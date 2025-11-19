Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Es handelt sich um einen seltenen interstellaren Kometen.
Es handelt sich um einen seltenen interstellaren Kometen. Bild: Gianluca Masi/AP/dpa
Wissenschaft
Interstellarer Besucher: Neue Bilder von Komet 3I/Atlas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Komet 3I/Atlas fasziniert Forscher auf der ganzen Welt. Die Nasa sammelt deswegen so viele Daten über den interstellaren Besucher wie möglich - und hat jetzt neue Bilder veröffentlicht.

Washington.

Der Komet 3I/Atlas, das dritte bekannte interstellare Objekt im Sonnensystem, wird von Forschern und Forscherinnen weltweit nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa mit einer "bislang beispiellosen sonnensystemweiten Beobachtungskampagne" untersucht. Bislang hätten unter anderem bereits zwölf Teleskope und Sonden der Nasa Aufnahmen von dem Kometen machen können und weitere seien geplant, teilte die US-Raumfahrtbehörde bei einer Pressekonferenz mit. 

Bislang ist vieles noch unklar über den ziemlich großen, von Gas und Staub umhüllten interstellaren Gast, der rasend schnell durch unser Sonnensystem unterwegs ist. Am nächsten soll der Komet unserem Planeten am 19. Dezember kommen, wenn er sich auf 270 Millionen Kilometer annähert. Zum Vergleich: Die mittlere Distanz von der Erde zur Sonne beträgt etwa 150 Millionen Kilometer. Eine Gefahr für die Erde stellt der Komet den Wissenschaftlern zufolge nicht dar.

Einen ersten Besucher aus einem anderen Sonnensystem, der eindeutig als solcher identifiziert worden ist, fanden Fachleute 2017. 1I/'Oumuamua, ein zigarrenförmiges, etwa 400 Meter langes Objekt war damals in nur einem Viertel der Erdentfernung an der Sonne vorbeigeflogen. 2019 folgte dann ein weiterer Gast aus der Ferne: 2I/Borisov. (dpa)

