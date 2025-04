Internationale Raumstation flog 150.000 Mal um die Erde

In 400 Kilometer Höhe zieht die ISS als Außenposten der Menschheit ihre Bahn. Dabei kommen viele Flugkilometer zusammen - und eine besondere Zahl an Erdumrundungen.

Moskau.

Die Internationale Raumstation ISS hat nach russischen Angaben die Erde 150.000 Mal umrundet. Als Jubiläumsrunde wertete die Raumfahrtbehörde Roskosmos den Flug von der Insel Sumatra in Indonesien immer ostwärts bis wieder in den Indischen Ozean von 11.32 Uhr bis 13.05 Uhr MEZ am Dienstag.

In den mehr als 26 Jahren seit dem Start des ersten Moduls 1998 habe die Raumstation 6,4 Milliarden Kilometer zurückgelegt, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. "Das ist 30 Mal mehr als die durchschnittliche Entfernung von der Erde zum Mars, 4 Mal so viel wie von der Erde zum Saturn und fast so weit bis zu Pluto", teilte Roskosmos in Moskau mit.

Bei der Internationalen Raumstation arbeiten Russland, die USA, Kanada, Japan und die Europäische Raumfahrtagentur ESA zusammen. Das wissenschaftliche Großprojekt läuft trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine weiter. Die Station fliegt im All in etwa 400 Kilometern Höhe um die Erde.

In der Nacht auf Donnerstag MEZ soll ein Dragon-Raumschiff aus den USA starten und die nächste Langzeitbesatzung zur ISS bringen. Einige Tage später soll diese Kapsel auch die US-Astronauten Suni Williams und Butch Wilmore zur Erde zurückbringen. Sie hatten seit Juni 2024 wegen technischer Probleme ihres Starliner-Raumschiffs einen ungeplant langen Aufenthalt im All verbracht. (dpa)