Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zurzeit gibt es mehr als 100.000 Kraniche im ganzen Land. (Archivbild)
Zurzeit gibt es mehr als 100.000 Kraniche im ganzen Land. (Archivbild) Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Zurzeit gibt es mehr als 100.000 Kraniche im ganzen Land. (Archivbild)
Zurzeit gibt es mehr als 100.000 Kraniche im ganzen Land. (Archivbild) Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Wissenschaft
Mehr als 100.000 Kraniche sind gerade in Deutschland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kraniche sammeln sich derzeit in großer Zahl in Deutschland – doch wann starten sie ihre Reise gen Süden? Das Wetter spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Berlin.

Die Temperaturen sinken und zahlreiche Kraniche ziehen wieder durchs Land. Anfang der Woche gab es den ersten großen Weiterzug der großen Vögel in Deutschland, wie ein Sprecher des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Mehr als 20.000 der Tiere seien am Montag über Hessen in Richtung Frankreich geflogen. "Jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht", sagte Sprecher Helge May. "Das hängt ein bisschen vom Wetter ab." 

Viele Kraniche sammeln sich aber auch noch an Rastplätzen im ganzen Land. Mehr als 100.000 Kraniche befinden sich demnach derzeit in Deutschland. Im Flug bilden die mehr als einen Meter großen Vögel - Fachname Grus grus - eine V-förmige Formation mit kräftigen, erfahrenen Tieren an der Spitze.

Zwei Hauptrouten

"Die meisten Zugmeldungen über Deutschland erhalten wir ab Ende Oktober und in den ersten beiden Novemberwochen", sagte Günter Nowald, Leiter des Nabu-Erlebniszentrums Kranichwelten in Mecklenburg-Vorpommern. Eine genauere Prognose könne man nicht stellen. 

In Deutschland gibt es nach Nabu-Angaben zwei Hauptzugrouten, von denen einer durch Hessen und weiter über Rheinland-Pfalz und das Saarland nach Frankreich führt. Die andere führt von Niedersachsen durch Nordrhein-Westfalen. Insgesamt seien es schätzungsweise 400.000 der Tiere, die Stück für Stück über mehrere Wochen über ganz Deutschland fliegen. 

Die meisten Vögel treffen sich dann in der Champagne am Stausee Lac du Der-Chantecoq - laut Nabu dem größten Kranichrastplatz Frankreichs. Eine dritte, etwas schwächer beflogene Route, führe in Ost-West-Richtung durch den Süden von Bayern und Baden-Württemberg und münde größtenteils ebenfalls an dem französischen Stausee. Danach gehe es weiter gen Süden. "Das Hauptüberwinterungsgebiet ist dann die Extremadura in Spanien", so Nowald.

Schätzungsweise 400.000 Kraniche fliegen laut Nabu über mehrere Wochen hinweg über ganz Deutschland. (Archivbild)
Schätzungsweise 400.000 Kraniche fliegen laut Nabu über mehrere Wochen hinweg über ganz Deutschland. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Schätzungsweise 400.000 Kraniche fliegen laut Nabu über mehrere Wochen hinweg über ganz Deutschland. (Archivbild)
Schätzungsweise 400.000 Kraniche fliegen laut Nabu über mehrere Wochen hinweg über ganz Deutschland. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa

Ideal: Rückenwind und Hochdruckgebiet

Wann die Tiere sich auf den Weg Richtung Süden machen, hängt unter anderem vom Wetter ab. An einer der vier großen Rastregionen, der Vorpommerschen Küste, wurden vor Kurzem an einem Wochenende rund 23.000 Kraniche gezählt, erklärte Nowald. Vor zwei Jahren seien es zur gleichen Zeit 60.000 gewesen. "Das lag und liegt vermutlich daran, dass wir sehr, sehr viele und starke Stürme aus südwestlichen Richtungen hatten", so Nowald. Dann würden die Tiere aus Skandinavien entsprechend warten, um die Ostsee sicher überqueren zu können. Als der Wind nachließ, seien die Kraniche direkt an die Vorpommersche Küste gekommen.

"Als Massenzugtage gibt es wirklich die Tage, wenn Rückenwind für die Kraniche vorherrscht, gepaart mit einem Hochdruckgebiet", erklärte er. Das sei dann unter anderem ein Zeichen für die Kraniche, weiterzuziehen. Ein weiterer Faktor sei die Verfügbarkeit von Nahrung in den Rastregionen, die jedes Jahr anders aussehe.

Und wann kommen die Kraniche zurück? 

Laut Nabu beginnt die Rückkehr nach Deutschland Mitte Januar/Anfang Februar. Das Zuggeschehen liege unter anderem durch den Klimawandel inzwischen rund zwei Wochen früher als vor 15 Jahren. Allerdings verzichten bedingt durch den Klimawandel immer mehr Kraniche auf den kräftezehrenden Weiterzug - und überwintern in Deutschland. Im vergangenen Winter seien es mindestens 10.000 Wintergäste gewesen, die nicht aus Deutschland weitergezogen sind, hieß es vom Nabu. "Das ist nur ein Bruchteil des Gesamtbestandes, doch der Anteil wächst." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:47 Uhr
1 min.
Technischer Defekt löst Feuer in Autohaus aus
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden.
Feueralarm in Paunsdorf: Ein Autohaus brennt, rund 50 Feuerwehrleute löschen den Brand. Ein Brandspezialist findet die Ursache recht schnell.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
09.10.2025
2 min.
Vogel des Jahres: Rebhuhn in Sachsen kurz vor dem Aussterben
Das Rebhuhn ist ein Bodenbrüter. (Archivbild)
Das Rebhuhn ist der Vogel des Jahres 2026. Doch in Sachsen ist es schwer, die Tiere im Freien zu finden. Denn sie leben hier nur noch vereinzelt.
14:49 Uhr
2 min.
„Bad Elster blüht“: So verschönern Bewohner ihr Wohnumfeld
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg.
Eine Pflanzaktion mit Anwohnern im Wohngebiet Am Kuhberg in Bad Elster soll das Umfeld verschönern. Familien und Kinder waren begeistert bei der Sache.
Christian Schubert
09.10.2025
2 min.
Bedrohtes Rebhuhn zum Vogel des Jahres 2026 gewählt
Das in seinem Bestand gefährdete Rebhuhn ist zum Vogel des Jahres gewählt worden. (Archivbild)
Das Rebhuhn gilt an vielen Orten in Deutschland als bedroht. Nun ist es erneut zum Vogel des Jahres gekürt worden. In diesem Jahr haben bei der Abstimmung so viele Menschen mitgemacht wie noch nie.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel