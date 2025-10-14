Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Wissenschaft
  • |

  • Kampf gegen Krebs - WHO wirbt für konsequente Alkoholpolitik

Die WHO Europa wirbt im Kampf gegen Krebs für eine kluge Alkoholpolitik. (Illustration)
Die WHO Europa wirbt im Kampf gegen Krebs für eine kluge Alkoholpolitik. (Illustration) Bild: Robert Michael/dpa
Die WHO Europa wirbt im Kampf gegen Krebs für eine kluge Alkoholpolitik. (Illustration)
Die WHO Europa wirbt im Kampf gegen Krebs für eine kluge Alkoholpolitik. (Illustration) Bild: Robert Michael/dpa
Wissenschaft
Kampf gegen Krebs - WHO wirbt für konsequente Alkoholpolitik
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nirgends auf der Welt trinken die Menschen so viel Alkohol wie in der EU. Das hat erhebliche gesundheitliche Folgen. Die WHO hat daher eine klare Botschaft an die zuständigen Regierungen.

Kopenhagen/Lyon.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO wirbt im Kampf gegen Zehntausende Krebserkrankungen in Europa für entschiedene politische Maßnahmen gegen Alkohol. "Eine konsequente Alkoholpolitik gehört zu den klügsten Investitionen, die man tätigen kann", teilten das WHO-Regionalbüro Europa und die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) anlässlich der Veröffentlichung eines umfassenden Berichts zur Krebsprävention mit. Eine solche Politik rette Leben, spare Geld und zeige zudem schon innerhalb weniger Jahre ihre Wirkung.

Die Europäische Union ist nach WHO-Angaben die Subregion mit dem höchsten Alkoholkonsum der Erde und noch dazu eine, in der Krebs mittlerweile als die häufigste Todesursache gilt. Im Vergleichsjahr 2020 hat Alkohol in der EU demnach schätzungsweise 111.300 neue Krebsfälle verursacht, darunter Zehntausende Fälle von Darm-, Brust- und Mundhöhlenkrebs. In fast sieben von zehn Fällen sind Männer davon betroffen. Hinzu kämen Milliardenkosten für die EU-Länder.

Alkoholbesteuerung und weniger Werbung 

In dem neuen Bericht wirft die in Lyon ansässige WHO-Einrichtung IARC nun erstmals einen genaueren Blick auf die Vorbeugung von alkoholbedingten Krebserkrankungen, zu denen die Experten mindestens sieben verschiedene Krebsarten zählen. Die Ergebnisse des Berichts ließen keine Zweifel, hieß es von der in Kopenhagen ansässigen WHO Europa: "Alkoholbesteuerung, eingeschränkte Verfügbarkeit und strenge Vermarktungsverbote verringern den Alkoholkonsum auf Bevölkerungsebene und verringern damit wiederum die Krebsbelastung." 

Zu den geeigneten Maßnahmen zählten die Experten auch die Anhebung des Mindestalters für den Kauf und den Konsum alkoholischer Getränke sowie staatliche Monopole zur Kontrolle des Alkoholverkaufs. Trotz wachsender Belege für die Effektivität solcher Maßnahmen werde davon in Europa nach wie vor zu wenig Gebrauch gemacht.

Alkohol als "Kulturerbe"?

Die WHO zählt mehr als 50 Länder zur Region Europa, darunter die EU und Staaten östlich davon bis hinein nach Zentralasien. Diese Region und davon insbesondere die Länder der Subregion EU zahlten einen zu hohen Preis für Alkohol in Form von vermeidbaren Krebserkrankungen, zerrütteten Familien sowie Milliardenkosten für die Steuerzahler, monierte Gundo Weiler, der Direktor für Prävention und Gesundheitsförderung bei der WHO Europa.

"Manche bezeichnen Alkohol als "Kulturerbe", aber Krankheit, Tod und Behinderung sollten nicht als Teil der europäischen Kultur normalisiert werden", kritisierte Weiler. "Die WHO-Region Europa kann sich nicht die Illusion leisten, dass Alkoholkonsum harmlos sei." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
07:10 Uhr
6 min.
Wie weiter mit Wehrdienst und erstarkter AfD? Das fordert Michael Kretschmer bei Sandra Maischberger
Michael Kretschmer am späten Mittwochabend im Gespräch mit ARD-Talkerin Sandra Maischberger.
In der Bundesregierung gibt es Knatsch um den neuen Wehrdienst und die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern treiben manchem angesichts der starken AfD den Angstschweiß auf die Stirn. Sachsens Landesvater war deshalb zu Gast in der ARD.
Patrick Hyslop
13.10.2025
3 min.
WHO: Antibiotikaresistenz steigt weltweit deutlich an
Die Resistenz von Bakterien gegen Antibiotika nimmt stark zu (Symbolbild)
Die Antibiotika-Resistenz schreitet schneller voran als die medizinische Entwicklung. Neue WHO-Zahlen zeigen bedenkliche Trends und große regionale Unterschiede. Was tun?
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
15.10.2025
2 min.
Kommission: EU plant kein Verbot von Filterzigaretten
Zigarettenrauchen kann Krebs und andere Krankheiten hervorrufen. (Symbolbild)
Sollen die gesundheitsschädlichen Filterzigaretten in der EU verboten werden? Die Kommission sagt, sie plane keinen Vorstoß in diese Richtung.
Mehr Artikel