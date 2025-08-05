Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nasa-Chef Duffy hat sich zu weiteren Mond-Plänen geäußert. (Archivbild)
Nasa-Chef Duffy hat sich zu weiteren Mond-Plänen geäußert. (Archivbild) Bild: epa Aaron M. Sprecher/epa/dpa
Nasa-Chef Duffy hat sich zu weiteren Mond-Plänen geäußert. (Archivbild)
Nasa-Chef Duffy hat sich zu weiteren Mond-Plänen geäußert. (Archivbild) Bild: epa Aaron M. Sprecher/epa/dpa
Wissenschaft
Nasa plant Atomreaktor auf dem Mond
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die US-Raumfahrtbehörde will zurück auf den Mond. Und hat einem Medienbericht zufolge einen ungewöhnlichen Plan. Jetzt hat sich auch Nasa-Chef Duffy dazu geäußert.

Washington/Moskau.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa plant einem Medienbericht zufolge den Bau eines Atomreaktors auf der Mondoberfläche. "Wir werden jetzt über die Forschung hinausgehen und haben die Anweisung gegeben, loszulegen", sagte Nasa-Chef Sean Duffy nachdem er bei einer Veranstaltung, bei der es eigentlich um Drohnen ging, auf einen entsprechenden Bericht der US-Nachrichtenseite "Politico" angesprochen wurde - und schien den Bericht damit zu bestätigen. "Lasst uns anfangen, unsere Technologie anzuwenden, um uns darauf hinzubewegen, dies zur Realität zu machen." 

Laut internen Dokumenten, die der US-Nachrichtenseite "Politico" vorliegen, soll die Raumfahrtbehörde innerhalb von 60 Tagen konkrete Vorschläge aus der Industrie für einen 100-Kilowatt-Reaktor einholen, der bis 2030 in Betrieb gehen soll. Die Pläne soll Nasa-Chef Sean Duffy demnach in den kommenden Tagen bekanntgeben. Bei seinen ersten öffentlichen Äußerungen dazu blieb er allerdings vage, nannte keine Details und sprach zudem auch über den Einsatz von Solarenergie. 

US-Präsident Donald Trump hatte Verkehrsminister Duffy erst vor wenigen Wochen zumindest vorübergehend zusätzlich zum Nasa-Chef ernannt, nachdem die Ernennung von Weltraum-Tourist Jared Isaacman sich im Streit mit Tech-Milliardär Elon Musk zerschlagen hatte. 

Die Nasa steht im Mond-Wettbewerb mit China und Russland

Hintergrund der Pläne für den Atomreaktor auf dem Mond ist der wachsende Wettbewerb mit China. Die zweitgrößte Volkswirtschaft plant um dieselbe Zeit ihre erste bemannte Mondmission. In dem Nasa-Papier wird gewarnt, dass die erste Nation mit einem funktionsfähigen Reaktor auf dem Mond eine "Ausschlusszone" ausrufen könnte – mit erheblichen Nachteilen für die USA.

Die USA wollen zurück auf den Mond: Mit dem "Artemis"-Programm sollen 2027 erstmals wieder Astronauten auf dem Erdtrabanten landen. (Archivbild)
Die USA wollen zurück auf den Mond: Mit dem "Artemis"-Programm sollen 2027 erstmals wieder Astronauten auf dem Erdtrabanten landen. (Archivbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Die USA wollen zurück auf den Mond: Mit dem "Artemis"-Programm sollen 2027 erstmals wieder Astronauten auf dem Erdtrabanten landen. (Archivbild)
Die USA wollen zurück auf den Mond: Mit dem "Artemis"-Programm sollen 2027 erstmals wieder Astronauten auf dem Erdtrabanten landen. (Archivbild) Bild: Jens Büttner/dpa

Tatsächlich ist die Idee eines Atomreaktors auf dem Mond keine neue: Russland hatte die Idee schon vor vielen Jahren ins Spiel gebracht. Die Russen wollen nach Angaben der Moskauer Raumfahrtbehörde Roskosmos gemeinsam mit China auf dem Mond zunächst eine Anlage für Nuklear-Energie aufstellen.

Die Vorbereitungen dafür sind demnach bereits im Gange, getestet werden soll die Anlage zuerst auf der Erde und 2036 dann auf den Mond gebracht werden. Erst danach soll dort der Bau eines Atomkraftwerks beginnen – am Mondkrater Peary. Zur Energiegewinnung sollen zunächst auch Solaranlagen genutzt werden.

"Ziel ist es, das erste Atomkraftwerk auf dem Mond zu bauen – als Fundament für künftige Mondbasen", sagte Roskosmos-Chef Dmitri Bakanow im Juni. Sein Amtsvorgänger Juri Borissow hatte im vorigen Jahr noch einen Zeitrahmen von 2033 bis 2035 genannt. 

Nasa forscht bereits an einem derartigen Projekt

Die Nasa hat ebenfalls bereits an einem derartigen Projekt geforscht. Ein solches Kraftwerk könnte die benötigte stabile Stromversorgung für künftige Mondmissionen bereitstellen, wenn dort während der rund zweiwöchigen Dunkelphase zwischen Untergang und Aufgang der Sonne keine Solarenergie genutzt werden kann.

Die USA wollen nach mehr als 50 Jahren wieder zurück auf den Mond: Mit dem "Artemis"-Programm sollen 2027 erstmals wieder Astronauten auf dem Erdtrabanten landen. Der Zeitplan hat sich aber schon mehrfach verschoben, und es ist unklar, ob US-Präsident Trump daran festhalten wird. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.07.2025
2 min.
Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sollen Nasa verlassen
Rund 20 Prozent der Nasa-Mitarbeiter sollen die US-Raumfahrtbehörde verlassen. (Archivbild)
Im März fiel bereits eine leitende Nasa-Wissenschaftlerin dem Rotstift der Trump-Regierung zum Opfer. Jetzt soll ein bedeutender Teil der Belegschaft folgen.
08.08.2025
5 min.
Wettlauf zum Mond: Nasa plant Reaktor
Das Logo der US-Raumfahrtbehörde Nasa
Die Nasa überrascht einem Bericht zufolge mit dem ambitionierten Ziel, bis 2030 einen Reaktor auf den Erdtrabanten zu bauen. Ist das überhaupt möglich? Und was planen andere Länder?
Oliver Pietschmann, Ulf Mauder und Jörn Petring, dpa
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel