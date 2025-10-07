Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Grippeimpfung holt man sich einmal im Jahr im Herbst (Symbolbild).
Die Grippeimpfung holt man sich einmal im Jahr im Herbst (Symbolbild). Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Wissenschaft
Impfungen am 8. Oktober bis spät am Abend möglich
Im Arbeitsalltag fehlt oft Zeit für Arzttermine. Die jährliche Impfung gegen Grippe und Corona sollten Risikogruppen trotzdem nicht verpassen. Ein extra Angebot soll helfen.

Berlin.

Zahlreiche Arztpraxen und Apotheken in Deutschland laden am 8. Oktober zur "Langen Nacht des Impfens" ein. Bis zu später Stunde ist es an dem Tag möglich, sich gegen Corona und Grippe impfen zu lassen. Deutschlandweit nehmen mehr als 350 Einrichtungen teil, wie der offiziellen Website zu entnehmen ist. 

Die Aktion findet das dritte Jahr in Folge statt. Ziel ist es, auf die anstehende Impfsaison aufmerksam zu machen und die Impfquoten in Deutschland zu erhöhen. Insbesondere bei der Grippe sind die Quoten niedrig. Nach Daten des Robert Koch-Instituts waren in der Saison 2023/2024 nur etwa 38 Prozent der über 60-Jährigen gegen Influenza geimpft. Ziel der Weltgesundheitsbehörde (WHO) ist in dieser Altersgruppe eine Quote von 75 Prozent. Auch bei den Covid-19-Auffrischimpfungen bestehen Experten zufolge große Lücken.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine jährliche Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 und Influenza unter anderem Menschen ab 60 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen. Eine Impfung wirke wie ein Schutzschild, erklärte kürzlich Johannes Nießen, kommissarischer Leiter des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit. "Sie senkt das Risiko schwerer Verläufe deutlich und kann so im Ernstfall Leben retten." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
