nordsee durchschnittlich 15,7 Grad und war damit extrem warm. Auch im Frühjahr waren die Temperaturen sehr hoch. Ähnlich sieht es in der Ostsee aus - für Experten ein Zeichen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
10.09.2025
3 min.
Klimawandel maßgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich
Ein Straßenverkäufer verkauft Wasserflaschen während einer Hitzewelle. (Archivbild)
Der Klimawandel hat sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Intensität von Hitzewellen erhöht. Wie genau, das hat ein Forschungsteam nun analysiert.
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
Mehr Artikel