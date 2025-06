Neues Planetarium in Prag: Sternenfeuer aus LEDs

Die tschechische Hauptstadt hat eine neue Sehenswürdigkeit. Im Planetarium von Prag erblicken die Besucher fantastische Welten. Die Betreiber werben nach einem Umbau mit moderner Technik.

Prag.

Ein besonderes Erlebnis für Sternfreunde und Hobby-Astronomen bietet ab sofort das Planetarium in Prag: Rund 45 Millionen LEDs erstrahlen an der 22 Meter breiten Kuppel, um ein bestechendes Bild des Sternenhimmels zu zeigen. Anders als in klassischen Planetarien setzt man in der tschechischen Hauptstadt nicht auf Projektoren, sondern auf selbstleuchtende Lichtquellen.